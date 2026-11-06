La ópera y la zarzuela regresan al Teatro Garnelo con la Gala Lírica de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo de Montilla acogerá mañana, a las 20:30 horas, la vigésimo séptima edición de la Gala Lírica, que reunirá a la soprano Inmaculada Alameda, al tenor Román Barceló y al barítono David Francisco Gascón. Organizada por el Ayuntamiento de Montilla, la cita ofrecerá una selección de piezas de ópera y zarzuela, con especial protagonismo de los dúos y los tercetos.El pianista Antonio López, coordinador técnico de la gala, explicó que el programa combinará algunos de los títulos más populares de ambos géneros. El repertorio incluirá piezas de, junto a números deLas interpretaciones conjuntas tendrán un peso destacado en esta edición. Según avanzó Antonio López, los dúos y los tercetos permitirán al público disfrutar de las voces de los tres solistas en diferentes combinaciones a lo largo de la velada.El cartel reúne a intérpretes con trayectorias destacadas y diferentes vínculos con esta cita musical. La soprano Inmaculada Alameda, vinculada a Montilla por anteriores colaboraciones musicales, regresará a la gala. También volverá el barítono David Francisco Gascón, natural de Úbeda, que ya participó en una edición anterior. Por su parte, el tenor almeriense Román Barceló actuará por primera vez en este encuentro.La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó la trayectoria de la Gala Lírica y agradeció el trabajo de Antonio López en la coordinación técnica, tanto en la selección de los intérpretes como en la preparación del repertorio. Asimismo, animó al público a asistir a una iniciativa que mantiene su continuidad en la programación cultural de Montilla.Por su parte, el pianista prieguense agradeció el apoyo que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla presta cada año a la organización de la gala y destacó las trayectorias de los artistas que integran el cartel de esta vigesimoséptima edición. Las entradas tienen un precio de 8 euros y pueden adquirirsey, de forma presencial, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".