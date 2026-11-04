El atletismo montillano suma dos medallas en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Los atletas montillanos conquistaron un oro y una plata en las clasificaciones individuales del Campeonato de Andalucía de Campo a Través de Clubes, disputado este pasado domingo en la localidad malagueña de Cártama. Samuel Ruiz Herrador se impuso en la categoría júnior masculina y María del Mar Marqués Córdoba terminó segunda en la absoluta femenina, en una jornada que también contó con la participación de Said Diallo, Igor Ruiz Herrador y Jesús Alguacil Barba.Samuel Ruiz Herrador, del Trops-Cueva de Nerja, encabezó la clasificación individual júnior masculina y aportó el oro al balance montillano. Su primera posición constituyó, junto con el segundo puesto de su compañera de club María del Mar Marqués Córdoba, uno de los resultados más destacados de los representantes locales en el Cross del Higuerón, escenario de esta edición del campeonato autonómico.Por su parte, María del Mar Marqués Córdoba logró la plata en la clasificación individual absoluta femenina. La atleta montillana completó así la presencia local en el podio, con un balance de dos medallas individuales en la cita malagueña.Además, el montillano Jesús Alguacil Barba, del Trotasierra Hornachuelos, consiguió la décima posición en la categoría absoluta masculina. En cadete masculina, Said Diallo, también integrante del conjunto de Hornachuelos, finalizó undécimo, mientras que Igor Ruiz Herrador, del Club Atletismo Montilla, ocupó el vigésimo noveno puesto.La competición se desarrolló en la finca El Higuerón, junto a la Ciudad Deportiva de Cártama, sobre un trazado duro y exigente. La jornada comenzó con algo de lluvia y reunió las pruebas del Campeonato de Andalucía de Clubes, cuya programación abarcaba desde la categoría alevín hasta la absoluta, además de los relevos mixtos absolutos. El programa incluía igualmente una prueba abierta en las mismas categorías, con recorridos previstos de entre 1.500 y 7.000 metros y distintas vueltas al circuito en función de la edad de los participantes.En cuanto a la competición por equipos, el Trotasierra Hornachuelos acumuló ocho podios, frente a los diez del Trops-Cueva de Nerja. Ambos clubes protagonizaron una intensa disputa que tuvo reflejo tanto en las categorías de formación como en las absolutas.El conjunto de Hornachuelos obtuvo tres títulos andaluces, correspondientes a cadete masculina, juvenil masculina y juvenil femenina. A estos triunfos añadió cuatro subcampeonatos, en absoluta femenina, júnior masculina, cadete femenina y alevín masculina, así como un tercer puesto en alevín femenina.Por otro lado, el Surco Lucena sumó otro podio para el atletismo cordobés gracias a su tercera posición por equipos en la categoría absoluta masculina. En los relevos mixtos, el triunfo correspondió al Trops-Cueva de Nerja, por delante del Unicaja Jaén y del DELSUR Cooperativa La Palma. El Patrimonio terminó cuarto y el Trotasierra Hornachuelos, quinto, mientras que el Indea fue décimo y el Califas-Uco, undécimo.El Club de Atletismo Cártama Trail y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama organizaron el evento, que contó con la colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y distintas empresas locales y provinciales.