Partidos políticos, sindicatos y plataformas ciudadanas se sumarán a la movilización por el Área Sanitaria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Partidos políticos, sindicatos y plataformas ciudadanas se sumarán a la gran movilización que ha convocado para este próximo jueves la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba con el objetivo de denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, quince meses después de la firma de un acuerdo para dividir en dos la actual macroárea sanitaria.Tan solo un día después de que la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, animasen a los vecinos de toda la comarca a participar en esta marcha de protesta que arrancará a las 17.30 de la tarde desde el Ayuntamiento de Montilla, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha defendido esta mañana la necesidad de "reivindicar un área sanitaria propia para los hospitales de Montilla y Puente Genial y sus áreas de Atención Primaria"."Ya antes de la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de crear una macroárea sanitaria en el Sur de Córdoba, CCOO advirtió del perjuicio que iba a suponer tanto para los profesionales como para la ciudadanía", han detallado desde la organización.La creación de la macroárea sanitaria Sur de Córdoba supuso que tanto el Hospital de Montilla como el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil pasaran a formar parte de un Área de Gestión Sanitaria antes constituida por el Hospital Infanta Margarita de Cabra y por los centros de Atención Primaria tanto de la Campiña cordobesa como de la Campiña Este-Guadajoz y Subbética, que engloban a un total de 27 municipios.“Hablamos de un área sanitaria que actualmente presta atención a más de 300.000 personas y que tiene como principales núcleos de población a Lucena, Puente Genil, Montilla, Cabra, Baena y Priego de Córdoba”, ha explicado el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, quien ha asegurado que se trata de “un área sanitaria que viene arrastrando un problema de infrafinanciación ya que, en términos económicos, se trata del área sanitaria que presenta menos inversión por habitante y año, lo que ha supuesto hasta ahora una merma evidente tanto en número de profesionales como en recursos hospitalarios”.En similares términos se ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, quien ha vuelto a denunciar el "desmantelamiento progresivo y silencioso, aunque perfectamente orquestado, de la sanidad pública y, en consecuencia, de nuestro Hospital, que no solamente presta cobertura a la ciudadanía de Montilla sino, también, a la de otros pueblos colindantes".En una comparecencia de prensa junto a la concejala María Luisa Rodas y al coordinador provincial de la formación, Sebastián Pérez, la portavoz de IU ha insistido en que "las condiciones de vida de las montillanas y los montillanos están siendo amenazadas gravemente desde que el Gobierno de la Junta de Andalucía es gestionado por el PP de Juanma Moreno" y ha reiterado que, desde principios del pasado año, el Ejecutivo autonómico "está haciendo oídos sordos a la aportación y a los argumentos de los sindicatos sanitarios".Para IU, la constitución de esta macroárea sanitaria "no solo contraviene el sentido común, que ya es algo bastante grave, sino que, además, contraviene la propia Ley General de Sanidad, que indica que las áreas de salud no pueden atender a poblaciones superiores a 250.000 habitantes, con lo cual, ya se está rebasando ese parámetro en más de 17.000 personas".De igual modo, la movilización prevista para este jueves contará también con la participación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que el pasado martes logró reunir a casi doscientas personas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" para constituir una delegación en Montilla que trabaje por defender la sanidad pública y, en especial, el Hospital Comarcal de La Retamosa que, a juicio de los organizadores de este encuentro, "está en riesgo desde hace ya demasiado tiempo".El portavoz de COESPE en Montilla, José Antonio Bellido, defendió la necesidad de "instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que invierta en sanidad pública, que apueste por ella y que solucione los problemas que los montillanos y los habitantes de la Campiña Sur tenemos a la hora de acceder a la sanidad, tanto a la Atención Primaria como a las consultas de especialidades y a las intervenciones quirúrgicas".