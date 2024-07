Montilla festeja la Eurocopa en el Real de la Feria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

No podía haber mejor colofón para la Feria en honor de San Francisco Solano. Montilla está celebrando la victoria de la Selección Española de Fútbol ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 por dos goles a uno, un emocionante partido que ha podido seguirse gracias a la pantalla gigante que el Ayuntamiento había instalado en el complejo Envidarte.El encuentro ha reunido a centenares de personas en el Real de la Feria, que literalmente ha temblado de alegría en el minuto 46, nada más comenzar la segunda parte, gracias al gol de Nico Williams, que ha sido designado mejor jugador de la final. Los ánimos de los aficionados montillanos no han decaído cuando Inglaterra, por mediación de Cole Palmer, igualaba la contienda en el minuto 76 y no han dejado de animar a los chicos de Luis de la Fuente que, en el minuto 85, y de la mano de Oyarzábal, se han puesto por delante en el marcador hasta el pitido final.La programación de la Feria en honor de San Francisco Solano continuará ahora en el Real de la Feria con los dos conciertos que, posiblemente, han despertado una mayor expectación en esta edición de la Feria de El Santo 2024. Por un lado, el que ofrecerá el DJ sevillano Kiko Rivera Por otro lado, la Caseta municipal acogerá ahora la actuación del artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina , apenas unos días después de recibir en Córdoba el Premio Arte y Cultura en la Gala 'Ser Quien Soy' y tras su exitoso paso por el tradicional Pórtico de Feria , que contó con el acompañamiento a la guitarra del propia alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Como colofón al intenso programa de actos que se viene desarrollando en Montilla desde el pasado martes, el entorno del Polideportivo municipal acogerá esta próxima madrugada, a partir de la 1.00, la tradicional sesión de fuegos artificiales con la que el Ayuntamiento pondrá el broche de oro a la edición 2024 de sus fiestas patronales.