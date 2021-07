El Ayuntamiento de Montilla adquiere el inmueble del Palacio de los Duques de Medinaceli por 650.000 euros

"Es un momento histórico para Montilla", ha señalado este mediodía el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en la comparecencia para dar a conocer el acuerdo de compraventa del edificio con la veintena de propietarios con la que contaba el palacio. "Es una actuación fundamental dentro de la apuesta del Ayuntamiento por recuperar el patrimonio de la ciudad, evitando que no avance el deterioro del edificio, lo que va a permitir que las actuaciones necesarias para su consolidación sean más económicas ahora que dentro de unos años", ha insistido el regidor. Cuatro años después de iniciarse los primeros contactos con las dos familias propietarias del Palacio de Medinaceli, el Ayuntamiento de Montilla acaba de adquirir el histórico inmueble por 650.000 euros. De esta forma, el Consistorio montillano inicia el proceso de consolidación del edificio, muy deteriorado en algunos espacios, con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico de esta zona de Montilla de la mano de uno de elementos patrimoniales más significativos del Siglo de Oro."Es un momento histórico para Montilla", ha señalado este mediodía el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en la comparecencia para dar a conocer el acuerdo de compraventa del edificio con la veintena de propietarios con la que contaba el palacio. "Es una actuación fundamental dentro de la apuesta del Ayuntamiento por recuperar el patrimonio de la ciudad, evitando que no avance el deterioro del edificio, lo que va a permitir que las actuaciones necesarias para su consolidación sean más económicas ahora que dentro de unos años", ha insistido el regidor.





El Palacio de los Duques de Medinaceli cuenta con 1.750 metros cuadrados de suelo, 2.100 metros de superficie construidos, además de 206 metros cuadrados pertenecientes a los dos locales ubicados frente a la entrada al Convento de Santa Clara. Un espacio que, como ha señalado Llamas, "pronto será puesto a disposición del desarrollo económico de la ciudad, vinculado al turismo cultural y arquitectónico".



"Esta actuación es realidad gracias al trabajo conjunto de toda la Corporación, así como de otras anteriores, porque todos estamos en el mismo barco cuando hablamos de los intereses de Montilla", ha asegurado el alcalde, quien ha apuntado que ahora comienza "un trabajo de gran responsabilidad" para iniciar las obras de consolidación "lo antes posible" de cara a diseñar el proyecto "más rentable social y económicamente para el municipio".



"Es necesario actuar en las cubiertas, algunas colapsadas, y la envolvente del inmueble, además de solventar la problemática que se viene arrastrando por la sobreconstrucción de una vivienda particular, por lo que hay que consolidar esa zona del Palacio", ha adelantado Llamas sobre las primeras actuaciones a desarrollar, si bien los técnicos municipales deberán determinar el proyecto para su consolidación, que se pretende iniciar antes de final de año.



En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Francisco Lucena, ha apuntado que si bien esta inversión puede no ser entendida como una prioridad por algunos ciudadanos, "es un paso para el futuro" como en su día lo fue la adquisición del castillo. En este sentido, ha señalado que se trata de un proyecto que permitirá "reequilibrar la ciudad" pues favorecerá la creación de un "nudo de interés turístico fundamental para el desarrollo del casco histórico de Montilla".



"Si desde lo público no se asumen este tipo de retos, desgraciadamente el patrimonio que está en manos privadas se perdería", ha insistido Lucena, quien recordó que el modelo de ciudad diseñado para Montilla avanza en la puesta en valor del conjunto histórico formado por el Palacio de Medinaceli, la Casa de Teresa Enríquez, el Convento de Santa Clara y el futuro museo oleícola en el antiguo Molino del Duque.