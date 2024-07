El Barrio de Tenerías vive su jornada más grande en torno a la imagen de El Santico

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Barrio de Tenerías ha vivido hoy su día grande. Fue en este lugar que aún conserva el sabor auténtico de lo montillano donde Francisco Solano dio sus primeras muestras de santidad. La tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas.En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de Las Tenerías, a quienes entregaba, además de sus enriquecedoras enseñanzas, algunas limosnas y parte del fardel que llevaba a su progenitor.Este pasaje tan significativo de la niñez del Santo quedaría grabado en la memoria de los montillanos, que desde siempre advirtieron en su persona cualidades milagrosas y de santidad. No obstante, la fama milagrera de esta figura clave en la colonización del Nuevo Mundo comenzó a propagarse el día que fray Francisco sanó a un niño afectado por la lepra en la misma calle Córdoba.Como argumentó el curtidor Diego López Vique durante el proceso de beatificación, “Solano, movido por la caridad y viendo al niño con tantas llagas, lamió con su boca y lengua todas ellas, tanto las del rostro como las del cuerpo y, dejándolo, al otro día por la mañana el niño amaneció mucho mejor, deshinchado y con todas las llagas secas, hasta quedar sano”.Quizás por eso, los montillanos pusieron todo su empeño en levantar una pequeña ermita justo en el lugar en que Solano dio muestras de su don divino. Una ermita que, en su particular atalaya de la calle Córdoba, ha vivido este fin de semana su jornada más intensa.El día del patrón de Montilla ha comenzado a las nueve de la mañana, con la tradicional diana floreada por las calles de la ciudad que ha protagonizado la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Montemayor. Tras el tradicional repique del campanillo, la imagen de El Santico ha recorrido en procesión el antiguo barrio de Tenerías, acompañada por cientos de fieles que, cada año, renuevan su compromiso con esta pequeña talla que ocupa el retablo de una ermita levantada en 1821 por Alonso Delgado, gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros.Desde las 10.15, las calles Altillos, Ciprés o San Antonio han vivido su particular día grande, envueltos en las melodías de los cientos de fieles que acompañan la pequeña imagen del santo patrono hasta la Parroquia de Santiago Apóstol, donde el sacerdote Fernando Suárez ha oficiado una santa misa en la que tampoco han faltado esas coplas tradicionales que han devuelto el protagonismo, un año más, a una de las zonas más pintorescas de la ciudad y que permiten degustar, a sorbos pequeños, esa deslumbrante historia que se ha ido forjando en el tiempo y que concede a Montilla un cuerpo y un aroma evocador, noble y profundo.La Asociación Cultural El Santico había programado para este fin de semana una intensa programación que arrancó anoche, con el tradicional besapiés en el que no faltaron las coplas populares que rememoran la vida y milagros de San Francisco Solano y que, desde el año 2015, forman parte del Patrimonio Inmaterial de Andalucía , después de que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) decidiera incorporar las fiestas patronales de Montilla a su Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales (Mosaico), una guía interactiva que pretende salvaguardar el patrimonio inmaterial andaluz.Como en años anteriores, los cultos en torno a la popular imagen de El Santico se extenderán hasta el miércoles 24 de julio, víspera de la festividad de Santiago Apóstol, con una novena que tendrá lugar en ese pequeño templo de la calle Córdoba que se edificó sobre un humilladero dondese detenía para dar comida a los pobres.En el otro enclave solanista por antonomasia, la Parroquia de El Santo, la actividad también está siendo frenética en esta jornada de domingo. No en vano, la Solemnidad de San Francisco Solano ha arrancado las 10.00 de esta mañana con la sagrada misa oficiada por el párroco, David Reyes Guerrero, que ha sido retransmitida en directo por Canal Sur Televisión . El programa ha contado con las intervenciones del historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco y de la artista Inmaculada Navarro Polonio, que ha culminado las labores de restauración de la talla de San Francisco Solano que preside el retablo mayor del templo patronal de la localidad.Dos horas más tarde ha tenido lugar la Función Principal de Regla de la Hermandad Patronal, que ha contado como oficiante con el recién ordenado sacerdote Francisco Solano Aguilar Tejada , quien celebró su primera misa solemne el pasado jueves 4 de julio, a las 20.00 de la tarde, en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.Por su parte, a las 21.00 de esta noche tendrá lugar la tradicional, que estará dirigida por el sacerdote montillano Juan Laguna Navarro , párroco de Santa María la Mayor y de San Bartolomé Apóstol de Baena, además de Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia del Tribunal Eclesiástico de Córdoba.Como colofón a la intensa programación de la Feria en honor de San Francisco Solano que se viene desarrollando en Montilla desde el pasado martes, el entorno del Polideportivo municipal acogerá esta próxima madrugada, a partir de la 1.00, la tradicional sesión de fuegos artificiales con la que el Ayuntamiento pondrá el broche de oro a la edición 2024 de sus fiestas patronales.