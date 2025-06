Sanitarios y Mareas Blancas claman en Montilla contra los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía

Los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF y el colectivo de Mareas Blancas –con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla a la cabeza– se han concentrado esta mañana a las puertas del Área de Urgencias del centro sanitario de La Retamosa para denunciar las "promesas incumplidas" y el "silencio institucional" de la Junta de Andalucía respecto a la situación de la sanidad pública que, a ojos de los convocantes de esta protesta, "se desangra lentamente".La movilización llega apenas dos meses después de la multitudinaria manifestación del 5 de abril en Sevilla, en la que miles de personas exigieron a la Junta de Andalucía que cumpliera lo pactado con el personal sanitario. A su vez, sigue la estela de las distintas concentraciones ciudadanas que se vienen celebrando a las puertas de centros de salud de toda la comarca.Sindicatos y colectivos ciudadanos han denunciado hoy que los acuerdos firmados entre la Consejería de Salud y las organizaciones sindicales “siguen en un cajón”, mientras las condiciones laborales de más de 120.000 trabajadores sanitarios andaluces —12.000 de ellos en Córdoba— continúan deteriorándose. “La mayoría de los compromisos siguen sin cumplirse”, han lamentado los convocantes, que han señalado directamente al Gobierno andaluz por una gestión que califican de “negacionista” y “paralizante”.Entre los puntos más críticos, los sindicatos han recordado que la incorporación prevista de 2.414 nuevos profesionales el pasado año –un paso "fundamental" para reforzar la Atención Primaria– apenas "·ha pasado del papel". Como consecuencia de ello, los representantes de los trabajadores han alertado hoy de un “auténtico colapso” en el primer nivel asistencial, con listas de espera "disparadas", agendas "cerradas" y una atención que "no llega a tiempo". Según las organizaciones sindicales, "en muchos pueblos del Área Sanitaria Sur, conseguir cita con el médico de cabecera o el pediatra se ha convertido en misión imposible"."Cientos de sanitarios andaluces, especialmente enfermeras, han hecho las maletas en busca de estabilidad y reconocimiento fuera de su tierra", ha alertado el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, quien ha responsabilizado al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla del “éxodo sanitario” que atraviesa la provincia.Según cifras aportadas por los propios sindicatos durante la concentración de hoy, unas 600 enfermeras formadas en Córdoba han emigrado en los últimos cinco años. "La razón —subrayan— es clara: contratos precarios, bajas sin cubrir y promesas que nunca se materializan".A esto se suma otro punto especialmente sensible en Montilla: el estancamiento de las obras de ampliación del hospital. Iniciadas en octubre de 2023,. Zonas como el área de Endoscopias, Radiología, el gimnasio de rehabilitación o las consultas de Traumatología —todas incluidas en el proyecto original— "ni siquiera han comenzado a construirse", según han detallado los manifestantes."Tampoco se ha actuado sobre la Unidad de Cuidados Intensivos ni sobre el área quirúrgica", han precisado las mismas fuentes, que han lamentado que "ni siquiera se ha aumentado el número de camas hospitalarias", pese a que este centro presenta la ratio más baja del país en camas por habitante. "La sensación general es de abandono", aseguran.Los problemas, sin embargo, no acaban en Montilla. Centros de salud en municipios como Iznájar, Fernán Núñez o Montalbán de Córdoba arrastran carencias graves en infraestructuras y personal. Los representantes de las distintas plataformas de la comarca que han participado en la concentración denuncian una situación "límite", con agendas de Atención Primaria "completamente cerradas" y plazos de cita que "superan cualquier lógica"."Esto está provocando un efecto dominó, ya que, al no poder acceder a sus centros de salud, los pacientes acuden directamente a las urgencias hospitalarias, saturándolas aún más", han relatado los portavoces de las plataformas ciudadanas.La situación del transporte sanitario también preocupa. La empresa concesionaria que prestaba el servicio en la zona sur de Córdoba ha dejado de operar y, según los denunciantes, la Consejería de Salud no ha cubierto adecuadamente este vacío. Hoy, el número de ambulancias en funcionamiento es “meramente testimonial”, lo que, a juicio de los sindicatos, "compromete seriamente la atención a emergencias".Durante su intervención en la protesta, Esteban Morales ha arremetido contra el “Plan de Verano” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que contempla el cierre vespertino de centros de salud desde el 30 de junio hasta mediados de septiembre, así como laen centros como el de La Retamosa en Montilla.“Un verano más, Moreno Bonilla decreta que no podemos enfermar por las tardes”, ha ironizado el portavoz socialista, quien ha calificado esta decisión de “gravísima” al obligar a los ciudadanos a acudir a urgencias hospitalarias para cualquier consulta fuera del horario de 8.00 de la mañana a 15.00 de la tarde.La protesta también ha servido para recordar un: la división de la macroárea sanitaria Sur de Córdoba en dos zonas más pequeñas, con el fin de mejorar la gestión. Este acuerdo, aseguran, "también ha sido ignorado", por lo que los sindicatos exigen no solo que se reactive, sino que "se retome de forma completa el proyecto de reforma integral del Hospital de Montilla".