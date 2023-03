El Partido Popular presenta la candidatura de Federico Cabello de Alba para los próximos comicios municipales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Partido Popular (PP) escogió ayer tarde el Restaurante Don Quijote para celebrar el acto de presentación de Federico Cabello de Alba como candidato a la Alcaldía de Montilla. En presencia de José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el alcaldable popular expresó su gratitud por la posibilidad de encabezar la candidatura del PP en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.En el inicio del acto, que contó también con la asistencia de otros cargos orgánicos de la formación –como el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, o el presidente provincial, Adolfo Molina–, la presidenta local de la formación, Auxiliadora Moreno, confesó que desde que asumiera la dirección del PP en Montilla, el 21 de mayo de 2021 , "no he dejado ni un solo día de trabajar por la salud de nuestro partido a nivel local, que no ha pasado por sus mejores momentos", en alusión a la crisis abierta que desembocó en la expulsión de los concejales Francisco José Delgado Lozano, Ana Belén Feria Sánchez, Cristina Alguacil Luque y Celia Sánchez Millán.Tras agradecer la labor desarrollada por el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Javier Alférez, así como de los integrantes del Comité de Dirección y de la Junta Local del partido, Auxiliadora Moreno se mostró satisfecha por "haber logrado una puesta a punto de un gran partido".Minutos antes, a preguntas de los medios de comunicación, Federico Cabello de Alba aludió a los diferentes proyectos que ha acometido el Ayuntamiento de Montilla durante el último mandato, afirmando que "al final, lo que se ha hecho, ha sido gastar el dinero que nos ha venido", aunque ahora falta "llenar de contenido" todas las infraestructuras que han pasado a engrosar el patrimonio municipal.De este modo, el alcaldable popular se refirió a la adquisión del Palacio Ducal de Medinaceli , a la rehabilitación de la casa de Teresa Enríquez , a las obras de restauración del castillo de El Gran Capitán o al proyecto de consolidación de El Parador . "Está todo vacío y ahora nos hace falta contenido", sentenció.De igual modo, Federico Cabello de Alba defendió la necesidad de impulsar "un proyecto serio que nos diga por dónde puede crecer Montilla y ponernos a trabajar de forma rotunda". A juicio del candidato del PP, "nos hace falta poner a Montilla en el mapa de nuevo e incrementar y dar facilidades a nuestro comercio".Al respecto, Cabello de Alba apuntó que "hemos pasado de tener un comercio que ha sido referencia en toda la comarca a tener las calles de Montilla vacías, por desgracia, con muchos locales cerrados". En ese sentido, abogó por "apoyar a nuestros emprendedores, a la gente que realmente está esforzándose por generar riqueza y por crear empleo".Por último, el alcaldable popular recalcó que "si nosotros gobernamos porque tenemos la confianza de nuestros vecinos, estaremos ahí, al pie del cañón" y aclaró que "si no tenemos esa confianza, también estaremos al pie del cañón, en la oposición, para hacer un seguimiento de todos los proyectos".