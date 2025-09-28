Montilla celebrará el Día de las Personas Mayores con un programa participativo y cultural



Montilla celebrará a partir de este próximo martes, 30 de septiembre, el Día Internacional de las Personas Mayores, con un amplio programa de actividades que se extenderá hasta el próximo 10 de octubre, en el marco de la estrategia municipalEl alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que esta iniciativa busca reconocer el papel activo, creativo y social que desempeña la tercera edad en la vida de la ciudad. “Los mayores son aquellas personas a las que tanto debemos y a quienes nunca podremos agradecer lo suficiente, porque gracias a ellos tenemos el bienestar y la calidad de vida que disfrutamos hoy”, afirmó el regidor.Además, Llamas subrayó que este programa “es fruto de la iniciativa y la participación de los propios mayores, organizados en su nueva asociación ACUDE y con el respaldo del Ayuntamiento, lo que convierte a Montilla en un referente de participación ciudadana en este ámbito”.El alcalde adelantó también una actuación de futuro de cara al próximo año 2026, cuando se habilitará un espacio específico para las personas mayores en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", gracias a la financiación de la Diputación de Córdoba y a recursos propios del Consistorio.“Será un lugar no solo para el ocio y el encuentro, que son fundamentales, sino también para el desarrollo de actividades culturales y formativas a lo largo de la semana”, señaló el primer edil, que se mostró convencido de que este nuevo espacio se convertirá pronto en "una herramienta clave para luchar contra la soledad y fortalecer la convivencia en una ciudad que queremos que sea intergeneracional, con los mayores como protagonistas de nuestro día a día".Por su parte, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, detalló que el programa de este año ha sido diseñado de manera participativa, a partir de las propuestas de los propios mayores en el proyecto“Ellos mismos nos trasladaron que querían actividades que les hicieran bien: mover el cuerpo, bailar, salir al aire libre, reír, aprender cosas nuevas y, sobre todo, sentirse acompañados. Este programa es la respuesta a esas demandas”, explicó el responsable municipal de Servicios Sociales.De este modo, la programación —que podrá consultarse con detalle en la— arrancará el martes 30 de septiembre en el Teatro Garnelo con la charla-concierto, una cita organizada por Capachos, y continuará el 1 de octubre con la inauguración de la exposición fotográficaen la Avenida de Málaga.Al día siguiente, el jueves 2 de octubre, tendrá lugar un tributo a Rocío Dúrcal y sus mariachis, mientras que el viernes 3 de octubre se celebrará una cata de vinos en la Bodega Rockera Cabriñana. El programa seguirá con una visita guiada a la localidad sevillana de Carmona —que tendrá lugar el martes 7 de octubre— y una ruta de senderismo hasta la Laguna de la Plata el miércoles 8 de octubre.Ese mismo día, la metodología empleada en Montilla para fomentar la participación activa de las personas mayores será presentada en Vitoria, dentro de la Cumbre Global de Gobierno Abierto, como ejemplo de buenas prácticas en participación ciudadana.La agenda prevista por el Área de de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla continuará el jueves 9 de octubre con una animada sesión de música y baile en el Mercado de Abastos organizada por la Asociación Acude, para culminar el viernes 10 de octubre con una clase magistral de Tai Chi en las piscinas municipales al aire libre.Desde el Consistorio montillano se ha agradecido la colaboración del Grupo Capachos, de la Asociación Acude y de todas las personas implicadas en la puesta en marcha de este programa que refuerza el compromiso de Montilla con un envejecimiento activo, participativo y saludable.