La piscina municipal de Montilla abrirá sus puertas el 22 de junio

El Ayuntamiento de Montilla activará el próximo 22 de junio la temporada de baños en la piscina municipal al aire libre con la puesta en marcha de los bonos de verano, una iniciativa dirigida a facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio durante los meses estivales y que mantiene el sistema de inscripción escalonado implantado en los últimos años.En ese sentido, el Consistorio ha fijado el calendario para la adquisición de estos bonos, que comenzará con la apertura de la cita previa el 11 de mayo. Posteriormente, la formalización de las inscripciones se llevará a cabo a partir del 18 de mayo, siguiendo el mismo procedimiento que en campañas anteriores, con el objetivo de ordenar la demanda y evitar aglomeraciones.Además, la apertura de la piscina municipal coincidirá con la finalización del curso escolar, una fecha que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de baño en la localidad. De este modo, el recinto del Polideportivo municipal volverá a convertirse en uno de los principales espacios de ocio durante el verano, especialmente en las jornadas de mayor calor.Según los datos registrados en la pasada campaña, durante el verano de 2025 se vendieron un total de 2.027 bonos, que permitieron dar cobertura a más de 4.300 usuarios. Estas cifras sirven como referencia para la nueva temporada, en la que el Ayuntamiento de Montilla prevé mantener una afluencia similar.Por otro lado, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, trasladó un mensaje de tranquilidad en relación con el funcionamiento del servicio y la disponibilidad de los bonos, y aseguró que “los bonos estarán disponibles durante toda la temporada” y recordó que “nunca se han registrado problemas de disponibilidad ni de aforo en la instalación”.De igual modo, desde el Servicio Municipal de Deportes (SMD) se ha insistido en la importancia de este recurso como alternativa de ocio accesible durante los meses de verano, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de unas instalaciones que, año tras año, concentran buena parte de la actividad estival en Montilla.Por último, el edil de Deportes avanzó que el resto de actividades incluidas en la programación de verano se darán a conocer en las próximas semanas, con nuevas convocatorias de inscripción previstas para el mes de junio, completando así una oferta municipal que gira en torno al uso de los espacios públicos y al fomento del deporte y el ocio en la localidad.