Montilla abre esta noche su Feria de El Santo con un programa de actividades para todos los públicos

Nuevo emplazamiento para aparcar

Un pregón de marcado carácter "solanista"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla dará la bienvenida esta noche a los actos centrales de la Feria en honor de su patrón, San Francisco Solano, figura clave en la evangelización del Nuevo Mundo. Hasta el próximo domingo, 14 de julio, vecinos de la localidad y visitantes llegados desde distintos puntos de Andalucía podrán disfrutar de un gran ambiente festivo y de un amplio programa de actividades para todos los públicos , en el que no faltarán la música, el baile o las competiciones deportivas.El Real de la Feria, situado en el entorno del Polideportivo municipal, junto a la principal entrada al municipio desde la antigua travesía de la N-331, volverá a convertirse en el punto neurálgico de toda la actividad festiva en Montilla. Y este año presenta algunas modificaciones "para ganar en seguridad y en comodidad en las casetas de ambiente juvenil", tal y como detalló el alcalde de la localidad, Rafael Llamas.Para el primer edil, además de rendir tributo a, San Francisco Solano, "la Feria de El Santo pone a Montilla en el foco de las festividades de la provincia" y representa, además, una "oportunidad de recibir a numerosos vecinos de nuestra comarca y a montillanos ausentes que regresan en estos días a disfrutar de su ciudad natal”.De esta forma, el recinto ferial permitirá disfrutar de una quincena de casetas ubicadas en el complejo sociocultural de Envidarte y otras tres en la zona más juvenil, con La Coqueta, Babilonia y La Terrazza. De igual modo, en el Real de la Feria habrá dos escenarios principales: uno en Envidarte y otro, en las instalaciones deportivas, donde estará la caseta dedicada a las personas mayores.Sin duda, el concierto que ha despertado una mayor expectación en esta edición de la Feria de El Santo 2024 será el que ofrecerá el DJ sevillano Kiko Rivera el domingo 14 de julio, a las 22.00 de la noche, en Envidarte. Tal y como ha destacado el Ayuntamiento de Montilla, el acceso será libre hasta completar aforo.Con todo, los actos centrales de la Feria en honor de San Francisco Solano arrancarán esta noche con la inauguración del alumbrado extraordinario de Feria, tras el pregón que pronunciará, a partir de las 22.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, el sacerdote cordobés Jesús Joaquín Corredor Caballero , párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena.Nacido en Córdoba el 5 de abril de 1975, Jesús Joaquín Corredor fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1999, recalando cuatro años después en Montilla, donde permanecería por espacio de doce años, desarrollando una “destacada e intensa labor pastoral” en las parroquias de San Francisco Solano de Montilla y Nuestra Señora de Fátima de Llanos del Espinar, tal y como resalta la Agrupación de Cofradías.En estos doce años en los que permaneció en Montilla, el próximo pregonero de la Feria de El Santo formó parte del Consejo del Presbiterio y, durante los últimos cinco años, “desempeñó el papel de consiliario de la Agrupación de Cofradías, hasta su traslado a Baena.El pregonero de la Feria de El Santo 2024 estará acompañado por un espectáculo de luz y sonido que contará con las actuaciones del guitarrista montillano Curro Cruz, de la Academia de Baile de Patricia Baena y del Coro de la Hermandad Salesiana y Cofradía del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.A partir de las 22.45 de la noche, dará comienzo el tradicional pasacalles desde la Plaza del Ayuntamiento, que finalizará ante la clásica portada formada por tres arcos de herradura que evoca la que fue construida en 1890 en la confluencia de las calles La Parra y Puerta de Aguilar con Ronda de Curtidores y que fueron derribados por iniciativa municipal en la madrugada del 19 de mayo de 1962, argumentándose entonces la dificultad que suponían para el crecimiento urbanístico de la localidad.A partir de ese momento, el recinto ferial de Montilla mostrará todo su esplendor a los miles de visitantes que se espera que disfruten de sus numerosas atracciones, que hoy mismo celebrarán el Día de la Infancia, con descuentos para todos los pequeños y con cambio de ubicación, más cerca de los arcos de la portada.Además, la jornada inaugural estrenará otra de las novedades, la Feria sin Ruido, gracias a la cual, el recinto permanecerá sin música en las zonas infantiles de 21.00 a 22.00 de la noche "como medida inclusiva para mejorar la estancia en la feria de niños y adultos", en palabras del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, que desveló que la iniciativa se repetirá mañana en el mismo horario.A partir de esta primera noche, Montilla estará en fiestas hasta la función de fuegos artificiales que tendrá lugar en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de julio. “Se trata de días para disfrutar de nuestra feria, que tiene la particularidad de celebrarse en un recinto que no es estable, pero donde este año hemos mejorado aún más la organización de los espacios para que todos –feriantes, caseteros y público– disfrutemos al máximo”, destacó el alcalde.Parte de los cambios respecto a ediciones anteriores están motivados por la ubicación de las casetas de ambiente juvenil o de noche, que pasan a situarse en la zona de terrizo que habitualmente sirve de aparcamiento para el Estadio Municipal de Fútbol. “Las instalaciones ganan en amplitud y en seguridad en sus accesos, una circunstancia que hemos venido trabajando con la Policía Local, dada la gran afluencia que en algunas horas reúnen estas casetas”, subrayó, por su parte, Miguel Sánchez.El alcalde de Montilla reconoció el "importante trabajo de coordinación" entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil "para