El edificio de La Tercia será rehabilitado gracias a una subvención de casi 440.000 euros

El emblemático edificio de La Tercia, mandado construir en 1921 por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, siguiendo el modelo del Palacio de Monterrey de Salamanca, comenzará por fin su esperada rehabilitación gracias a la obtención de una subvención de 437.200 euros.La ayuda, que cubriría el 80 por ciento del coste total de la intervención –que asciende a 546.500 euros–, ha sido concedida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeosgestionados por la Junta de AndalucíaDurante años, la restauración del edificio se ha visto postergada por el elevado presupuesto requerido, especialmente por el costoso acabado en estuco de su fachada. Ahora, tras un largo proceso de tramitación, el proyecto de rehabilitación es ya una realidad, tal y como ha confirmado esta misma tarde el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado que “una de las líneas de trabajo que hemos querido reforzar desde la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia) ha sido esa línea de acompañamiento y asesoramiento a los propietarios de vivienda y a las comunidades de propietarios de edificios para que, por sus propios medios, pudieran ellos conseguir atraer fondos que permitieran la rehabilitación de sus viviendas, la rehabilitación de su edificio”.Bujalance ha detallado que este trabajo conjunto con la comunidad de propietarios de La Tercia comenzó hace aproximadamente un año, conscientes del deterioro del inmueble. “Hemos trabajado con ellos la posibilidad de atraer fondos que permitieran la renovación, la regeneración y la rehabilitación del edificio de La Tercia en su conjunto”, ha indicado.La propuesta de intervención ha sido elaborada con la colaboración de técnicos locales y del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Bujalance ha subrayado que “hemos conseguido formular, entre todos, una propuesta de rehabilitación” que ha derivado en la concesión de esta subvención que se ha anunciado a última hora de esta tarde. La actuación consistirá en la rehabilitación de toda la envolvente del edificio, de la fachada y de la cubierta e incorporará soluciones que vienen a reducir el consumo energético.La edil montillana ha remarcado que se ha logrado el máximo porcentaje posible de financiación y ha recordado que el edificio, situado en la Plaza de la Rosa, frente al Teatro Garnelo, es “un edificio problemático” por su estado de conservación, pero con la dificultad añadida de ser de “titularidad privada, lo que ha ido limitando la posibilidad de intervención por parte del Ayuntamiento”.Por su parte, el abogado especialista en Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Pedro Repiso, ha aclarado que esta ayuda se incorpora al sistema de fondos, por medio de una subvención de carácter no competitivo, que tenía que reunir unos requisitos técnicos muy específicos.En ese sentido, el letrado montillano ha señalado que estos requisitos han sido abordados por el equipo técnico de BK Arquitectura, liderado por Juan Fernández Segura y Darío Jordano, a quienes ha agradecido su labor, así como el apoyo de la empresa constructora que acometerá las obras.Repiso ha advertido que, aunque se ha logrado la ayuda, “esta subvención ahora conlleva unos requisitos también muy exigentes, porque hemos de justificarla en su totalidad y, además, tiene unos plazos muy cortos”. Aun así, ha anticipado que “si todo va bien, posiblemente el año que viene, en estas fechas, podría estar ya restaurada”.El arquitecto Juan Fernández Segura, director de BK Arquitectura y Urbanismo, ha explicado que desde su estudio han sido los encargados de “acometer el proyecto, los informes previos que hacían falta y todo el proceso de tramitación de las ayudas”. Ha detallado que la obra permitirá “la restitución y de mejora de la envolvente térmica del edificio”, lo que incluye la reposición de revestimientos, la mejora de los puentes térmicos, la sustitución de carpinterías y la incorporación de soluciones para reducir el consumo energético.Fernández Segura ha revelado que el proyecto ha logrado una mejora de hasta un 60 por ciento en el consumo de la energía primaria y del 47 por ciento en el de refrigeración y calefacción, lo que ha permitido alcanzar el máximo de subvención posible.Con respecto al acabado que presentará la fachada de La Tercia, Juan Fernández Segura ha desvelado que durante la obra será necesario investigar los distintos revestimientos que aparezcan, ya que “hay fotografías antiguas de la edificación, muchas en blanco y negro, con lo cual es complicado determinar el color de la fachada original”.Como montillano, ha expresado su satisfacción. “Para nosotros es un honor, desde BK Arquitectura y Urbanismo, acometer esta obra porque es un edificio muy emblemático en este pueblo y los que estamos aquí, como montillanos, llevamos muchos años queriendo ver esta obra realizada”.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha manifestado que este proyecto supone “un paso más y casi definitivo para la restauración de La Tercia", aunque ha reconocido que todavía "queda muchísimo trabajo". El primer edil ha recordado que, durante años, se ha trabajado con la comunidad de propietarios y que, aunque ya se hicieron algunas intervenciones en la cubierta, “la imagen que presenta no está ni a la altura del edificio ni tampoco a la altura del espacio del que forma parte, que es la Plaza de la Rosa”.Llamas ha incidido en que “el Ayuntamiento, evidentemente, no puede actuar” por sí mismo, al tratarse de una propiedad privada, pero ha resaltado que había un empeño compartido por parte de la propiedad y del Consistorio para sacar adelante la restauración.El regidor montillano ha explicado que para lograr este propósito se han apoyado en “una subvención para mejorar todas las condiciones energéticas del edificio”, canalizada a través de los fondosy que se ha logrado gracias a que “conforme han ido entrando los proyectos, se han ido valorando y se ha ido resolviendo la ayuda”.El alcalde ha anunciado que desde el Ayuntamiento también se pondrá en marcha un programa de ayuda a la rehabilitación de viviendas “para que el Ayuntamiento pueda aportar su granito de arena” a propietarios que cumplan ciertos requisitos. En ese sentido, Rafael Llamas ha defendido que la recuperación de La Tercia es "un proyecto de ciudad, compartido por el conjunto de los grupos municipales" y ha reconocido que, aunque se vislumbra el final del proceso, "no va a estar exento también de dificultades".Finalmente, Llamas ha subrayado que la empresa pública Atrium Ulia será clave en la coordinación de esta obra, y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la política vivienda. “Uno de los compromisos de este equipo de gobierno es ir dando pasos para afianzar no solamente la rehabilitación de viviendas, sino el desarrollo de nuevas promociones”.