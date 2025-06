Aureliano Sáinz | Se ha jubilado mi amigo Manolo Bellido

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: FLORA RACIONERO

Hay un proverbio muy extendido que dice: “Nadie es profeta en su tierra”. Esta frase tiene su origen en el Evangelio de San Lucas, quien, aludiendo a Jesús, y sintiendo la poca credibilidad con que es recogido su mensaje, manifiesta: “De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra”.Este dicho se transformó, de modo que perdió la referencia de carácter religioso y pasa dar a entender que la fama que alguien alcanza suscita recelos y ciertas envidias en quienes lo han conocido cuando era pequeño y se le atribuye a un golpe de suerte el haber alcanzado notoriedad.Pues bien, he traído a colación esta frase para decir que mi amigo Manolo sí es profeta en la localidad que le vio nacer: Montilla. Pero no es apreciado solo por los logros profesionales y los numerosos premios recibidos como periodista, sino también por ser una persona generosa y noble, aparte de la naturalidad y sencillez con la que se relaciona con todo el mundo.Mirando hacia atrás, puedo recordar que nuestra amistad se remonta hacia 1980, cuando yo me trasladé a Montilla y estuve viviendo allí durante varios años. Él, por entonces, era un joven estudiante de Periodismo en Madrid y, en mi caso, yo trabajaba en la Universidad de Córdoba, por lo que los desplazamientos en coche eran habituales a la capital de la provincia.Inicialmente, fue nuestro entusiasmo por lo que podemos llamar la música popular lo que ejerció como puente de una incipiente amistad. Época en la que los elepés configuraban el soporte con el que podíamos intercambiar y mantener esa afición tan ligada a los años jóvenes.Ha transcurrido mucho tiempo. Sin embargo, debo apuntar que Manolo aún conserva su admiración hacia los vinilos, por lo que la colección que tiene de ellos es enorme, tanto que, en ocasiones, he imaginado que esa especie de buhardilla en la que los cobija, y que tiene en su casa de Torremolinos, algún día podría venirse abajo ante el enorme peso que soporta el forjado (bueno, esto es una broma, pues como arquitecto sé que, por muchos vinilos que concentre, ese forjado resistirá suficientemente).Puesto que es una larga amistad de cuarenta y cinco años desde que nos conocemos, no creo que pueda sintetizar en unas líneas el tiempo compartido. Sí que pronto conocí a Chiqui (Isabel Ponferrada) quien llegaría a ser su mujer y compañera de vida. También el nacimiento de su primera hija, Isa, que siguió los pasos profesionales de su padre y el de Nana (Aurora), su hija menor.He indicado que no voy a mencionar los numerosos premios que ha recibido por su labor profesional, especialmente, como conductor del programa, que semanalmente puede verse en Canal Sur Televisión. Todo esto queda expresado en, dado que en varias ocasiones se ha informado de ello (por ejemplo,, donde se explican sus logros profesionales).Sí, en cambio, quisiera hacer mención de la inalterable generosidad de este buen amigo. Así, cuando he tenido que presentar algún libro en Montilla, siempre ha estado disponible para acompañarme en esas presentaciones. Es lo que se manifiesta en la fotografía de la portada de este escrito, en la que aparecemos juntos en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", cuando en el pasado mes de febrero me acompañó, junto a Juan Pablo Bellido, para estar conmigo en la, el último libro que he publicado.Se inicia, pues, una nueva etapa para él con un horizonte abierto. Por lo pronto, y teniendo en cuenta que es un excelente escritor, ha vuelto a la. Por mi parte, quisiera darle la bienvenida, esperando que continúe con esa capacidad creativa que posee, al tiempo que disfrute de este nuevo período de su vida.