garantizar la seguridad en el recinto ferial" y propiciar que las fiestas patronales “se conviertan en el momento perfecto para reivindicar nuestra identidad".El aparcamiento de feria también estrena nueva localización. El Ayuntamiento ha habilitado un espacio en la Avenida José Padillo, en el acceso a la carretera de Montalbán, facilitando su uso tanto para los propios conductores de Montilla como para quienes visiten la ciudad desde municipios vecinos, dado que el cierre al tráfico de la Avenida de Europa se mantiene como medida para asegurar el acceso peatonal al recinto ferial.Sin cambios permanece el otro gran espacio de la Feria de El Santo, la zona exterior del complejo Envidarte, donde repiten las quince casetas del último año, de colectivos y empresas de la localidad, flanqueando el escenario principal de música en directo de las fiestas, por donde pasarán grupos de versiones como el Club de los 80, Kondescaro, Mozárabe o Tocata y los espectáculos de Raúl Evoluxion, Las Chicas de la Farándula o Kiko Rivera.El otro escenario con programación musical a cargo de la Concejalía de Festejos seguirá ubicándose en la Caseta Municipal, junto al bar del Polideportivo, con protagonismo para orquestas y cantantes de coplas y pasodobles. Imperio Reina, María Porcel, Fran Bravo y los grupos Channel, Cal y Canto y San Francisco conforman el programa de actos.Sin duda, una de las actuaciones más esperadas tendrá lugar el domingo 14 de julio, a las 22.00 de la noche, de la mano del artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina , apenas unos días después de recibir en Córdoba el Premio Arte y Cultura en la Gala 'Ser Quien Soy' y tras su exitoso paso por el tradicional Pórtico de Feria En la presentación oficial del programa de actos de la Feria de El Santo, el pregonero de esta edición, Jesús Joaquín Corredor, reconoció que "es un orgullo que se acuerden de mí después de tantos años que partí de aquí y un honor, en este año tan especial en torno a El Santo, que recurran a mí para dar voz, en cierta forma, a esta feria".Quien fuera pregonero de la Semana Santa de Montilla en 2017 recordó que “siempre escuché a otros pregoneros hablando de la feria que ellos conocieron cuando pequeños; ese recurso no lo tengo, pero sí hablaré de los cambios que ha habido desde mis primeros años en Montilla, subrayando que no hay que tener miedo a los cambios, a probar si se mejora”.Igualmente, el sacerdote avanzó que en su pregón hablará de San Francisco Solano, “un santo que nació aquí, por el que llevamos siglos haciendo fiesta, de quien conocemos toda su trayectoria y que hasta en sus últimos días de vida, en Perú, se seguía acordando de su pueblo como así los atestiguan las cartas que enviaba a su hermana y a sus sobrinos”. Para Jesús Joaquín Corredor, "es un orgullo para Montilla tener un embajador tan bueno como lo tiene en San Francisco Solano".El pregón del sacerdote cordobés no será, en absoluto, el único acto relevante en torno al patrón de Montilla. Y es que el próximo domingo tendrá lugar la tradicional procesión de El Santico. Un año más, el repique del campanillo servirá para anunciar a los vecinos la salida procesional de esta peculiar talla que preside el retablo de la ermita de la calle Córdoba, levantada en 1821 por Alonso Delgado, gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros.Desde las 10.15 de la mañana, las calles Altillos, Ciprés o San Antonio vivirán su particular día grande, envueltas en las melodías de los cientos de fieles que acompañarán la pequeña imagen del santo patrono. Coplas tradicionales que devolverán un año más el protagonismo a una de las zonas más pintorescas de la ciudad, en la que Francisco Solano dio sus primeras muestras de santidad.Y es que la tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas. En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de las tenerías, a quienes entregaba, además de sus enriquecedoras enseñanzas, algunas limosnas y parte del fardel que llevaba a su progenitor.Asimismo, la casa natal de El Santo, la Parroquia de San Francisco Solano, acogerá el domingo 14 de julio una sagrada misa oficiada por el párroco, David Reyes Guerrero, que será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión. Dos horas más tarde tendrá lugar la Función Principal de Regla de la Hermandad Patronal, que contará como oficiante con el recién ordenado sacerdote Francisco Solano Aguilar Tejada Por su parte, a las 21.00 de la noche tendrá lugar la tradicional, que estará dirigida por el sacerdote montillano Juan Laguna Navarro , párroco de Santa María la Mayor y de San Bartolomé Apóstol de Baena, además de Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia del Tribunal Eclesiástico de Córdoba.La Novena y cultos en honor de San Francisco Solano tendrán este año un significado especial para David Reyes Guerrero que, tras veintidós meses como párroco de El Santo , tendrá que desplazarse hasta Córdoba para seguir con su labor pastoral, en este caso, en la Parroquia de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón.David Reyes ha desarrollado una extraordinaria labor en Montilla, siendo promotor y pilar fundamental de la restauración de la imagen del santo patrón, sin olvidar el compromiso y la cercanía que ha mostrado siempre con su feligresía y, en general, con todo el pueblo de Montilla, al que asegura estar "eternamente agradecido". Tal y como avanzó Montilla Digital , el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, dio a conocer el pasado sábado los nuevos nombramientos para la Diócesis de Córdoba, que se centran tanto en la curia e instituciones diocesanas como en las cuatro vicarías de la Diócesis. Y entre los nombramientos más significativos destaca el de David Reyes Guerrero, que ha sido designado vicario parroquial de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón.