Montilla recuerda a Manuel Garnelo y Alda en el 85.º aniversario de su fallecimiento

Montilla conmemora hoy el 85.º aniversario del fallecimiento del escultor Manuel Garnelo y Alda, figura destacada de la plástica naturalista y del simbolismo decorativo, cuya trayectoria artística dejó una profunda huella tanto en la localidad que lo vio nacer como en otros puntos de España, donde desarrolló una extensa obra de carácter monumental, religioso y decorativo.Y es que el artista montillano, cuyo nombre permanece ligado al principal espacio escénico de la ciudad —el Teatro Garnelo— y a una de sus calles más reconocibles —que desemboca, precisamente, en la Plaza de la Rosa—, falleció el 4 de mayo de 1941 en la localidad granadina de Loja, a la edad de 63 años, poniendo fin a una vida dedicada a la creación artística y a la enseñanza.Dotado de una sólida formación, Manuel Garnelo y Alda creció bajo la influencia de su padre, el médico José Ramón Garnelo Gonzálvez, y de su hermano José Santiago Garnelo, considerado uno de los pintores más cultos de su tiempo. Sin embargo, fue la escultura la disciplina que terminó definiendo su vocación y en la que alcanzó un notable reconocimiento.Inició su formación artística a una edad temprana, con apenas 12 años, en la Academia Española de Bellas Artes en Roma, donde trabajó junto a figuras como Mariano Benlliure y Aniceto Marinas, este último uno de los escultores europeos más representativos entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.En ese sentido, su proyección comenzó pronto a materializarse en reconocimientos públicos. En 1892, con 14 años, participó en la Exposición Nacional de Madrid con la obra, que le valió una Mención Honorífica. Tras su regreso a España, completó su formación en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid y, a partir de 1900, regresó a Roma como pensionado de la Academia Española de Bellas Artes, donde permaneció durante cuatro años.De igual modo, sus continuos viajes a París y a otras capitales europeas le permitieron conocer de primera mano las corrientes artísticas emergentes, al tiempo que presentaba sus obras en exposiciones nacionales, donde obtuvo diversos galardones.Su faceta docente se desarrolló en la Escuela Superior de Artes Industriales de Granada, donde ejerció como catedrático de Carpintería Artística y formó a numerosos alumnos. En esta ciudad realizó también diversas obras, entre ellas, la ornamentación del camarín de Nuestra Señora de las Angustias, ejecutada junto a su hermano, por la que obtuvo una Tercera Medalla en la Exposición Nacional de 1922.El escultor se adentró igualmente en la escultura monumental, decorativa y religiosa, con trabajos que siguen presentes en la memoria colectiva de Montilla. Entre ellos se encuentra la talla de María Santísima de los Dolores, perteneciente a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona cada Viernes Santo.Asimismo, desarrolló labores de decoración en el Teatro Garnelo de Montilla y en el Teatro Olimpia de Granada, además de intervenir en la capilla bautismal de la Parroquia de Santiago Apóstol, donde se conserva la pila en la que fue bautizado San Francisco Solano, patrón de la localidad.En esa misma línea, realizó un retablo y una imagen de San Francisco Solano en el santuario de María Auxiliadora de Montilla, obra que fue completada por su hermano con una pintura sobre la vida del santo. A este conjunto se suma el grupo escultórico dedicado al propio San Francisco Solano, ejecutado entre 1934 y 1935 y conservado en la finca El Puntal.Ramón Vallés Moya, miembro de la asociación Estudio y Acción, otra de sus obras relevantes es el panteón de la familia de Francisco Cuesta en Guadalajara, de diseño racionalista, en el que se representa en mármol a tres figuras atravesando un umbral guiadas por la Muerte.A su vez, Manuel Garnelo y Alda es autor del panteón de la familia Peso-Blanco en Granada, fechado en 1910; de la placa conmemorativa en la casa de Cádiz donde falleció José Mexia Lequerica; del busto de José Antonio Primo de Rivera, realizado en 1941; o del relieve tituladoAdemás, entre sus propuestas monumentales figura el proyecto presentado junto al arquitecto Gabriel Abreu al concurso para conmemorar el centenario de las Cortes de Cádiz de 1812, así como el monumento al Padre Manjón en Granada. Junto a estas obras de mayor escala, el escultor demostró también una notable capacidad en el trabajo del yeso, manteniendo a lo largo de su trayectoria una constante evolución creativa.Finalmente, tras su fallecimiento en Loja tal día como hoy, pero de 1941, sus restos mortales fueron trasladados el 24 de marzo de 2009 a Montilla, donde reposan en el panteón familiar situado en el subsuelo de la Parroquia de Santiago Apóstol, cerrando así un recorrido vital que hoy, 85 años después, sigue vinculado de forma inseparable a la historia cultural de la ciudad.