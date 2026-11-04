La exposición «La Vera Cruz en el Mundo» abre en Montilla con más de 700 piezas

La Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Señora Nuestra inauguró ayer en el Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla la Exposición Internacional, una muestra que reúne más de 700 piezas y que podrá visitarse hasta el próximo domingo 8 de noviembre.La iniciativa forma parte de la, una imagen que el montillano Andrés de Mesa donó a la corporación religiosa el 10 de septiembre de 1576, después de trasladarla desde Nueva España.La exposición reúne una amplia colección de medallas, cruces y emblemas pertenecientes a hermandades y cofradías de toda España vinculadas a la advocación de la Santa Vera Cruz y al Lignum Crucis. Junto a estas piezas, los visitantes pueden contemplar diversos elementos del patrimonio cofrade de la hermandad del Martes Santo montillano, así como documentación histórica que permite conocer la trayectoria de la corporación y su vinculación con la localidad a lo largo de los siglos.Para reunir el material expuesto, la organización ha contado con la colaboración del Archivo Parroquial de Santiago Apóstol y del Archivo Municipal de Montilla. A estas instituciones se han sumado hermanos de la corporación, fieles y devotos del Santo Cristo de Zacatecas, que han contribuido con diferentes aportaciones a la preparación de la muestra.La Exposición Internacionalpermanecerá abierta hasta el domingo 8 de noviembre. El horario de visita, de martes a viernes, es de 18.30 a 20.30 horas. El sábado podrá recorrerse de 11.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 horas.Esta iniciativa se incorpora al programa religioso y cultural organizado por la cofradía para conmemorar los cuatro siglos y medio de presencia del Santo Cristo de Zacatecas en Montilla. Los actos comenzaron el pasado mes de septiembre con una eucaristía presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, a la que siguió, al día siguiente, una. La programación se prolongará hasta septiembre de 2027, con distintas actividades relacionadas con la historia, el patrimonio y las tradiciones de la hermandad.La efeméride recuerda uno de los acontecimientos más destacados de la trayectoria histórica de la corporación: la donación del crucificado que Andrés de Mesa formalizó mediante escritura pública el 10 de septiembre de 1576, ante el escribano Andrés Capote. La imagen, de origen colonial, había llegado desde Nueva España y está elaborada con caña de maíz, madera de colorín y papel amate, materiales característicos de su composición.Tras la celebración de la exposición, el calendario conmemorativo continuará en enero de 2027 con la convocatoria de un concurso fotográfico y otro infantil de dibujo y pintura. Durante febrero están previstas una vigilia y una hora santa, además del solemne quinario y la función de regla. En marzo se celebrará la Exaltación de las Siete Palabras y se presentará la primitiva imagen de San Juan Evangelista, una vez concluido su proceso de restauración.La programación de marzo también contempla un concierto de marchas procesionales a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y de la banda de guerra de la Brigada «Guzmán el Bueno» X. A estas actividades se añadirá una ruta senderista bajo el título «De América a Montilla», que forma parte igualmente de las iniciativas previstas con motivo del aniversario.La cofradía tiene intención, además, de solicitar que Montilla sea sede de un encuentro diocesano de hermandades y cofradías de la Vera Cruz de la provincia de Córdoba, así como del pleno de hermanos mayores de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Santa Vera Cruz. La corporación también prepara un número extraordinario de su revista y diferentes conferencias, cuyas fechas de celebración todavía están pendientes de concretar.Los actos conmemorativos concluirán en septiembre de 2027. Para el sábado 11 está prevista una nueva salida extraordinaria de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, mientras que el domingo 12 se celebrará una solemne misa presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, con la que se pondrá fin al programa del 450.º aniversario.La celebración cuenta con un cartel conmemorativo realizado por el pintor pontanés Javier Aguilar Cejas, autor también del cartel oficial de la Semana Santa de Montilla de 2007. Su composición, concebida con apariencia de grabado antiguo, incorpora un mapa de Nueva España en el que aparece localizada Zacatecas, junto a una cruz de plata y varios ángeles. Por su parte, la diseñadora gráfica Clara Zuccharino ha elaborado el logotipo del aniversario, que integra las fechas 1576 y 2026 y recoge referencias a la iconografía del crucificado y a la Santa Vera Cruz.La historia que se recuerda durante esta conmemoración está estrechamente vinculada a la figura de Andrés de Mesa, cuya trayectoria ha sido estudiada por el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, primer hermano mayor de la corporación tras su