Fallece una mujer con fiebre del Nilo que estaba ingresada en el Hospital de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Una mujer de 88 años que permanecía ingresada desde el 17 de octubre en el Hospital de Montilla ha fallecido este viernes a causa de la fiebre del Nilo Occidental (FNO), según ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. La paciente, vecina de La Rambla y con patologías previas, había sido diagnosticada durante su hospitalización de un cuadro neuroinvasivo de la enfermedad. Se trata de la primera víctima mortal por este virus en la provincia de Córdoba.El caso se había confirmado en un municipio que ya se encontraba en situación de alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental. La Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud adoptó esta medida después de detectar el virus en mosquitos capturados en una de las trampas del sistema de vigilancia. Posteriormente, tras confirmarse el contagio de la paciente, la alerta en La Rambla se prorrogó hasta el pasado 31 de octubre.El fallecimiento he tenido lugar en una temporada en la que Andalucía ha contabilizado 80 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 43 han sido leves y 37 graves. Según el balance de la Junta de Andalucía, seis personas han perdido la vida por esta enfermedad, 41 pacientes han necesitado hospitalización y tres continúan ingresados.Las labores de vigilancia sanitaria han incluido estudios de laboratorio para descartar la infección por el virus del Nilo en 945 personas. Además, se han practicado pruebas de detección de arbovirosis en 230 casos de meningitis víricas, dentro del seguimiento de posibles infecciones.La Consejería ha precisado que el periodo de alta circulación del virus concluyó el 31 de octubre, tras constatarse un descenso tanto de las poblaciones de mosquitos como de la transmisibilidad del virus, favorecido por las condiciones ambientales actuales. Durante esta temporada, 72 municipios andaluces han permanecido en situación de alerta y todos ellos mantienen la consideración de zonas de riesgo alto.Aunque ha finalizado el periodo de mayor actividad, la vigilancia no se interrumpe. El Programa de Vigilancia y Control de Vectores de Fiebre del Nilo Occidental tiene carácter anual e incluye el seguimiento de casos humanos, animales y mosquitos. Las posibles detecciones de circulación del virus se comunicarán a los municipios afectados y, durante el invierno, continuará activo un sistema de control de poblaciones de mosquitos, aunque con menor intensidad.El seguimiento también ha permitido identificar circulación del virus en diez aves silvestres, entre las 365 analizadas en Andalucía, y en doce équidos. En cuanto al control de mosquitos, desde el inicio del periodo de altas densidades se han realizado 9.757 determinaciones en 228 trampas que continúan activas. Hasta el momento, se han registrado 191 resultados positivos y 9.224 negativos.De esas instalaciones de vigilancia, 134 son trampas propias de la Consejería, distribuidas por todas las provincias andaluzas. Su finalidad es controlar la circulación del virus entre los mosquitos del género, principalmente. La Administración autonómica centraliza, además, la información obtenida mediante las trampas instaladas por otras administraciones.En Montilla, el Ayuntamiento difundió el pasado mes de mayo una serie dey reducir la presencia de mosquitos en el entorno doméstico, con especial atención al virus del Nilo Occidental. Entre las principales medidas figuraba la eliminación de acumulaciones de agua estancada, por su importancia como posibles focos de reproducción de estos insectos.En concreto, el Consistorio aconsejó vaciar regularmente macetas, cubos, juguetes y piscinas sin tratar en los que pueda permanecer agua durante varios días. También recomendó instalar mosquiteras en las viviendas, utilizar insecticidas domésticos y apagar las luces que no sean necesarias, especialmente en las horas de mayor actividad de los mosquitos. A estas precauciones sumó el empleo de repelentes registrados para evitar picaduras.El Ayuntamiento insistió entonces en que «la prevención empieza en casa» y en que la colaboración vecinal «es fundamental», en consonancia con las actuaciones municipales para controlar la presencia de mosquitos. Estas recomendaciones se suman al Plan de Control de la Transmisión del Virus del Nilo Occidental que Montilla activó en junio de 2025, después de ser clasificada como municipio de riesgo medio conforme a las directrices de la Junta de Andalucía.Con la puesta en marcha de ese plan se identificaron 40 posibles focos de cría de mosquitos en el término municipal, de los cuales el 80 por ciento se localizaron en espacios privados. En las zonas públicas se contemplaron tratamientos larvicidas biológicos en lugares concretos, entre ellos la laguna estacional situada junto al Parque Enrique Tierno Galván.Al presentar aquella iniciativa, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó que «Con este plan pretendemos controlar y evitar la propagación de los mosquitos, que son los transmisores del virus del Nilo y de otras posibles enfermedades que se pueden transmitir por estos vectores». La responsable municipal aclaró también que «el transmisor es el mosquito común, no el mosquito tigre, como algunas veces se tiende a pensar».El dispositivo municipal incorporaba vigilancia periódica, control de imbornales, mantenimiento de canalizaciones y tratamientos específicos en función de las necesidades detectadas. El técnico del Área de Medio Ambiente, Francisco García, destacó entonces que «la ciudadanía juega un papel clave en las tareas preventivas mediante la eliminación de criaderos en patios y viviendas: basta con retirar todos los recipientes con agua estancada durante muchos días, desde piscinas sin tratar a platos bajo macetas».Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló en aquel momento que «Montilla ha sido uno de los municipios pioneros en activar este plan en la provincia de Córdoba» y defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y la financiación para mantener estas actuaciones.