Las obras de ampliación del Hospital de Montilla acumulan ya seis meses de retraso

Críticas desde el Ayuntamiento de Montilla

Un proyecto para ampliar el centro sanitario

Las obras de ampliación delacumulan ya seis meses de retraso. Los trabajos, que arrancaron el 16 de octubre de 2023, están siendo desarrollados por la empresapor un importe algo superior a los 4 millones de euros y, en principio, contaban con un plazo de ejecución de 12 meses.La delegada territorial de Salud en Córdoba,aseguró la pasada semana,, que "los trabajos están prácticamente terminados" y que "lo que quedaría sería la reforma de los espacios interiores"."Con esto, el hospital va a tener un cambio muy importante con respecto a la confortabilidad y habitabilidad, lo que va a repercutir tanto en pacientes y usuarios como en los propios profesionales", detalló María Jesús Botella, quien aseguró que "las obras marchan según el último plazo", algo que desmintió tajantemente el, quey reiteró que las obras "acumulan un retraso de seis meses y no de tres".Además, el sindicato puso "en seria duda" la realización de la obra en las estancias interiores que necesitan reforma, como el Área de Endoscopias, el Área de Radiología, la zona de gimnasio y las consultas de Traumatología, que ya estaban incluidas en el proyecto de reforma. SATSE recordó, además, que el Hospital Comarcal de Montilla "es el que dispone de la ratio más baja del Estado en cuanto a número de camas por habitante"..El alcalde de Montilla,, definió como un "lavado de cara" las actuaciones que se están llevando a cabo, ya que, denunció, "no se ha actuado ni sobre la UCI ni el área quirúrgica ni se ha aumentado el número de camas, mientras nos preguntamos a dónde va el dinero público”. En ese sentido, Llamas recordó que el presupuesto delha pasado de los 9.000 millones de euros desde 2018 a los más de 14.000 millones de la actualidad.En similares términos se manifestó la portavoz del Grupo Municipal deen el, quien recordó que "la puesta en marcha del Hospital de Montilla en el año 2004 significó para las personas que habitamos este pueblo y toda la comarca una importante mejora de vida, puesto que teníamos más comodidad a la hora de ser atendidos sanitariamente sin tener que desplazarnos a Córdoba y, además, también se abría la posibilidad de que se pudieran atender cuestiones graves de salud de manera urgente".Sin embargo,, también concejala de IU, alertó de que "el desmantelamiento de nuestro Hospital busca convertirlo en un ambulatorio grande". Para la edil montillana, "nuestro hospital necesita más camas y, sobre todo, que la UCI se mantenga y no se desmantele, teniendo en cuenta, además, que se trata de una unidad que ha sido".Las obras de ampliación del centro sanitario de La Retamosa han estado acompañadas, prácticamente desde su inicio, de las críticas de partidos políticos, sindicatos y colectivos ciudadanos, que han venido denunciando el "abandono" y el "desmantelamiento silencioso" del Hospital Comarcal de Montilla a manos del Gobierno del Partido Popular (PP) en la, el proyecto de ampliación del Hospital de Montilla prevé la construcción de un edificio de más de 2.400 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas sobre superficie, más una planta sótano, principalmente destinada a un nuevo módulo de Consultas Externas, con 18 despachos, así como a sendos nuevos módulos de Laboratorio y de dormitorios médicos.Adicionalmente, se contempla la reforma de estancias interiores del actual edificio del Hospital de Montilla hasta una superficie aproximada de 940 metros cuadrados, que afectarían principalmente al área de Endoscopias, Radiología, Gimnasio y consultas de Traumatología.La novedad más visible son los dos módulos externos, comunicados con el hospital y de doble planta, que se han dispuesto en ambos extremos de la entrada principal. En uno de ellos, anexo a la cafetería, se ubicará el nuevo edificio de Consultas Externas que contará con una superficie total de 1.062,87 metros cuadrados y que permitirá la ubicación de 14 consultas y seis salas de exploración para las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Digestivo, Urología, Oftalmología, Traumatología y Dermatología.El otro edificio estará destinado, en su planta baja, a las nuevas instalaciones de Laboratorio, que contarán con un mayor espacio de trabajo –645 metros cuadrados– desde el punto de vista técnico y funcional respecto a las actuales, dotándolo de nuevas salas de Extracciones y Telemedicina, mientras que en su planta superior habrá una zona de 487 metros cuadrados destinada al descanso de los profesionales sanitarios con 15 habitaciones más dos terrazas, una de ellas transitable.Para conectar estos nuevos módulos entre sí, y con el actual edificio, se ha instalado una pasarela de 79 metros cuadrados que garantizará la adaptación funcional de los circuitos existentes. Está ubicada en altura de primera planta, por lo que también hará de cubierta para la conexión a cota cero. La construcción del nuevo edificio implica la ampliación de los aparcamientos y la cafetería, así como creación de nuevos accesos para los usuarios del hospital.Toda esta ampliación dará lugar a la liberación de espacios en el edificio anterior algo y las actuaciones se han aprovechado también para acometer otras reformas que pretenden cubrir las necesidades planteadas por las direcciones asistenciales. Así, se han llevado a cabo varias reformas como la ampliación del área de Endoscopias, que se completará con dos nuevas salas para la realización de esta prueba diagnóstica, una sala de recuperación, dos consultas de Digestivo y una sala de espera.De igual manera, se habilitarán cuatro nuevas consultas de Traumatología; la reforma del servicio de Radiodiagnóstico con una nueva sala para equipos de alta tecnología y Ecografía, más salas de espera de Rayos X; la reordenación de espacios de Observación con un pasillo de Críticos más funcional en el área de Urgencias; un almacén de fungible y una nueva zona de vestuarios.