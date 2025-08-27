Últimos días para visitar la exposición de Joaquín Jiménez en Costa Ballena



FOTOGRAFÍA: R. MARÍA RIVERO (J.J. IMAGEN) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: R. MARÍA RIVERO (J.J. IMAGEN)

La Sala Intermodal de Costa Ballena acoge hasta el próximo 31 de agosto la exposición, una propuesta que el dibujante montillano Joaquín Jiménez Cruz ha impulsado con la intención de rendir homenaje a los grandes maestros del género, con especial cariño hacia Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón-Este recorrido por el universo del tebeo clásico no es solo un despliegue de imágenes y portadas. Es, en palabras del propio autor, un acto de gratitud hacia quienes marcaron la infancia de varias generaciones. “Las historias de Francisco Ibáñez ayudaron a aprender a leer a muchas personas durante la posguerra y qué menos que rendirle homenaje”, manifestó Jiménez Cruz en declaraciones aNacido en Montilla en 1970 y ligado durante años a medios de comunicación como Montilla Televisión, Canal Córdoba o 101 TV Cádiz, Joaquín Jiménez Cruz ha sido operador de cámara por profesión, pero dibujante por vocación. “Dibujante vocacional desde pequeño”, se define. Y es que, aunque su trayectoria profesional giró en torno a la imagen audiovisual, nunca dejó a un lado el papel y el lápiz.Esa pasión, que lleva en la sangre desde la infancia, la ha compartido en los últimos años con la comunidad educativa del CEIP Blas Infante de Sanlúcar de Barrameda, donde ha promovido actividades extraescolares orientadas a la creatividad y el dibujo. De hecho, en esta localidad gaditanaen el Centro Cultural La Victoria, un éxito que le animó a seguir difundiendo la esencia del cómic clásico.En Costa Ballena,se ha convertido en una experiencia doblemente especial: para quienes crecieron leyendo a Mortadelo y Filemón, Rompetechos o El botones Sacarino, y para los niños que descubren ahora por primera vez esos personajes entrañables. Como una máquina del tiempo hecha de trazos y humor, la exposición invita a recorrer décadas en las que la risa era dibujada viñeta a viñeta.Las personas que aún no han visitado la muestra están a tiempo: la sala permanece abierta hasta el 31 de agosto, en horario de 10:30 a 13:30 por la mañana y de 19:00 a 22:00 por la tarde. Después, solo quedará el recuerdo de una muestra que su autor espera poder llevar hasta su Montilla natal.