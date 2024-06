Aureliano Sáinz | En la Feria del Libro de Madrid

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: AURELIANO SÁINZ

De nuevo he vuelto a la Feria del Libro de Madrid invitado por la editorial Eneida , en la que suelo editar mis libros, con el fin de firmar el último que he publicado y que tiene por título El dibujo de la familia , y por subtítuloPara quienes no conozcan directamente esta Feria, que se celebra anualmente en el parque del Retiro de esta ciudad, y que se desarrolla a lo largo de tres fines de semanas, quisiera apuntar que son más de trescientas casetas de editoriales y librerías las que permanecen abiertas para atender a la riada de visitantes de todas las edades quienes acuden a ella.En mi caso, estuve el pasado día 8, sábado, aunque la tarde del día anterior ya me acerqué al Retiro con el fin de encontrarme con un amigo escritor, Antonio Merino, que presentaba su último libro,, en la caseta de la editorial en la que habitualmente él publica.En lo que a mí respecta, quiero apuntar que mi presencia en este evento se desenvolvió bastante bien a pesar de que el libro estaba recién editado, por lo que todavía no había dado tiempo a ser distribuido por las librerías del territorio nacional, lo que conducía a que en estos momentos todavía no se le conozca suficientemente.De todos modos, tal como me indicó el editor que me acompañó todo el tiempo, nos encontramos con un libro “de largo recorrido”, en el sentido de que no es la novedad o la coyuntura actual el rasgo que lo define, sino que es un trabajo que se irá difundiendo poco a poco, dada la singularidad de una obra en la que por primera vez se conoce cómo son las familias a partir de lo que nos narran los propios hijos por medio de sus dibujos y comentarios.También me habló de su transversalidad, en el sentido de que se articulan disciplinas como el dibujo infantil, la psicología, la pedagogía y el estudio de las emociones y sentimientos del ser humano, por lo que el libro lo incluyó en la colección de la editorial que lleva el nombre deCiertamente, es un trabajo resultado de la investigación de muchos años acerca de las diversas formas familiares que se dan en la sociedad, de sus cambios, de las relaciones entre sus miembros, de los afectos y conflictos, que pueden entenderse a partir de los 152 dibujos a color de niños y adolescentes que se encuentran plasmados a lo largo de 300 páginas.Esto es lo que tenía que explicar a quienes se acercaban a la caseta de la editorial Eneida y se interesaban por el libro, y que se mostraba junto a El Arte Infantil , que fue el penúltimo que publiqué en esta editorial. A esta explicación, añadía las partes de las que se componía, comenzando por la evolución de los dibujos de los escolares, pasando al estudio de las emociones básicas, continuando con la explicación de cómo se analizan e interpretan los dibujos, para, finalmente, concluir con 28 apartados dedicados a las familias y a los sentimientos que se despliegan en ellas.En medio de las firmas, la anécdota más curiosa se produjo cuando una señora, a mi modo de ver, de unos 60 años, tras indicarme que era psicóloga especializada en la infancia, y recibir la correspondiente información del contenido del libro que yo le aportaba, me pregunta qué titulación tenía yo para que le garantizase que todo lo indicado tenía validez científica o académica.“Si usted mira en la solapa que se abre tras la portada, podrá conocer un resumen de mi trayectoria”, le indico, al tiempo que abro la solapa y le muestro lo que he sintetizado en ella. “Como podrá ver”, sigo, “en el primer párrafo aparece escrito: Nace en Alburquerque (Badajoz). Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica de la Expresión Plástica, jubilado, de la Universidad de Córdoba…”. “No me diga más. Me lo llevo”. Me respondió con total contundencia, al tiempo que, indicándome su nombre, me entregaba el ejemplar que estaba mirando para que se lo dedicara y se lo firmara.Quisiera cerrar este breve comentario sobre la presentación del último libro que he publicado indicando que fue un día de disfrute, pues no solo era comprobar la cantidad de gente de todas las edades que circulaba a lo largo del extenso recinto de la Feria, sino también por los numerosos amigos que se acercaron y con los que tuve el placer de charlar. Sin olvidarme, cómo no, de mi nieto Abel, de seis años, que vino expresamente de Barcelona con sus padres para estar conmigo y ver, desde el interior de la caseta en la que me acompañó un rato, cómo yo firmaba los libros.