Carmen Giménez Alvear | 'El año de la Republica', el Carlismo y el CB de Alvear (y III)

Puede leer aquí todas las entregas

A Gaspar Billanueva, capataz deen el primer tercio del siglo XIX, le debemos la gran calidad de nuestros vinos. Por eso le recordamos con la emblemática marcaque, como hemos visto , ya existía en el siglo XIX, como homenaje de los hijos de Diego de Alvear y Ponce de León al leal asistente de su padre.El “Capataz Billanueva” había nacido en Santiago de Compostela en 1759. Tras acompañar a Diego de Alvear y Ponce de León en su “aventura” americana, quiso seguirle en su retiro de Montilla, donde Billanueva falleció el 26 de febrero de 1835. Murió soltero y, en el padrón de Montilla de 1829, figura como residente en la casa de los Alvear de la calle de Juan Díaz (actualmente, calle Don Diego de Alvear).Francisco Alvear y Gómez de la Cortina, el Conde de la Cortina, aludió al Capataz Billanueva en unas notas autobiográficas redactadas en los años cincuenta del siglo XX: “[Diego de Alvear y Ponce de León],Al volver a España y trasladarse a Galicia ya licenciado, se encontró con la sorpresa que toda su familia había desaparecido; y pensando en su Señor escribió a mi Abuelo ofreciéndose para servirle, y le manifestaba que entendía algo de vinos y que como aquí se producían y sabía que tenía algunos heredados de sus antepasados, de ellos podía ocuparse [...].”.Estas notas del Conde de la Cortina sobre Gaspar Villanueva son un sincero reconocimiento del aprecio que la familia Alvear del siglo XIX y posteriores generaciones sintieron y sentimos por este gran capataz. Pero, antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en que esas notas también reflejan la variabilidad de la grafía de Billanueva (o Villanueva) y de otros apellidos españoles.Sobre la grafía, hay que señalar que la ortografía de la lengua española en general –y la de los apellidos en particular– no estuvo fijada hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, con posterioridad al fallecimiento del Capataz Billanueva.Como nos ilustra la Real Academia Española, “la reina Isabel II, a petición del Consejo de Instrucción Pública, decreta en 1844 la enseñanza obligatoria de la ortografía académica en todas las escuelas españolas, para lo que se establece el uso del Prontuario de ortografía de la lengua castellana, elaborado específicamente por la Real Academia Española con ese fin”. Sin embargo, los apellidos no quedaron afectos por dichas normas y el criterio de que una persona siempre utilizase la misma grafía para su apellido no se impuso hasta la consolidación del Registro Civil en 1871.En todo caso, es fácil comprobar en cualquiera de las diversas páginas en internet sobre genealogía, la gran profusión del uso de las tres acepciones ortográficas del apellido: Villanueva, Billanueva y Billanueba. Igual que ha ocurrido con el apellido Alvear: en la familia tenemos numerosas evidencias de uso indistinto del apellido Alvear y Albear, incluso por la misma persona en diferentes momentos.es, pues, una marca decimonónica creada por una familia de bodegueros liberales para hacer referencia a un magnífico vino que nos dejó un gran Capataz: Gaspar de Billanueva.