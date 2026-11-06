Los lagares de la Sierra de Montilla presentan mañana sus vinos de tinaja en el Paseo de las Mercedes

Un patrimonio vivo que mira al futuro

Los cinco lagares que integran la Asociación Empresarial de Lagares de la Sierra de Montilla presentarán mañana sus vinos de tinaja de la cosecha de 2026. La cita, que alcanza su vigesimoprimera edición, comenzará a las 14:00 de la tarde en la carpa de, en el Paseo de las Mercedes, donde el público podrá degustar los vinos de la última vendimia y conocer las particularidades de cada elaboración., Lagar Los Borbones,y Lagar Saavedra llevarán al encuentro el resultado de un año de trabajo en sus viñedos y bodegas. Los cinco comparten el cultivo de las variedades tradicionales de la Sierra de Montilla, aunque cada uno conserva una manera propia de elaborar el vino, vinculada a su historia familiar y a los conocimientos que han pasado de una generación a otra.El vino de tinaja es una de las elaboraciones tradicionales del marco Montilla-Moriles. Se trata de un vino joven, obtenido generalmente de uvas de la variedad Pedro Ximénez, que se elabora y conserva tradicionalmente en tinajas. Su cercanía a la vendimia permite apreciar tanto las características de la uva recogida ese año como los matices que adquiere el vino en cada lagar.Mientras que los vinos generosos pasan por largos periodos de crianza, los de tinaja se degustan en sus primeras etapas, cuando conservan la frescura y los aromas de fruta y de fermentación propios de su juventud. En Montilla, esos primeros vinos han acompañado tradicionalmente las visitas a los lagares, las comidas familiares y las celebraciones con las que se ponía fin a la cosecha.A lo largo de sus veinte ediciones anteriores, la presentación ha acercado esas elaboraciones al público y ha dado a conocer el trabajo de los lagares de la Sierra. La asociación defiende su continuidad como centros de actividad agrícola y económica, pero también por el lugar que han ocupado en la vida social y cultural de Montilla. Sus instalaciones y sus tinajas forman parte de un paisaje que el cultivo de la vid ha modelado durante siglos y en el que los viñedos conviven con antiguos caminos y cortijos.La Asociación Empresarial de Lagares de la Sierra de Montilla sitúa también estos enclaves entre los recursos enoturísticos de Montilla, ya que en ellos los visitantes pueden conocer el origen de los vinos y los procesos de elaboración en las propias bodegas. Tras la designación de Montilla como, la asociación quiere contribuir a la promoción del municipio como destino enoturístico y dar a conocer el papel de los lagares en la conservación del patrimonio rural de la Sierra.La jornada forma parte de, iniciativa de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) que reúne actividades dedicadas al vino y la gastronomía, así como a la agricultura, la industria, el comercio, la artesanía, la cultura y el turismo. La Asociación Empresarial de Lagares de la Sierra de Montilla ha invitado a vecinos, visitantes, profesionales del sector y aficionados al vino a compartir la degustación de mañana en el Paseo de las Mercedes.La Sierra de Montilla constituye uno de los paisajes vitivinícolas más característicos de Andalucía, donde el cultivo de la vid convive con antiguos caminos, cortijos, lagares históricos y un valioso patrimonio natural. Sus viñedos, asentados sobre terrenos de singular vocación vitícola, forman parte de un entorno en el que la agricultura y la cultura del vino han evolucionado conjuntamente durante generaciones.La Asociación Empresarial de Lagares de la Sierra de Montilla considera fundamental seguir impulsando el reconocimiento de este paisaje y de sus lagares, no solo como espacios de producción, sino también como elementos esenciales para la conservación del patrimonio rural, la promoción turística y la dinamización económica del territorio.En este sentido, la presentación de los Vinos de Tinaja adquiere un significado especial ante la reciente designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027, un reconocimiento que abre nuevas oportunidades para proyectar la cultura vitivinícola montillana y reforzar su posicionamiento como destino enoturístico. La Asociación quiere contribuir activamente a esta nueva etapa, poniendo de manifiesto que los lagares de la Sierra son parte fundamental de la historia, el presente y el futuro del vino de Montilla.