La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba convoca una gran movilización para el próximo jueves

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba ha decidido convocar una gran movilización para el próximo jueves con el objetivo de denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, quince meses después de la firma de un acuerdo para dividir en dos la actual macroárea sanitaria.La marcha, que partirá a las 17.30 de la tarde desde el Ayuntamiento de Montilla y finalizará en el Hospital de La Retamosa –tras haber pasado por la Puerta de Aguilar, la Avenida de Andalucía y la Avenida de Málaga–, ha sido convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba, órgano de representación de los profesionales del sector sanitario que, a primeros de mes, vaticinaron un "otoño sembrado de conflictividad" ante la "falta de diálogo" de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en relación a las demandas que plantea el personal del Hospital Comarcal de Montilla, junto a organizaciones sindicales y partidos políticos, para exigir un área sanitaria propia en la Campiña Sur Cordobesa."Los acuerdos se firman para cumplirlos y la Administración Sanitaria no lo está haciendo, lo que nos obliga a salir a la calle a reclamar la mejoría del sistema sanitario público en el sur de Córdoba", insistieron ayer desde la Junta de Personal, integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE, SMA, SAE y TECNOS.La manifestación espera reunir a profesionales sanitarios, sindicatos, organizaciones políticas y ciudadanos a título particular para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la división de la macroárea sur de Córdoba, así como la "ampliación indiscutible" del Hospital de Montilla y de su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).De igual modo, el presidente de la Junta de Personal, Rafael Osuna Luque, defendió ayer la necesidad de "incrementar el rendimiento de la actividad quirúrgica del Hospital de Puente Genil" y propiciar la "eliminación de las listas de espera", además de reclamar "recursos suficientes" tanto en la red de hospitales como en los centros de Salud de la Campiña cordobesa."Los representantes de los profesionales realizamos un llamamiento a la población en general y a los partidos políticos para que se sumen a esta movilización, que no persigue otra cosa que mejorar la atención hospitalaria y la Atención Primaria a los pacientes", recalcó Rafael Osuna.El presidente de la Junta de Personal hizo hincapié en que "es un objetivo mutuo, de los profesionales y de los ciudadanos, disponer de infraestructuras, estructuras de gestión y recursos suficientes para mejorar la atención prestada a los pacientes y para ofertar un espacio laboral atractivo que permita captar profesionales y retener talento".Al hilo de lo anterior, el alcalde de Montilla preguntó a la Junta de Andalucía "cuánto va a tardar en dar respuesta a lo que es un clamor en nuestra comarca" y calificó de "imprescindible" la creación de un Área Sanitaria específica para la Campiña Sur, de la que dependan los hospitales de Montilla y Puente Genil y desligada del Área de la Subbética que encabeza el Hospital Infanta Margarita de Cabra."Solo consiste en cumplir un acuerdo que ya se firmó con la Consejería de la mano de su viceconsejero y de la delegada de Salud", apuntó Rafael Llamas, en alusión al compromiso alcanzado a mediados de julio del pasado año para propiciar la creación de dos áreas de gestión sanitaria para el sur de la provincia: una para la zona de la Subbética y otra para la Campiña Sur.