Nuevas ofertas de empleo

Camarero/-a (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/01/2025

Especialistas en estética (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/01/2025

Asesor/-a para inmobiliaria (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/01/2025

Electricista (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/01/2025

Delineante (Puente Genil)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/01/2025

Operario de limpieza (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/01/2025

Operario de almacén (Aldea Quintana)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/01/2025

Especialista en Marketing Digital (Puente Genil)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2025

NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.



En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.

, gracias a la colaboración de Alfacamp , programa de aceleración para, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico acon los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.Restaurante Las Camachas en Montilla busca un camarero o camarera para incorporar a su equipo. No se requiere experiencia previa, pero se valoran habilidades en servicio de mesa, barra, bebidas alcohólicas y normas de higiene. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa con dos días de descanso semanales y un salario entre 1.500 y 1.800 euros brutos mensuales. Una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad laboral y un buen ambiente de trabajo en el sector de la hostelería. Oferta disponible en este enlace Chic Go Marin, S.L., líder en belleza integral de manos y pies, busca especialistas en manicura, pedicura, uñas en gel y acrílico, depilación de cejas con hilo y extensión de pestañas para su nueva franquicia en el centro de Córdoba. Se valora experiencia mínima de un año en estética y formación en esculpido de uñas. Buscan personas responsables, organizadas, con excelente trato al público y motivación por crecer profesionalmente. Ofrecen contrato a tiempo completo en un entorno dinámico y profesional. Oferta disponible en este enlace Tecnocasa Montilla busca un asesor o asesora para incorporarse a su equipo. No se requiere experiencia previa, ya que ofrecen formación a cargo de la empresa, estabilidad laboral, contrato indefinido y un salario fijo entre 15.000 y 20.000 euros brutos anuales, más comisiones. La jornada es completa, con horario comercial y sábados rotativos. Una excelente oportunidad para quienes desean crecer profesionalmente en el sector inmobiliario y desarrollar habilidades en un entorno dinámico y profesional. Oferta disponible en este enlace Montajes eléctricos Antonio Márquez Jiménez, S.L. busca un electricista/cuadrista para su equipo en Montilla. El puesto requiere formación en electricidad (Grado Medio o Superior) y conocimientos en montajes eléctricos industriales, interpretación de esquemas eléctricos, cuadros eléctricos industriales y manejo de PLC. No es necesaria experiencia previa, aunque se valorará. Ofrecen contrato indefinido, formación continua y un ambiente de trabajo dinámico con oportunidades de desarrollo. Es imprescindible contar con carnet de conducir. Oferta disponible en este enlace Empresa necesita cubrir una vacante de delineante industrial para la localidad de Puente Genil. Funciones: apoyo al departamento de diseño, elaboración de presupuestos, atención al cliente. Experiencia requerida. Oferta disponible en este enlace Vistalia Integración, S.L. busca personas con, al menos, un 33 por ciento de discapacidad para limpieza en apartamentos vacacionales. Tiene que tener experiencia en limpieza de interiores y conocimiento de todo el material de trabajo. Se ofrece jornada completa de 35,5 horas a la semana con un contrato indefinido. Oferta disponible en este enlace Vistalia Integración, S.L. ofrece un puesto de operario de almacén a personas con, al menos, un 33 por ciento de discapacidad en Aldea Quintana (La Carlota). Se ofrece contrato indefinido a 37,5 horas semanales, de lunes a viernes. Valorable tener carnet de carretilla. Oferta disponible en este enlace Empresa necesita cubrir una vacante de técnico de Marketing Digital y Desarrollo Web. Funciones: transformación digital empresa y gestión de ventas. Experiencia valorable. Contrato fijo discontinuo. Remuneración según convenio. Incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace