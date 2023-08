El artista montillano Luis Cárdenas fallece a los 67 años tras una intensa vida dedicada a la pintura y a la poesía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla ha perdido hoy a uno de sus artistas más carismáticos y controvertidos. Luis Cárdenas Zafra ha fallecido a los 67 años de edad, tras una intensa vida dedicada a la pintura y a la poesía pero, también, a otras artes como la escultura o la fotografía.Nacido en la calle Nueva de Montilla en 1956, Luis Cárdenas comenzó a despuntar desde niño como excepcional dibujante y, con apenas 16 años, ganó la medalla de oro en un concurso organizado por el Colegio Salesiano “San Francisco Solano”, gracias a una copia a bolígrafo de, obra de José de Ribera, el gran pintor y grabador español del siglo XVII.Cárdenas confirmaría con creces esta habilidad como copista en 1977, mientras prestaba el servicio militar en el cuartel de Lepanto de Córdoba. Allí fue capaz de reproducir, con milimétrica exactitud, dos de los cuadros más famosos de Diego Velázquez:–también conocido como-.La soberbia ejecución de estas dos copias, realizadas con un bolígrafo, le valió dos primeros premios en la capital cordobesa tras aclararse que, en efecto, se trataba de dos dibujos realizados por el entonces soldado Cárdenas y no de dos láminas adquiridas en alguna librería.No obstante, Luis Cárdenas ya había sometido su obra al escrutinio del público dos años antes. Fue en la Casa del Inca, en el año 1975, formando parte de una exposición colectiva de artistas montillanos. Desde entonces, su obra –que no se limitó exclusivamente a la pintura y a la escultura sino que también abarcó otros ámbitos de expresión como la poesía o la fotografía-, fue admirada en salas de exposiciones de toda España, destacando muestras en la Galería Monroe's de Barcelona, la Sala de Exposiciones de Marbella, la Galería Mistral de Sevilla o las Salas Jorge Ontiveros de Madrid y Chagall, en Mieres (Asturias).Cementerios etéreos, salas de espera de estaciones envueltas en penumbra o estilosos cipreses sumidos en la obscuridad fueron los primeros escenarios en los que Luis Cárdenas acomodó su obra. Y en su pintura siempre predominaron el negro, el amarillo o el blanco, una Santísima Trinidad cromática que hicieron de este artista autodidacta un autor reconocido y reconocible a la legua.Amigo personal de Tino Casal, el mítico intérprete de, Luis Cárdenas expuso con gran éxito de crítica en 1991 su colección en lade Tokio (Japón). Tres años más tarde obtuvo elen el VI Certamen “Premio Almedina” de Baena (Córdoba) y, en 1995, el máximo galardón en el III Certamen Fotográfico “Antonio López Calzado” de Andújar (Jaén).Tras una primera etapa en la que blandió la cera como si fuera una espada, Cárdenas terminó adoptando la pintura acrílica como instrumento que mejor se adaptaba a su temperamento impredecible, sensible y atormentado que lo vinculaba, seguramente sin pretenderlo, con aquella corriente neoexpresionista que nació en Alemania a finales de los setenta y que logró abrirse hueco en el arte europeo.“Cuando presenté mi pintura en Córdoba y en Madrid, gustó muchísimo. En esos momentos yo trabajaba la figura muy dramática, muy expresionista, muy en la línea de la pintura negra de Goya o de Solana. Mi pintura recordaba a artistas que yo desconocía, a pintores expresionistas alemanes como Edvar Munch o neoexpresionistas como Emil Nolde. Sus obras y la mía coincidían con la misma visión del mundo”, llegó a confesar acon ocasión de, una de las muestras que pudo disfrutarse en el Salón Municipal San Juan de Dios hace ahora diez años.Su última comparecencia pública en Montilla fue de la mano de la Galería de Arte José Pedraza que, en 2018, promovió Una mirada retrospectiva , una exposición colectiva que reunió a autores de la talla de Rafael Aguilera, Alfonso Ariza, Juan Arrabal, Luis Cárdenas, Gómez Nucete, Isabel Jurado, Carlos Morango o José Luis Muñoz.Un año antes, en un lugar privilegiado de París, entre la Torre Eiffel y la Plaza de la Concordia, el artista montillano expuso una amplia selección de sus trabajos "más metafísicos" en su regreso a la Ciudad de la Luz. La Galería Monod, en el corazón del populoso barrio de Grenelle, acogió la muestra Nouveau Cárdenas , con la que reivindicó su personalísima visión del arte.Un año antes, una muestra pictórica de Luis Cárdenas, que precisamente llevó por título Mi entrada en París , sirvió para inaugurar una nueva sala expositiva en el Edificio Solera, a las espaldas del Ayuntamiento. Colaborador de, Luis Cárdenas protagonizó en agosto de 2014 un recital de poemas junto al cantautor montillano Mendrugo en la sede de la Asociación Cultural Musical “Sala Viva”, situada en la calle San Juan de Ávila, en uno de los bajos del emblemático edificio de La Tercia.El espectáculo permitió disfrutar de algunos de los versos que contiene, el primer libro de poemas que editó Luis Cárdenas en 1987 y que tuvo continuidad con otro libro, pendiente de editar, que lleva por título el deSolo un mes antes, el artista montillano inauguró una de sus exposiciones más polémicas,, una muestra artística que pudo visitarse en el Salón Municipal San Juan de Dios y en la que se pudo admirar la visión peculiar que tenía del paisaje de la Campiña y que ensalzó en su día el inmortal escritor Juan Bernier, uno de los referentes del Grupo Cántico: “el albero dionisiaco de Montilla filtra entre el blanco vetas de tierras cárdenas”.El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado la pérdida de Luis Cárdenas entre familiares, amigos y personas vinculadas a la cultura de la localidad. Descanse en paz.