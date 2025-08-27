Éxito del Club Deportivo Salesianos Montilla en Lucena y Nueva Carteya



JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

El Club Deportivo Salesianos Montilla ha protagonizado un fin de semana cargado de triunfos en dos competiciones de ajedrez celebradas en la provincia de Córdoba. Y es que sus jugadores se desplazaron hasta Lucena y Nueva Carteya para disputar sendos torneos en los que lograron extraordinarios resultados, que confirman el excelente momento por el que atraviesa el club.El sábado por la noche, en el IX Torneo de Ajedrez "Noche Blanca del Deporte", celebrado en Nueva Carteya a partir de las 21:30 horas, cuarenta jugadores midieron sus estrategias en una competición marcada por el extraordinario ambiente. Allí, la cantera montillana brilló con luz propia.Jacobo Llamas Fernández se alzó con el título de campeón en la categoría Sub-14, además de firmar un meritorio décimo puesto en la clasificación general. Junto a él, Adrián Gallego Lara se proclamó campeón en la categoría Sub-12, mientras que Fernando Albornoz Espejo dominó la categoría Sub-10. Pero el éxito no terminó ahí: su hermana, Mercedes Albornoz Espejo, se llevó la corona femenina en Sub-8.Por otro lado, en la localidad de Lucena se vivió un auténtico maratón ajedrecístico. El I Torneo de Ajedrez 24 horas, organizado por el Club de Ajedrez Ruy López, reunió a 31 jugadores que disputaron nada menos que 31 rondas, enfrentándose todos contra todos en una competición de resistencia y estrategia.El nivel de la competición fue altísimo y dejó un podio muy disputado. De este modo, el Maestro FIDE Juan Manuel González Galván se llevó el primer puesto, seguido de José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE del Club de Ajedrez Salesianos Montilla. Por su parte, el tercer lugar fue para David Martín Martín.Estos resultados no solo destacan el esfuerzo individual, sino también la dedicación colectiva del Club Deportivo Salesianos Montilla, que sigue creciendo y consolidándose como referencia en la provincia de Córdoba. Y es que cada partida, cada jugada, suman nuevas experiencias que, especialmente para los más pequeños, serán claves para el futuro de estos jóvenes talentos.