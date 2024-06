El obispo designa a Francisco Solano Aguilar Tejada como nuevo vicerrector del Seminario Menor San Pelagio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Francisco Solano Aguilar Tejada será el nuevo vicerrector del Seminario Menor San Pelagio. Así lo ha decidido el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien ha hecho entrega al nuevo sacerdote montillano de su primer destino pastoral, minutos antes de iniciarse en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba la solemne ceremonia de ordenación de este feligrés de la Parroquia de Santiago Apóstol y costalero de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco, así como de la Franciscana Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Caridad en sus Tristezas.La espectacular función religiosa, que ha estado presidida por el obispo de Córdoba, ha tenido lugar seis meses después de la ordenación como diácono de este joven montillano que celebrará su primera misa solemne el próximo jueves 4 de julio, a las 20.00 de la tarde, en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.Coincidiendo con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el obispo ha ordenado a ocho nuevos sacerdotes: Francisco Solano Aguilar Tejada, Álvaro Fernández-Martos Yáñez, Francisco Salvador Flores Hidalgo, Javier González Martínez, Juan Yersin Méndez Ozuna, Javier Montes Jiménez, Miguel Ángel Moyano Estepa y Javier Rodríguez Calmaestra. Todos ellos forman, desde hoy, parte del presbiterio cordobés.En su homilía, el prelado ha recordado a los ordenandos que el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de ellos y se producirá “en vuestro corazón una transformación misteriosa, seréis hechos hombres nuevos para prolongar a Jesucristo donde seáis enviados”. "Él os ha llamado y os ha consagrado para enviaros a algunas tareas, guardaos de caer en el funcionarismo”, ha pedido el pastor de la Diócesis a los nuevos presbíteros."A partir de ahora, veremos en cada uno de vosotros a un ministro de Cristo, una prolongación personal de Cristo para que podáis bendecir, perdonar, consagrar y hacerle presente en la vida de la Iglesia”, ha proclamado el obispo de Córdoba.El sucesor de Osio ha afirmado que "hoy todos los fieles cristianos nos damos la enhorabuena unos a otros, porque todos somos agraciados, el presbiterio, cada familia y amigos, el Seminario. Todo el pueblo cristiano se alegra de tener ocho nuevos sacerdotes al servicio de la Diócesis y de la Iglesia universal"."El sacramento del Orden os hace otros, sois capacitados para la celebración de la Eucaristía, no dejéis ni un día de vuestra vida sin Eucaristía", ha recomendado Demetrio Fernández, para quien "la vida de un presbítero vale para la Eucaristía, ya que un día sin Eucaristía es un día vacío".Demetrio Fernández trasladó a los nuevos presbíteros que se les confía "conducir la comunidad cristina al frente" y "han de servir de modelo con su ejemplo y celo apostólico". "Intentad ganar para Jesucristo a muchísimos", ha pedido, sin olvidar que "la fe no se impone, se propone, pero con alegría y con el ejemplo suscitaréis en muchos el acercamiento a Jesucristo. Estad seguros que vuestra vida es enormemente fecunda por el ministerio que hoy recibís en miles de personas que llevarán vuestro influjo visible".A las religiosas ha pedido el obispo que sigan rogando a Dios para que no nos falten sacerdotes porque “la Iglesia no puede vivir sin presbíteros”. Por su parte, a las familias cristianas que hoy han hecho la ofrenda de sus hijos al Señor, "lo que supone también un sacrificio" a juicio de Demetrio Fernández, ha alentado al recordarles que "Dios las ha sorprendido con algo mejor, que será poder dar al hombre contemporáneo la vida eterna, que la da Dios a través de sus ministros”.El titular de la Diócesis ha terminado su alocución dando la enhorabuena al Seminario, a los sacerdotes y formadores, pero especialmente a los ocho ordenandos porque “ha llegado la hora, es la hora de Dios, de la ofrenda, de la Pascua, de la cruz y de la glorificación”.Durante el rito de ordenación, los candidatos se han postrado ante el altar donde ha tenido lugar el canto de las Letanías; a continuación, el obispo, el Cabildo Catedral y concelebrantes les han impuesto las manos, como señal de recepción en el ministerio. Posteriormente se les ha colocado la estola y la casulla, ha seguido la unción de las manos con el Santo Crisma y ha terminado el rito con la entrega de la patena y del cáliz.Los ocho nuevos sacerdotes han sido formados en el Instituto de Estudios Teológicos “San Pelagio”. Recientemente, han explicado como su vocación les llama a servir a la Iglesia. Así, para Francisco Solano Aguilar, "Cristo es el único modelo válido en el que se mira todos los días” y ha asegurado que a partir de ahora toda su voluntad estará puesta “en dejar que el Señor haga su obra y pueda configurarse con Él".Francisco Solano Aguilar Tejada nació en Montilla en 1998 y, tras un año en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano, sus padres lo matricularon en el Colegio Salesiano, donde permaneció hasta graduarse en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).Tras cursar Bachillerato en el Instituto Emilio Canalejo Olmeda, decidió trasladarse a Sevilla para estudiar Ingeniería Industrial, aunque posteriormente terminó ingresando en el Seminario “San Pelagio” para seguir el testimonio de los sacerdotes a los que había ayudado como monaguillo en la Basílica de San Juan de Ávila."Su alegría y su entrega lo condujeron a formarse para ser sacerdote en el seminario, donde ha vivido momentos muy intensos: las entrevistas con los profesores, las clases, largas horas con el Señor, numerosas actividades pastorales en las parroquias o la misión diocesana que este verano ha vivido en Picota", resaltan desde la Diócesis de Córdoba.“Dios me ha elegido, se ha enamorado de mí y quiere consagrarme enteramente a Él y esta es una alegría muy grande”, reconocía en declaraciones a, donde subrayan que para Francisco Solano Aguilar Tejada, "la llamada del Señor ha sido todo un regalo, pues ha sentido cómo Dios miraba el amor de su familia y cómo ésta lo ha apoyado siempre"."Estar al servicio de la Iglesia y estar en manos de Dios me hace sentirme tranquilo”, asegura el religioso montillano, al tiempo que manifiesta que “estar con Cristo, traerlo a la tierra, perdonar los pecados en su nombre, es lo más grande que se puede esperar”.