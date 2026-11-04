El RS Team de Montilla acudirá a la Copa Diputación de Granada con dos deportistas

Los montillanos Raúl Santiago y Hugo Castilla, integrantes del Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo) de Montilla, competirán este sábado en la Copa Diputación de Granada de Kickboxing Tatami Sport. El encuentro se celebrará en el Pabellón Cubierto de Ogíjares durante los días 6 y 7 de noviembre y reunirá a participantes de las categorías infantil, cadete menor, cadete mayor, júnior y sénior.Raúl Santiago disputará la competición en la modalidad de K-1, mientras que Hugo Castilla lo hará en la de kickboxing. Ambos nacieron en Montilla en 2008 y compaginan sus entrenamientos con los estudios de grado medio que cursan en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.Los dos deportistas llevan dos años y medio entrenando estas modalidades con el equipo montillano y acudirán a Ogíjares después de haber ganado sus respectivos primeros combates oficiales. Raúl Santiago obtuvo la victoria por nocaut, mientras que Hugo Castilla se impuso por decisión unánime.La relación de ambos jóvenes con los deportes de contacto se remonta a su infancia y está vinculada a su entorno familiar. Hugo Castilla comenzó desde pequeño a entrenar y a acompañar a su padre, practicante de aikido. Por su parte, Raúl Santiago, hijo del responsable del club, Raúl Santiago Delgado, ha crecido viendo los entrenamientos del equipo.La participación de los dos luchadores en la cita granadina se enmarca en la actividad del Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo), que cuenta con poco más de dos años de existencia. Al frente de la entidad se encuentra Raúl Santiago Delgado, que ejerce su presidencia y dirección. El responsable del equipo montillano es cinturón negro y cuenta con las titulaciones de juez regional Ring Sport y entrenador federativo por la Federación Andaluza de Kickboxing y Muaythai.La Copa Diputación de Granada de Kickboxing Tatami Sport se desarrollará durante dos jornadas —el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre— en el Pabellón Cubierto de Ogíjares, con actividad desde las 9.30 de la mañana. La entrada solidaria tendrá un precio de 10 euros.