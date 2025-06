Las obras del Hospital de Montilla acumulan ya ocho meses de retraso

Las obras de ampliación del Hospital Comarcal de Montilla acumulan ya ocho meses de retraso respecto al calendario inicialmente previsto por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Una demora que sigue generando un creciente malestar entre representantes institucionales, colectivos sindicales e integrantes de las Mareas Blancas y de las plataformas ciudadanas de la comarca.Los trabajos, que comenzaron el 16 de octubre de 2023, con una duración estimada de doce meses, siguen sin estar finalizados por parte de la empresa adjudicataria, Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), que recibió un presupuesto público superior a los cuatro millones de euros.El pasado martes, durante ladel centro sanitario de La Retamosa, los representantes sindicales denunciaron el estancamiento de las actuaciones. Así, zonas como el área de Endoscopias, Radiología, el gimnasio de rehabilitación o las consultas de Traumatología —todas incluidas en el proyecto original— "ni siquiera han comenzado a construirse", según detallaron los manifestantes."Tampoco se ha actuado sobre la Unidad de Cuidados Intensivos ni sobre el área quirúrgica", precisaron las mismas fuentes, que lamentaron que "ni siquiera se ha aumentado el número de camas hospitalarias", pese a que este centro presenta la ratio más baja del país en camas por habitante. "La sensación general es de abandono", aseguraron.En similares términos se vienen expresando desde el Sindicato de Enfermería (SATSE), que llevan meses poniendo el foco de atención en un problema estructural que arrastra el centro desde hace años: su baja dotación de camas. “El Hospital Comarcal de Montilla es el que dispone de la ratio más baja del Estado en cuanto a número de camas por habitante”, recuerda SATSE, que apela al "sentido común" y a la "responsabilidad" de la Junta de Andalucía.Pero las críticas a la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no llegan solo desde el ámbito sanitario. También desde el plano político se ha cuestionado duramente el rumbo de las obras. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, calificó las actuaciones como un "simple lavado de cara", al considerar que no se ha intervenido sobre servicios esenciales como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o el Área Quirúrgica.“No se ha aumentado el número de camas, mientras nos preguntamos a dónde va el dinero público”, denunció Llamas. Y es que, como recordó el regidor montillano, el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha pasado de 9.000 millones de euros en 2018 a más de 14.000 millones en la actualidad.Desde Izquierda Unida (IU), la crítica viene siendo igualmente contundente. Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de la formación en el Ayuntamiento de Montilla, subrayó la importancia que tuvo en su día la apertura del hospital, allá por 2004. “Significó para las personas que habitamos este pueblo y toda la comarca una importante mejora de vida”, afirmó la edil, quien recordó que, gracias a este centro, muchas familias evitaron desplazamientos constantes a Córdoba.Más dura se mostró su compañera de filas, María Luisa Rodas, quien fue más allá al advertir de que “el desmantelamiento de nuestro hospital busca convertirlo en un ambulatorio grande”. Rodas pidió con claridad que no se cierre la UCI y que se incrementen las camas, defendiendo una unidad especializada que “ha sido premiada en varias ocasiones”.Desde sus inicios, las obras en el centro sanitario de La Retamosa no han estado exentas de polémica. Entre quejas por la falta de transparencia, acusaciones de "abandono institucional" y la sensación de “desmantelamiento silencioso”, tanto los partidos políticos como los sindicatos y las plataformas ciudadanas han mantenido una crítica constante al Gobierno andaluz del Partido Popular, al que responsabilizan de la situación.Según el proyecto, la ampliación del hospital contempla un edificio de más de 2.400 metros cuadrados repartidos en dos plantas sobre rasante y una planta sótano. El nuevo bloque principal estará destinado a Consultas Externas, con 18 despachos, además de nuevos espacios para el Laboratorio y dormitorios médicos.Uno de los cambios más visibles son dos módulos externos situados en los extremos de la entrada principal. En uno de ellos, junto a la cafetería, se ubicará el nuevo edificio de Consultas Externas con 1.062 metros cuadrados y espacio para especialidades como Pediatría, Medicina Interna, Digestivo, Urología, Oftalmología, Traumatología y Dermatología.El segundo módulo, algo más funcional, albergará en su planta baja las instalaciones del Laboratorio, dotado con 645 metros cuadrados para salas de Extracciones y Telemedicina. En su planta superior, se habilitará un área de descanso para los profesionales con 15 habitaciones y dos terrazas. Ambos edificios estarán conectados con el hospital mediante una pasarela elevada de 79 metros cuadrados.Estas nuevas infraestructuras han permitido liberar espacio en el edificio original, donde se están ejecutando reformas que afectarán a unos 940 metros cuadrados. Se prevé una mejora en Endoscopias, con dos nuevas salas y una sala de recuperación, así como nuevas consultas de Digestivo. También se habilitarán cuatro consultas para Traumatología, una sala de alta tecnología en Radiodiagnóstico, más salas de espera para Rayos X, una nueva zona de Observación en Urgencias, almacenes y vestuarios.