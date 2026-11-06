Los Raigones y Bodegas Robles celebran el Día Mundial del Enoturismo



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El Lagar Los Raigones y Bodegas Robles participarán este fin de semana en la programación especial organizada por la Ruta del Vino Montilla-Moriles con motivo del Día Mundial del Enoturismo, que culminará este próximo domingo. Ambas firmas montillanas ofrecerán experiencias relacionadas con la cultura del vino, dentro de una iniciativa que reúne catas, visitas a bodegas, propuestas gastronómicas y actividades culturales en distintos municipios de la provincia de Córdoba.En concreto, el, situado en plena Sierra de Montilla, ofrecerá una experiencia dedicada a los vinos internacionales, mientras que Bodegas Robles ha preparado una propuesta que combina meditación y cata. Ambas actividades forman parte de una programación que comenzó el pasado 31 de octubre y que pretende dar a conocer el patrimonio vitivinícola de la comarca a través de experiencias vinculadas con el vino, la gastronomía, la naturaleza y la cultura.El Lagar Los Raigones es una firma familiar perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles y a la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla. Sus instalaciones, ubicadas en un histórico lagar en el corazón de la Sierra de Montilla, acogen diferentes propuestas de enoturismo y oleoturismo, además de un comercio gourmet que contribuye a mejorar la rentabilidad de sus propias cosechas.Por su parte,, una de las firmas de referencia de la producción ecológica en Andalucía, cuenta con una trayectoria vitivinícola que se remonta a 1927. A principios del año 2000, la empresa montillana decidió incorporar la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas a sus procesos de elaboración, avanzando posteriormente hacia un modelo centrado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los compromisos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.La programación del Día Mundial del Enoturismo contará también con la participación de, que ofrecerá degustaciones, visitas guiadas y catas en el Paseo de las Mercedes durante este fin de semana, destacando la. Estas propuestas se suman a otras actividades organizadas en diferentes localidades de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, con el propósito de acercar a los participantes a las tradiciones vitivinícolas y al patrimonio de los municipios que integran la ruta.Entre las experiencias previstas figura un recorrido en tren por los viñedos de Moriles Altos, acompañado de una cata a pie de viña. Asimismo, el programa incluye degustaciones de vinos generosos, vermut y vinos nuevos de tinaja, junto con visitas a bodegas y lagares, recorridos por viñedos y diferentes propuestas culturales y gastronómicas.La agenda del domingo 8 de noviembre contempla, además, la celebración de la II Ruta Enociclista de Baena, una visita a la Villa Romana de Fuente Álamo y a Bodegas Delgado, en Puente Genil, y una experiencia que combina patrimonio y vino en el Castillo Ducal de Espejo. La oferta se completa con otras visitas a bodegas y actividades gastronómicas en distintos municipios de la comarca.El delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Alejandro Hernández, ha destacado el potencial del enoturismo como instrumento para dar a conocer el patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico de la provincia, así como para atraer visitantes hacia sus diferentes municipios.En este sentido, el representante del Gobierno andaluz ha señalado que “el vino de Montilla-Moriles no se puede separar de la tierra en la que nace, de sus pueblos, ni de las generaciones que han sabido conservar y transmitir una tradición que forma parte de nuestra identidad”.Hernández ha subrayado también las posibilidades que ofrece la Ruta del Vino Montilla-Moriles para ampliar la estancia de los turistas que llegan a Córdoba y favorecer que conozcan otras localidades de la provincia. Así, ha afirmado que “nuestro reto es conseguir que quienes vienen a conocer Córdoba descubran también su provincia, que prolonguen su estancia y encuentren motivos para visitar nuestros pueblos”.De igual modo, el delegado territorial se ha referido al trabajo que desarrollan viticultores, bodegas, establecimientos de restauración y empresas turísticas para organizar experiencias relacionadas con la tradición vitivinícola. En este contexto, ha señalado que “el enoturismo también significa actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para nuestros municipios”.Por su parte, la vicepresidenta de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona Alcántara, ha explicado que el programa pretende dar a conocer los municipios que integran este itinerario turístico utilizando el vino como hilo conductor de las diferentes actividades.La regidora ha destacado la colaboración entre ayuntamientos, empresas, profesionales del sector y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles para configurar una oferta que combina patrimonio, gastronomía y cultura. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en las experiencias programadas.En la presentación de las actividades también ha intervenido el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, Enrique Garrido Giménez, junto con la técnica de campo y responsable de Enoturismo del Lagar Los Raigones, Ángela Jiménez.El encuentro ha contado igualmente con la asistencia del gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Cabello Hidalgo; el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Adrian Lapsley; y el gerente de Bodegas El Monte, Antonio López.Las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Enoturismo cuentan con diferentes horarios, precios y condiciones de participación. Algunas de las experiencias requieren reserva previa, por lo que las personas interesadas pueden consultar el programa completo y la información necesaria para formalizar las inscripciones en la página web