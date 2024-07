Aureliano Sáinz | Por fin, el verano

AURELIANO SÁINZ

“Ahora que habéis finalizado el curso y los estudios con un excelente Trabajo Fin de Grado, y con la más alta calificación, os deseo que tengáis un buen verano, que disfrutéis al máximo, y ya sabéis que siempre me encontraréis aquí por si algo necesitáis”, les indico a Elisa y a Julia, que han acudido a mi despacho para que les firmara y les dedicara el libro El dibujo de la familia , del que ya tenían información y estaban esperando que fuera publicado.Ambas alumnas habían realizado su trabajo fin de carrera acerca del dibujo infantil sobre cuestiones distintas, aunque la familia, las vacaciones y la naturaleza estaban presentes en sus temáticas. Previamente, en clase habíamos visto algunos de los dibujos relacionados con los juegos y los tiempos de ocio, por lo que, inevitablemente, el verano se muestra como un tiempo especial, en el que la piscina y la playa se convierten en los privilegiados protagonistas, tal como vimos en uno de los dibujos que ahora muestro.Una vez que he escrito las dedicatorias, les entrego los ejemplares a cada una ellas. Elisa, especialmente, se emociona con lo que le he puesto, dado que conociendo la difícil situación familiar que ha vivido, las palabras de aliento y el deseo de un futuro dichoso le llegan de un modo especial.“¿Y qué tenéis pensado para estas vacaciones?”, les pregunto, poniéndome de pie, mientras están recogiendo sus mochilas para salir del despacho en dirección a la entrada de la Facultad, en la que las esperan sus padres, ya que residen fuera de Córdoba. Ambas me indican que tienen previsto ir a la playa. Cada una a un sitio distinto, aunque son playas del sur en la costa andaluza.“Bueno, pues feliz verano, y que los paséis tan bien como los pequeños autores de los dibujos que, tiempo atrás, vimos proyectados en la pantalla de la clase. ¡Eso sí que era disfrutar del verano!”, les indico, al tiempo que ellas con un movimiento de la cabeza lo afirman y con un gesto de la mano se van despidiendo.Se cerró, pues, el curso y ya nos encontramos inmersos en las vacaciones de verano. No creo descubrir nada si indico que, a fin de cuentas, los grandes protagonistas de las vacaciones en nuestro país son los críos que disfrutarán de modo especial en la playa o la piscina. Esto siempre lo he podido comprobar cuando, a la vuelta de las vacaciones, a mis alumnos les he planteado que, en los centros en los que realizan sus prácticas, les pidan a los niños que dibujen lo que más recuerdan de esos meses.La mayoría de ellos representan los distintos juegos con los que disfrutaron en la arena o en el borde del mar, mientras los mayores aparecen dibujados tendidos sobre toallas para lograr un buen bronceado y con el deseo de que, una vez finalizadas las vacaciones, muestren una piel suficientemente morena para justificar las muchas horas expuestos a los rayos del sol.En algunos casos, la estancia en la playa se convierte en motivo de encuentro familiar, de modo que, aparte de sus padres, aparecen abuelos, tíos y primos con los que comparten los días de verano. Es el modelo de relación que yo en el libro denomino familia extensa, ya que en esos dibujos las relaciones familiares se amplían a otros miembros. También es frecuente que tracen a amigos o amigas con los que comparten juegos, tal como se muestra en el siguiente dibujo.Tras estas reflexiones que he expuesto, y una vez que las dos alumnas se despidieron de mí, continúo trabajando en algunos de los temas pendientes que hay que dejar acabados. Una vez concluidos, cierro el despacho y camino por el pasillo central, en el que me encuentro a dos compañeros charlando y a dos alumnas sentadas y mirando a los móviles.Les saludo, y camino hacia la entrada con el extraño sentimiento agridulce de que ya se cierra el curso. Uno de los muchos que he llevado adelante. No obstante, siempre serán inéditos, pues siempre me encontraré con nuevos alumnos en la clase. Ahora están los días del verano, días de descanso y de saber disfrutarlos, ya que a comienzos de septiembre, como un ritual que año tras año se renueva, me veré con otros rostros que me escrutarán para descifrar quién es el profesor de educación artística que tendrán a lo largo de todo un curso.