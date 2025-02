Últimos días para visitar 'De Colección' en la Galería de Arte José Pedraza

Los amantes del arte tienen hasta ella oportunidad de visitar, unaque abrió sus puertas el pasado 29 de noviembre y que, desde entonces, reúne el–entre ellos,– que han sido protagonistas de la prolífica trayectoria de laUbicada junto a la emblemática, lase convierte nuevamente encon una muestra que no solo es testimonio de lasde este importante espacio cultural, sino también un homenaje a laque ha llevado a cabodesde la fundación de la galería en 1986.En declaraciones a Montilla Digital , el impulsor de la muestra detalló queincluye "unade las obras que hemos ido reuniendo como testigos del". Entre los nombres destacados figuran referentes de la provincia de Córdoba, como Rafael Aguilera,, Antonio Bujalance, Julia Hidalgo, Cecilio Chaves,, Manuel Garcés,, Gómez Losada o. A su vez, esta muestra colectiva cuenta con la participación de Paco Luque,, José Luis Muñoz, Rita Rutkowski y Paco Serrano.Con todo, José Pedraza quiso destacar la importante presencia de artistas montillanos en esta muestra, en la que pueden admirarse obras de Antonio Algaba,, Paco Castro, Antonio González, Antonio Luque Duque,y Rafael Rodríguez, junto a dos artistas ya fallecidos: José María Gracia yofrece al visitante unaen laque han dado forma almontillano y cordobés. Desde los trazos audaces dehasta la introspección cromática de, cada obra narra una historia que trasciende lo individual para formar parte de un relato colectivo.La muestra destaca también por su. "No busca abarrotar, sino, conque reflejanexpuesto en la galería desde sus inicios", explicó José Pedraza, quien se mostró convencido de que este enfoque "permite apreciar no solo la calidad técnica, sino también lade los artistas que han formado parte de este espacio".Además de su valor estético, la exposición tiene también un marcado, ya que recopila obras de artistas que han sidodel crecimiento de la Galería de Arte José Pedraza. Como explicó durante su inauguración el propio fundador, "el propósito de esta colección es mostrarla en, extendiendo así ela otros rincones del municipio".Con horario de visita, de 18.00 de la tarde a 21.00 de la noche, y con posibilidad delos fines de semana y días festivos,constituye unapara amantes del arte y curiosos que busquen descubrir el latido artístico de Montilla y de la provincia de Córdoba.