reorganización. Según sus investigaciones, Andrés de Mesa nació hacia 1538 y era hijo de Andrés Fernández de Mesa y María López Salvador. En agosto de 1563 obtuvo licencia para trasladarse a Nueva España y embarcó en Sevilla junto a otros montillanos. Su pasaje, fechado el 3 de febrero de 1564, lo identifica como soltero y recoge que viajaba a bordo de la nao Maestre.Durante su estancia en América contrajo matrimonio en la Ciudad de México con Francisca Cortés, quien aportó una dote de 1.100 pesos de a ocho reales. Allí nacieron tres de sus hijos, Melchor, Andrés y Luis, mientras que el menor, Lorenzo, vino al mundo en Montilla en 1579, después de que la familia regresara a la localidad.Entre las pertenencias que Andrés de Mesa trajo consigo figuraba un crucificado de grandes dimensiones que decidió entregar a la Cofradía de la Santa Vera Cruz. La donación quedó formalizada ante el escribano Andrés Capote y estableció determinadas prerrogativas para el benefactor y sus descendientes. Antonio Luis Jiménez Barranco explica que “la donación llevó aparejada una serie de condiciones, entre las que cabe destacar la admisión como hermanos a su familia y descendientes, y la preferencia sobre el resto de cofrades para portar el «Santo Cristo» en las procesiones que la corporación pasionista organizara”.Según el historiador, la imagen constituyó el primer crucificado de esta tipología que llegó a tierras cordobesas desde el virreinato novohispano. Tras su regreso, la familia comenzó a utilizar el nombre de Cortés de Mesa y Andrés de Mesa desarrolló una importante actividad económica en Montilla. Desde el año siguiente a la donación, la documentación notarial recoge numerosas operaciones mediante las que destinó el capital obtenido en América a la adquisición de propiedades urbanas y rústicas, además de realizar imposiciones hipotecarias.Entre estas operaciones figura la compra, el 6 de diciembre de 1578, de unas casas principales situadas en la calle Capitán Alonso de Vargas, junto a la tercia del vino del marqués de Priego y a la vivienda de Luisa Ponce de León. En esta última residía entonces el Inca Garcilaso de la Vega, sobrino y heredero de Alonso de Vargas, una circunstancia que también aparece recogida en la documentación histórica relativa a las propiedades del montillano.La actividad económica de Andrés de Mesa estuvo acompañada de su progresiva incorporación al gobierno local. En 1579 fue nombrado receptor de la bula de la Santa Cruzada y, nueve años después, en 1588, asumió el cargo de depositario de los caudales de dehesas y del pósito de la villa. Posteriormente, el cuarto marqués de Priego, Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, lo designó regidor de Montilla mediante una provisión expedida el 16 de marzo de 1595.Su trayectoria también presenta una vinculación documental con la presencia de Miguel de Cervantes en Montilla. Antonio Luis Jiménez Barranco detalla que “también consta una carta de poder otorgada en septiembre de 1593 a Francisco Fernández de Herrera para cobrar en su nombre una deuda de 280 reales a la Hacienda Real, correspondiente a 20 fanegas de trigo que Miguel de Cervantes Saavedra había retirado de su casa en diciembre de 1591 para el abastecimiento de las armadas”.El 14 de marzo de 1601, Andrés de Mesa adquirió a los marqueses de Priego el oficio de fiel ejecutor de la villa, que incluía el almotacenazgo y los derechos correspondientes a las romanas de carne y pescado y al peso de la harina. Por estos derechos desembolsó 1.500 ducados al contado. Falleció el 24 de septiembre de 1602, apenas ocho días después de haber otorgado testamento.En sus últimas voluntades dispuso que dos candeleros de plata de su propiedad fueran utilizados para elaborar una lámpara destinada a la ermita de la Vera Cruz, cuyo coste de fabricación debía sufragarse con sus bienes. En aquel momento, el Santo Cristo de Zacatecas presidía la capilla mayor de este templo, hoy desaparecido. Andrés de Mesa también ordenó que se restituyera a su esposa la dote que había aportado al matrimonio, mediante una hipoteca contraída con el colegio de la Compañía de Jesús de Montilla.Una vez liquidada aquella deuda, Francisca Cortés destinó el capital a la fundación de una memoria de legos y nombró capellán a su hijo Luis de Vesga Mexía. Su cometido consistía en celebrar cada año 25 misas en la iglesia de Santiago por ella, por su marido y por sus difuntos. Francisca Cortés falleció el 25 de enero de 1603, pocos meses después de la muerte de Andrés de Mesa.Los descendientes de los Cortés de Mesa conservaron su posición social y económica en Montilla hasta mediados del siglo XVIII, al tiempo que mantuvieron las prerrogativas asociadas al Santo Cristo de Zacatecas. La relación de la familia con la imagen llegó a originar disputas entre diferentes ramas del linaje.En ese sentido, Antonio Luis Jiménez Barranco subraya que “fue tal el vínculo que mantuvieron con la imagen que llegaron a mantener pleitos ante la justicia eclesiástica entre las diversas ramas del linaje para defender sus derechos a la hora de portarlo en las procesiones”.