El Ayuntamiento promueve dos talleres de flamenco y castañuelas a cargo de Patricia Baena y Alicia Moreno

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La bailaora montillana Patricia Baena y la profesora de Castañuelas Alicia Moreno serán las encargadas de impartir los dos nuevos talleres formativos que ha preparado el Ayuntamiento de Montilla en el marco del programa, una iniciativa del Área de Servicios Sociales que pretende fomentar el intercambio generacional entre personas de todas las edades.Los talleres, de dos horas de duración cada uno, pretenden "mantener a las personas mayores con una vida activa, además de prevenir la soledad no deseada y fomentar la relación con las nuevas generaciones”, según avanzó el teniente de alcalde de Bienestar Social, Cultura e Igualdad, Manuel Carmona, quien estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y por la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, Carmen Galisteo.El primer taller versará sobre el uso de las castañuelas, con una demostración práctica de su uso a cargo de Alicia Moreno, profesora de baile flamenco y castañuelas. "Se facilitarán castañuelas a quienes no dispongan de ellas y, al finalizar el taller, se obsequiará con ellas a los asistentes", avanzó Manuel Carmona, quien añadió que la segunda de las actividades se centrará en el baile flamenco, en este caso de la mano de Patricia Baena.El alcalde de Montilla defendió la importancia de profundizar en "las raíces que nos aportan nuestros mayores que, combinadas con las raíces propias de nuestra cultura, son una buena herramienta para el abordaje de la salud física y emocional, en un entorno que favorece la parte social y relacional de las personas mayores”.Ambos talleres han sido demandados por las propias personas mayores y, según Rafael Llamas, "representan un mecanismo importante para superar posibles prejuicios intergeneracionales". No en vano, “con estas actividades se pretende mejorar la cooperación entre niños, niñas y personas mayores a través del intercambio de experiencias y conocimientos", además de "favorecer el entendimiento entre diferentes grupos de edad, apostando por un envejecimiento activo”, en palabras del primer edil.El Taller de Castañuelas se llevará a cabo el próximo jueves, de 18.30 a 20.30 de la tarde, en el castillo de El Gran Capitán. Por su parte, el Taller de Baile Flamenco se desarrollará un día más tarde, en el mismo lugar y con similar horario. Ambas actividades son totalmente gratuitas y no requieren inscripción previa.