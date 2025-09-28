El asesinato de Diego Troncoso: 310 años de un controvertido crimen en Montilla

Una investigación adelantada a su tiempo

Montilla recuerda hoy el asesinato de Diego Troncoso, un controvertido suceso ocurrido el 28 de septiembre de 1715 en pleno casco urbano que, 310 años después, sigue arrojando luz acerca de la forma en que se administraba justicia en la España del siglo XVIII.Aquella mañana, alrededor de las siete, Diego Troncoso, que era vecino de Córdoba, perdió la vida de un escopetazo disparado por los oficiales de la Ronda de Millones, encargados de controlar la entrada de productos en la localidad de la Campiña Sur. El croquis realizado entonces en base a las declaraciones de los testigos, sitúa los hechos en la calle Zarzuela Baja.El caso no tardó en abrir un complejo proceso judicial dirigido por el corregidor de la ciudad, Agustín de la Madrid, decidido a esclarecer las circunstancias del crimen. Según explicaron los testigos, la víctima no se había resistido a la autoridad cuando se le dio el alto. Sin embargo, la versión contrastaba con la de los acusados, lo que ya desde el principio añadió un matiz de sospecha e incertidumbre.El asunto se enredó rápidamente por un motivo que iba mucho más allá del crimen mismo: el conflicto de jurisdicciones. Los oficiales de la Ronda dependían directamente del Consejo de Hacienda, lo que generó fricciones con la justicia ordinaria. El pleito terminó en manos del Consejo de Castilla, máximo tribunal de apelación y órgano legislativo de la Monarquía, encargado de dirimir conflictos de esta naturaleza.La riqueza de este expediente, custodiado en la Sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, permite hoy entender mucho más que la violencia de un hecho aislado. “Esta documentación judicial que, a primera vista, puede resultar árida y poco atractiva resulta sin embargo de gran interés en muchos sentidos”, reconoce Eva María Bernal Alonso, investigadora del Archivo Histórico Nacional.Y es que, como la propia especialista subraya, “no solo permite conocer los procedimientos judiciales de la época —las instituciones, sus competencias y su funcionamiento—, sino que nos muestra también otros aspectos de mayor cotidianeidad y nos da, en ocasiones, datos sobre cuestiones sociales y económicas que no aparecen en otros tipos de documentación histórica”.El proceso abierto tras la muerte de Diego Troncoso sorprende por la modernidad de sus métodos: reconocimiento del cadáver, examen de las pruebas médicas, interrogatorio de testigos, búsqueda de contradicciones en las declaraciones… Todo ello recuerda a lo que hoy se entendería como una investigación policial al uso.Un detalle especialmente revelador es el dibujo a tinta y aguada que acompañó al expediente. Fue el corregidor quien lo encargó a Juan Panadero, maestro pintor, como prueba contra uno de los testigos. Dicho testigo aseguró haber presenciado lo ocurrido desde un lugar donde, por la disposición de las casas, era imposible tener visión directa de los hechos. El dibujo reconstruía el escenario del crimen con una minuciosidad sorprendente, lo que llevó a que se le llamara en la documentación “vista de ojos y paño de pintura”.“Este caso es un claro ejemplo de ello. Aquí se muestra cómo se llevaba a cabo a principios del siglo XVIII lo que hoy conocemos como una investigación policial”, señala Eva María Bernal Alonso, quien añade que “de un modo que hoy nos parece muy actual se reconoce el cadáver, se analizan las pruebas médicas en busca de las causas de la muerte, se interroga a los testigos y se contrastan los datos para buscar incongruencias en las declaraciones”.El propio dibujo añade un valor que va más allá del caso judicial que concernía al asesinato de Diego Troncoso: y es que el croquis permite reconocer calles de Montilla que aún existen, proporcionando una imagen casi viva —aunque con algunas incongruencias— de la trama urbana en aquella época.La importancia de este documento no ha pasado inadvertida desde entonces. De hecho, en agosto de 2009, el Archivo Histórico Nacional seleccionó el dibujo como “Pieza del Mes”, dentro de un ciclo pensado para acercar a investigadores, estudiantes y visitantes algunos de los fondos más representativos de la institución. La obra se expuso en el vestíbulo del Archivo, junto con paneles y folletos explicativos, subrayando así su valor histórico, artístico y hasta social.No obstante, la interpretación del dibujo no ha estado exenta de polémica. En 2022, el divulgador montillano Antonio Merino Menor sostuvo que la recreación fue manipulada para desacreditar al testigo. “Si lo que querían era desacreditar al testigo lo consiguieron”.Y es que, como argumentó Antonio Merino, que desde hace años comparte en su perfil de Facebook valioso material histórico y gráfico de Montilla, los autores del dibujo "maliciosamente modificaron el plano del callejero", y que las calles Zarzuela Alta y Zarzuela Baja no convergen con la calle San José. "Manipularon el plano: el testigo sí lo vio”, sentenció entonces.Sea como fuere, lo cierto es que el expediente del asesinato de Diego Troncoso sigue siendo hoy un testimonio privilegiado del funcionamiento de la justicia en el Antiguo Régimen, de las tensiones entre poderes y de los métodos de investigación de una época que comenzaba a dar pasos hacia una mayor sistematización en la resolución de delitos.Trescientos diez años después de aquel 28 de septiembre de 1715, la historia de Diego Troncoso recuerda no sólo el drama de un asesinato, sino también la manera en que la justicia, los intereses fiscales y el control social se entrelazaban en una España en pleno proceso de transformación.