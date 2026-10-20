Montilla Xperience 2026: un mes de actividades para impulsar el comercio y el turismo local

La Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) ha presentado esta mañana, una iniciativa que celebrará este año su tercera edición con una amplia programación que se extenderá desde el 30 de octubre hasta el 21 de noviembre y que combinará actividades empresariales, gastronomía, vinos, patrimonio, música y propuestas para públicos de distintas edades.La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla, pretende dinamizar el tejido empresarial de la localidad y reforzar la capacidad de atracción del municipio para visitantes e inversores.El Mercado Victoria de Córdoba ha acogido esta mañana la puesta de largo de esta tercera edición, que se concibe como un escaparate para mostrar el potencial del comercio montillano, de la gastronomía, de los vinos y del patrimonio de la ciudad. Su programación tendrá como principales escenarios una carpa instalada en el Paseo de las Mercedes, además del castillo de El Gran Capitán y el Hotel Don Gonzalo.El presidente de Ademo, José Márquez, explicó que el proyecto nace de una idea sencilla: “Que la gente venga a Montilla, que la descubra y la disfrute”. El responsable de la patronal subrayó que la iniciativa no se limita a la celebración de unas semanas de actividades, sino que responde a “un proyecto de un año entero” con el que se busca vincular al tejido empresarial y orientar la estrategia hacia el objetivo de “poner nuestro pueblo en cabeza de la provincia”.Márquez agradeció expresamente el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla a una iniciativa que afronta su tercera edición. El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó, por su parte, el papel “esencial” adquirido por Ademo en la dinamización del tejido empresarial de Montilla y su comarca.El programa comenzará el viernes 30 de octubre en la carpa del Paseo de Las Mercedes, que permanecerá abierta entre las 18:00 y las 00:30 de la medianoche. A las 19:00 de la tarde está prevista la actuación del grupo de versiones Olivetti. La actividad continuará el sábado 31 de octubre, cuando el recinto abrirá de 13:00 a 00:30 y ofrecerá una paella gratuita al mediodía con cada consumición, hasta agotar existencias.La programación del sábado incorporará también un Pasaje del Terror que tendrá dos horarios diferenciados. Entre las 17:30 y las 20:30 estará adaptado para los más pequeños, mientras que entre las 20:30 y las 23:30 se dirigirá a un público adulto.El domingo 1 de noviembre la carpa volverá a abrir entre las 13:00 y las 00:30. Entre las 14:00 y las 18:30 acogerá una exposición y exhibición temática de Harry Potter, para la que también será necesaria la adquisición de entradas a través de una web oficial.Una de las principales novedades de esta tercera edición llegará el miércoles 4 de noviembre con el Encuentro Eje Industrial Córdoba-Málaga, que comenzará a las 9:30 en el castillo de El Gran Capitán bajo el lema. La jornada reunirá a empresas, instituciones, expertos de la Escuela de Negocios San Telmo y firmas andaluzas para analizar las oportunidades de crecimiento, innovación y colaboración en este corredor entre las provincias de Córdoba y Málaga.Valeriano Rosales precisó que el Eje Industrial Córdoba-Málaga no constituye un “ente oficial” con personalidad jurídica, aunque sí lo definió como un “territorio estratégico para el desarrollo de la provincia de Córdoba”. El ámbito reúne sectores como el frío industrial o el mobiliario y, según destacó, está registrando nuevas inversiones y proyectos empresariales, entre ellos, los vinculados a Keyter y la expansión de Infrico.El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, destacó la apuesta por este eje industrial y afirmó que “son muchas las empresas de ese sector industrial que están viendo la posibilidad de seguir creciendo, invirtiendo y apostando por una industria y un empleo de calidad”. Díaz resaltó igualmente el papel de Ademo como elemento de dinamización del tejido empresarial de Montilla y de su comarca.La programación retomará su vertiente más directamente vinculada al emprendimiento el viernes 6 de noviembre. A las 20:00 de la tarde se desarrollará una jornada dedicada a los jóvenes emprendedores y, posteriormente, a las 22:00 de la noche, tendrá lugar una sesión musical a cargo de un DJ.El sábado 7 de noviembre comenzará a las 10:00 con un desayuno molinero popular a base de pan y aceite de oliva virgen extra de cooperativas locales, una actividad para la que será necesaria inscripción previa. A las 11:00 partirán desde la carpa visitas guiadas por diferentes rincones de Montilla, con un recorrido que incluirá monumentos, iglesias, conventos, la Casa de los Romanos, el Museo Garnelo, la Pastelería Manuel Aguilar y la Casa del Inca. Estas visitas también requerirán reserva previa.A las 12:30 del mismo sábado se celebrará una cata dirigida de vermuts locales, mientras que la programación de la jornada continuará a las 19:30 de la tarde con el concierto del grupo local Los Indiespensables, que ofrecerá versiones y grandes éxitos.El domingo 8 de noviembre las actividades comenzarán a las 10:00 de la mañana con una degustación de hojaldres tradicionales de Montilla acompañados de café y chocolate. A las 11:00 se retomarán las rutas y visitas guiadas por el patrimonio montillano, igualmente mediante inscripción previa, y a las 12:30 del mediodía tendrá lugar una cata dirigida de vinos generosos.El programa tendrá su broche final el sábado 21 de noviembre en el Hotel Don Gonzalo. A partir de las 13:30 se desarrollará la vigésimo séptima edición de la cata dirigida de vinos de Ademo, una de las actividades tradicionales de la asociación. Posteriormente, a las 18:00 de la tarde, el grupo Cosita Wena ofrecerá un concierto que cerrará la tercera edición deEl delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, puso el acento en la aportación de autónomos, comerciantes y empresarios a la actividad económica de los municipios. Molina afirmó que “cada mañana que levanta una persiana de un comercio en cualquiera de nuestros pueblos, también en Montilla, al final lo que estamos es creando vida, creando economía, fijando población al territorio”. También agradeció a Ademo su capacidad para reunir a empresarios, comerciantes e instituciones y destacó el papel de los servicios cercanos en unas calles concebidas como “lugares de encuentro”.La colaboración entre administraciones y tejido empresarial constituyó otro de los aspectos destacados en torno a. Los participantes incidieron en la conveniencia de respaldar este tipo de iniciativas “más allá de los colores que tengan unos y otros”, con la implicación de las distintas instituciones y entidades empresariales.La montillana Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, destacó “la motivación y el esfuerzo” de comerciantes, empresarios y autónomos y señaló la capacidad depara actuar como “motor de motivación para seguir trabajando”. Moreno calificó además de “envidiable” el tejido empresarial de la localidad y puso de relieve la importancia de potenciar el capital humano de Montilla.Con actividades empresariales, propuestas familiares, música, gastronomía, visitas patrimoniales y distintas citas en torno a los vinos y los productos locales,desarrollará así su tercera edición a lo largo de varias semanas, con una programación dirigida tanto a la ciudadanía de Montilla como a visitantes procedentes de Córdoba y otros puntos.