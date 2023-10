Crespín y Llamas reclaman a la Junta que "cumpla con su palabra" y divida el Área Sanitaria Sur de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado hoy al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que “cumpla con la palabra dada” y divida en dos el Área Sanitaria Sur de Córdoba "para garantizar la cobertura sanitaria por comarcas", además de "dar marcha atrás a la decisión de crear una macroárea que no ha contentado ni a los profesionales sanitarios ni a los gobiernos locales de los municipios afectados ni a los ciudadanos".Precisamente, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado para este jueves una marcha de protesta que arrancará a las 17.30 de la tarde desde el Ayuntamiento de Montilla para reivindicar un Hospital de Montilla "cien por cien operativo, que garantice la cobertura sanitaria pública y de calidad a la comarca", en palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Crespín ha aprovechado su visita a Montilla "para pedirle a la gente que no falte a la convocatoria en defensa del Hospital” y ha recordado que “hace años que venimos denunciando la estrategia y el objetivo del PP de desmantelar la sanidad pública y el tiempo, desgraciadamente, nos está dando la razón”.Para la dirigente socialista, “no es suficiente la voz de alarma de los partidos de izquierda y de los sindicatos generales y sectoriales de la sanidad, sino que necesitamos que los ciudadanos que están viendo cómo les están recortando sus derechos y los servicios sanitarios salgan a la calle y protesten”, tanto este jueves en Montilla como en la movilización convocada por las mareas blancas el próximo sábado 28 de octubre "para que la calle ruja contra la privatización de la sanidad".Crespín ha recordado los 734 millones de euros desviados por la Junta a la sanidad privada para atajar las listas de espera a los que se suman otros 30 millones para clínicas privadas en atención de salud mental, lo que ha tildado de "indecente" porque, a su juicio, "es la prueba de que el Gobierno de Moreno Bonilla pone precio a la sanidad y hace de la salud un negocio en lugar de un derecho”.“Lo hace ya sin disimulo ni pudor: por un lado, desvía 734 millones de euros de dinero público de todos los andaluces a las clínicas privadas para que resuelvan las listas de espera, incluso con operaciones de andaluces en otras comunidades autónomas, en lugar de invertir en más profesionales y medios aquí, en nuestra sanidad pública andaluza", ha aseverado la secretaria general del PSOE-A de Córdoba.Crespín ha advertido, además, de que el PP "prepara un nuevo convenio por valor de 30 millones de euros para derivar a clínicas privadas los pacientes de salud mental dado el colapso que hay en el servicio desde la pandemia”, un "cuello de botella" que se traduce en que la petición de citas para salud mental ha aumentado un 20 por ciento en los últimos dos años.“Están desvalijando los hospitales comarcales a lo largo y ancho de la provincia”, ha insistido Crespín, quien además ha apoyado las denuncias sindicales presentadas en el área sanitaria Córdoba Guadalquivir por sobreexplotación de las funciones de los médicos y por bloqueo y secuestro de información relativa a turnos, plantillas y guardias de enfermeros y fisioterapeutas.Por su parte, el alcalde de Montilla se ha referido a la problemática que están sufriendo los vecinos de toda la comarca con el Hospital de Montilla como consecuencia de la macroárea sanitaria de la zona Sur de Córdoba, que afecta a los hospitales de Cabra, Puente Genil y Montilla.En ese sentido, el primer edil montillano ha insistido en que reivindican a la Junta que la actual macroárea se divida en dos –una para la Subbética y otra para la Campiña–, en virtud de un acuerdo que la delegada de Salud firmó con los sindicatos días antes de las elecciones andaluzas y que, además fue refrendado, por la Diputación de Córdoba.“Como no han cumplido su palabra, la iniciativa social y ciudadana se ha puesto al frente de esta reivindicación ante la falta de respuesta”, ha asegurado Llamas, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de toda la comarca este jueves 26 para participar en la marcha convocada por la defensa del hospital.El regidor ha hecho alusión al Plan Funcional elaborado por el Sindicato de Enfermería SATSE de “cómo tendría que ser nuestro hospital para adaptarse a la población a la que tienen que dar servicio en cuanto a camas, urgencias, profesionales y operatividad, y estamos viendo cómo la gestión de la Junta responde a todo lo contrario, una estrategia para desviar recursos públicos a la privada”.