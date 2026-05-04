El Ayuntamiento pide colaboración vecinal para evitar la proliferación del Virus del Nilo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha hecho pública una serie de recomendaciones básicas para prevenir las picaduras de mosquito en el ámbito doméstico, con el objetivo de reducir la presencia de estos insectos y minimizar los riesgos asociados a su proliferación —en especial, el Virus del Nilo—.En ese sentido, la institución municipal ha difundido una serie de consejos centrados en la prevención desde el hogar, incidiendo especialmente en la necesidad de eliminar cualquier acumulación de agua estancada. Así, se recomienda vaciar con regularidad recipientes como macetas, cubos, juguetes o piscinas sin tratar, ya que estos espacios pueden convertirse en focos de cría de mosquitos si el agua permanece durante varios días.Además, el Ayuntamiento subraya la importancia de instalar mosquiteras en viviendas y utilizar insecticidas domésticos como medidas complementarias para evitar la entrada y presencia de estos insectos en el interior de los hogares. De igual modo, se advierte de que la luz atrae a los mosquitos, por lo que se aconseja apagar aquellas luces que no resulten necesarias, especialmente durante las horas de mayor actividad de estos insectos.Y es que el uso de repelentes registrados también forma parte de las recomendaciones trasladadas a la población, como una herramienta eficaz para protegerse frente a las picaduras. En conjunto, todas estas medidas buscan reducir la exposición y limitar la aparición de mosquitos en el entorno cotidiano.Por otro lado, desde el Consistorio se insiste en la implicación directa de la ciudadanía en estas tareas preventivas, recordando que "la prevención empieza en casa" y que la colaboración vecinal "es fundamental". Este mensaje pone el acento en la responsabilidad compartida entre administración y vecinos para hacer frente a un problema que requiere actuaciones coordinadas.De igual modo, estas recomendaciones se enmarcan en una estrategia más amplia de control de mosquitos que el Ayuntamiento de Montilla viene desarrollando en los últimos años. En concreto, en junio del pasado año, el municipio activó su, tras ser clasificado con un nivel de riesgo medio, en cumplimiento de las directrices marcadas por la Junta de Andalucía.Este plan permitió identificar 40 focos potenciales de cría de mosquitos, localizados en un 80 por ciento en espacios privados, lo que refuerza la importancia de las medidas preventivas en el ámbito doméstico. En los espacios públicos, las actuaciones incluyeron tratamientos larvicidas biológicos en zonas específicas, como la laguna estacional situada en las inmediaciones del Parque Enrique Tierno Galván.“Con este plan pretendemos controlar y evitar la propagación de los mosquitos, que son los transmisores del virus del Nilo y de otras posibles enfermedades que se pueden transmitir por estos vectores”, explicó entonces la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien aclaró que “el transmisor es el mosquito común, no el mosquito tigre, como algunas veces se tiende a pensar”.Asimismo, el plan municipal contemplaba labores periódicas de vigilancia, control de imbornales y mantenimiento de canalizaciones, junto a tratamientos específicos en función de las necesidades detectadas. En este contexto, el técnico del Área de Medio Ambiente, Francisco García, destacó que “la ciudadanía juega un papel clave en las tareas preventivas mediante la eliminación de criaderos en patios y viviendas: basta con retirar todos los recipientes con agua estancada durante muchos días, desde piscinas sin tratar a platos bajo macetas”.Por su parte, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, subrayó en su momento que “Montilla ha sido uno de los municipios pioneros en activar este plan en la provincia de Córdoba”, al tiempo que defendió la necesidad de reforzar la colaboración institucional y la financiación para sostener este tipo de actuaciones.En definitiva, el Ayuntamiento vuelve a incidir en la importancia de adoptar medidas sencillas en el día a día para prevenir la proliferación de mosquitos, insistiendo en que la acción individual en los hogares resulta determinante para el éxito de las estrategias de control a nivel municipal.