El Ayuntamiento de Montilla impulsa la rehabilitación de La Tercia

El Ayuntamiento de Montilla ha dado un paso decisivo para la conservación del patrimonio arquitectónico local con la concesión de la licencia de obra que permitirá la rehabilitación integral del histórico edificio de La Tercia. El anuncio fue realizado ayer por el alcalde, Rafael Llamas, quien calificó el proceso como “complejo” debido al carácter singular del inmueble, ubicado en plena Plaza de la Rosa y mandado construir en 1921 por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, siguiendo el modelo del Palacio de Monterrey de Salamanca.“No nos podemos quedar solo con que se va a rehabilitar un edificio tan emblemático”, señaló el primer edil, que subrayó que esta intervención “está alineada con la estrategia de ciudad vinculada a la sostenibilidad, la puesta en valor de nuestro patrimonio y el desarrollo económico local, especialmente desde el punto de vista turístico”., el proyecto cuenta con una subvención de 437.200 euros procedente de los fondos europeos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y gestionados por la Junta de Andalucía. Esta ayuda cubrirá el 80 por ciento del coste total de la actuación, presupuestada en 546.500 euros.Durante años, la restauración del edificio se ha visto postergada por la dificultad de abordar una obra de tal envergadura, especialmente debido al elevado coste del acabado en estuco de la fachada. “Teníamos claro que, por sí sola, la comunidad de vecinos no podía hacer frente a una obra de esta envergadura, y desde el Ayuntamiento hemos trabajado para facilitar el acceso a esta línea de ayuda”, afirmó Rafael Llamas, que destacó el esfuerzo conjunto de la comunidad de propietarios y del equipo técnico que ha liderado el proyecto, tutorizado por la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia).El alcalde quiso dejar claro que “el Ayuntamiento no ejecuta la obra, pero sí ha sido clave en el acompañamiento y en la tramitación para la obtención de la subvención”. De igual modo, manifestó que esta rehabilitación se suma a otras actuaciones enmarcadas en una estrategia más amplia, como elo el. “Todo suma en la construcción de una ciudad más amable, que conserve su patrimonio y promueva el empleo, la accesibilidad y la convivencia”, comentó el primer edil.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que la licencia se ha otorgado tras evaluar todos los requerimientos técnicos y sectoriales. “Se trata de una actuación subvencionada en un 80 por ciento con fondos europeos destinados a la rehabilitación energética del edificio, que incluye el aislamiento de la envolvente, cambio de ventanas y cerramientos, rehabilitación de fachada y cubierta, e instalación de placas fotovoltaicas”, detalló.La edil señaló que la ejecución del proyecto se ha fijado inicialmente hasta junio de 2026, aunque no se descarta una prórroga si la evolución de los trabajos así lo requiere. En el proceso de autorización se han tenido en cuenta aspectos patrimoniales y medioambientales, como la protección del escudo heráldico de la fachada, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y la presencia de nidos de aves protegidas, como vencejos y aviones comunes.“Se ha incorporado el informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura, y el promotor ha tramitado las autorizaciones necesarias para garantizar la protección de estas especies durante la obra”, detalló la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad.La responsable de Modelo de Ciudad subrayó que “el objetivo es que la rehabilitación no solo mejore la eficiencia energética, sino que mantenga el carácter monumental del inmueble”. Y es que el edificio cuenta con un nivel de protección 1 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que refuerza la necesidad de una intervención respetuosa con su valor histórico y su entorno urbano.Bujalance añadió que desde la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia) se ha trabajado intensamente en el acompañamiento técnico y administrativo del proyecto. “Hemos trabajado con ellos la posibilidad de atraer fondos que permitieran la renovación, la regeneración y la rehabilitación del edificio de La Tercia en su conjunto”, dijo. En ese sentido, agradeció la colaboración de técnicos locales y del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo).El proyecto técnico ha sido desarrollado por el estudio BK Arquitectura, dirigido por los arquitectos montillanos Juan Fernández Segura y Darío Jordano. “La obra permitirá la restitución y de mejora de la envolvente térmica del edificio”, indicó Fernández Segura el pasado 14 de mayo, toda vez que detalló que los trabajos incluirán la reposición de revestimientos, la mejora de puentes térmicos, la sustitución de carpinterías y soluciones para la reducción del consumo energético. El arquitecto montillano valoró que se ha logrado una mejora del 60 por ciento en el consumo de energía primaria y del 47 por ciento en refrigeración y calefacción, lo que ha permitido alcanzar el máximo de financiación.Sobre el acabado de la fachada, Fernández Segura reconoció que será necesario investigar los distintos revestimientos que aparezcan durante la obra, debido a la escasez de referencias cromáticas fiables. “Hay fotografías antiguas de la edificación, muchas en blanco y negro, con lo cual es complicado determinar el color de la fachada original”, explicó.Como montillano, Fernández Segura expresó su emoción por liderar la recuperación de un edificio tan simbólico, “Para nosotros es un honor, desde BK Arquitectura y Urbanismo, acometer esta obra porque es un edificio muy emblemático en este pueblo y los que estamos aquí, como montillanos, llevamos muchos años queriendo ver esta obra realizada”, reconoció.El alcalde, por su parte, reiteró que “la imagen que presenta la fachada no está ni a la altura del edificio ni tampoco a la altura del espacio del que forma parte, que es la Plaza de la Rosa”, y recordó que el Ayuntamiento ya realizó algunas actuaciones en la cubierta, aunque las posibilidades de intervención han estado siempre limitadas por tratarse de una propiedad privada. En cualquier caso, defendió que la recuperación de La Tercia es “un proyecto de ciudad, compartido por el conjunto de los grupos municipales”.Además, Llamas y Bujalance anunciaron la puesta en marcha de un nuevo Plan de Rehabilitación de Vivienda, que contará con una dotación de 80.000 euros y que entrará en vigor la primera semana de septiembre. Incluirá ayudas específicas para comunidades de propietarios que ya hayan recibido subvenciones previas, así como líneas dirigidas a familias con determinados niveles de ingresos.La rehabilitación de La Tercia representa no solo una mejora en la eficiencia energética y en la conservación del patrimonio histórico de Montilla, sino también una apuesta firme por una ciudad más habitable, sostenible y comprometida con su identidad cultural.