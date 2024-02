Imperio Reina rendirá esta noche tributo a María Jiménez en un programa especial de 'Tierra de Talento'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: 16 ESCALONES / RTVA

Casi tres meses después de dejar boquiabiertos a muchos de los espectadores de 'Got Talent España' , el popular concurso de Telecinco presentado por Santi Millán, el artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina , regresa hoy a televisión para rendir tributo a María Jiménez, la reconocida cantante sevillana que falleció el pasado 7 de septiembre a los 73 años de edad.Y lo hará en una edición especial de, el programa de Canal Sur Televisión que presenta el humorista nazareno Manu Sánchez y que cuenta, como miembros del jurado, con la cantante Pastora Soler, el bailaor Antonio Canales, la cordobesa India Martínez y Rafael Ojeda Rojas, conocido artísticamente como"No cabe en el pecho la emoción y la alegría que tengo por esta oportunidad en mi tierra andaluza, gracias a la productora 16 Escalones y a Canal Sur Televisión", ha destacado Imperio Reina en sus redes sociales, donde ha animado a todos los vecinos de Montilla a disfrutar de su actuación y de todo el programa, que dará comienzo a las 21.55 de esta noche.La actuación de Imperio Reina enllega tan solo 42 días después de la participación, en ese mismo escenario, del trío montillano Soncalson , que interpretó, una canción venezolana, compuesta por Simón Díaz, que popularizó Julio Iglesias a finales de la pasada década de los ochenta gracias a su discoJosé Manuel Reina, que atesora ya casi una década como profesional del espectáculo, ha tenido que recorrer un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista que, el pasado mes de junio, protagonizó OrguYO de lo que eres , la campaña que lanzó el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretendía "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", contó con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Aunque su "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina rindió tributo a La Faraona con el espectáculodentro del programa de actos de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles . Y ahora seguirá ofreciendo actuaciones por toda España, trabajo que compaginará con sus apariciones en diversos programas de televisión.