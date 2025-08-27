Aguas de Montilla intensifica los trabajos de revisión de la red de alcantarillado

Aguas de Montilla, empresa que gestiona el servicio de agua potable, alcantarillado y depuración en Montilla, ha completado los trabajos de revisión de la red de alcantarillado en el entorno del Paseo de Las Mercedes, una intervención que forma parte de la campaña estival para el control de plagas en la localidad.Durante el operativo, que ha concluido en el Paseo de Las Mercedes, una de las principales zonas verdes de la localidad, se han inspeccionado un total de veinte pozos, de los cuales solo uno presentaba indicios de presencia de insectos o roedores. No obstante, la empresa mixta —participada por el Ayuntamiento de Montilla y por Hidralia— ha optado por reforzar los tratamientos preventivos en todos ellos para minimizar riesgos.De igual modo, la empresa que gestiona el suministro de agua potable, el alcantarillado y la depuración en Montilla ha anunciado que en las próximas semanas estas labores de refuerzo se extenderán a otras zonas del municipio. “El objetivo es garantizar que el verano transcurra sin incidencias relacionadas con plagas en la vía pública”, han detallado.El motivo no es menor: las altas temperaturas, propias de la estación, disparan la actividad de cucarachas y roedores en las redes subterráneas. Por ello, cada año Aguas de Montilla intensifica la campaña de desinsectación y desratización en estas fechas, cuando los tratamientos resultan más eficaces. De hecho, los trabajos se prolongan durante varias semanas, planificados por sectores para cubrir de manera ordenada los más de 95 kilómetros de red y los más de 2.000 pozos distribuidos por la localidad.En ese sentido, la empresa ha recordado que para la correcta ejecución de estas tareas se ha dispuesto un despliegue formado por dos equipos de dos trabajadores, con vehículo, señalización y equipamiento específico para aplicar los productos a presión. No es un trabajo sencillo: implica precisión y constancia, pues el objetivo es impedir que cualquier foco aislado se convierta en un problema para la salubridad urbana.Por otro lado, Aguas de Montilla elabora cada año un informe en el que recoge los niveles de infestación detectados, las medidas correctivas aplicadas y el seguimiento de las incidencias comunicadas por los vecinos. Este control continuado permite actuar con rapidez en caso de que se detecten focos en la vía pública, al tiempo que refuerza la planificación de futuras campañas. Además, se atienden las llamadas vecinales relacionadas con la aparición de insectos o roedores, lo que convierte a la ciudadanía en "aliada clave" en esta labor preventiva.El tratamiento en el Paseo de las Mercedes deja un dato positivo: solo uno de los veinte pozos inspeccionados registraba presencia de plagas. Sin embargo, la empresa ha preferido no bajar la guardia y ha optado por reforzar los tratamientos preventivos en todos ellos. Porque, como señalan desde Aguas de Montilla, “anticiparse es la mejor herramienta para evitar problemas mayores”.