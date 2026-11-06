Planas defiende en Montilla la retirada temporal de unas 188.000 toneladas de aceite de oliva

Una entidad de referencia



FOTOGRAFÍA: GOBIERNO DE ESPAÑA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GOBIERNO DE ESPAÑA

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido esta mañana en Montilla la retirada temporal del mercado del 12 por ciento del aceite de oliva que produzcan las almazaras españolas desde este mes de noviembre. Durante su visita a las instalaciones de la, el ministro ha vinculado la medida, que afectará a unas 188.000 toneladas, con la preocupación de los agricultores por el efecto que una cosecha elevada pueda tener sobre los precios, especialmente en el olivar tradicional.Luis Planas ha acudido a la cooperativa acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Raquel Casado, junto al presidente de la entidad, Antonio Salido; el vicepresidente de La Unión, Juan José Cabello; y el director-gerente, Francisco Fernández. El ministro —que posteriormente ha compartido un acto con militantes y simpatizantes del PSOE-A en un céntrico restaurante de la localidad— ha explicado que quería conocer las nuevas instalaciones de La Unión y reunirse con el consejo rector para abordar la campaña oleícola.De la Cooperativa Agrícola La Unión —que cuenta con más de 1.800 socios—, Luis Planas ha destacado que “es un magnífico ejemplo por muchas razones, también por la composición de su consejo rector, de una cooperativa muy bien gestionada bajo todos los puntos de vista”.La entidad montillana desarrolla su actividad en dos sectores en los que el cooperativismo tiene un peso destacado. Según ha señalado Planas, las cooperativas producen y comercializan dos tercios del volumen de vino que se vende en España y su participación en el sector del aceite de oliva alcanza también los dos tercios. “Por tanto son actores fundamentales del presente y del futuro de todo nuestro sector agroalimentario”, ha afirmado.Los aforos de las comunidades autónomas sitúan la producción española de aceite de oliva para la campaña 2026/2027 en 1.602.596 toneladas, un 23 por ciento más que en la anterior. Las temperaturas suaves y las lluvias abundantes de la pasada primavera favorecieron la floración y el cuajado del fruto en las principales zonas olivareras."Si se confirma la previsión, será la cuarta mayor cosecha de la serie histórica", ha destacado Planas, quien ha recordado que a ese volumen se suman las 357.040 toneladas que quedaban almacenadas al inicio de la campaña, un 23,3 por ciento más que un año antes, según los datos del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas.El ministro ha explicado que una bajada de precios afectaría de manera distinta a los agricultores en función del tipo de explotación. “El olivar tradicional es fundamental en nuestra comunidad, en Andalucía y también en el conjunto de España”, ha resaltado Planas.“Tiene unos costes muy superiores y si efectivamente los precios bajan por debajo de un determinado umbral, pues puede haber problemas de rentabilidad como los hubo, por ejemplo, en el año 2019 que motivaron el almacenamiento privado por parte de la Comisión Europea”, ha añadido.La resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activa el mecanismo de retirada previsto en la orden de comercialización del aceite de oliva para esta campaña.La suma de la cosecha prevista y las existencias de enlace alcanza el 120 por ciento de la producción media de las seis campañas anteriores, el umbral fijado en la orden. Planas ha explicado que el Gobierno de España aplica por primera vez esta medida de ámbito nacional, autorizada por la Comisión Europea, a petición de las organizaciones agrarias y de las cooperativas.“Es una medida, en primer lugar, de ordenación del mercado. En segundo lugar, es una garantía para la retribución de los olivicultores. Y en tercer lugar, nos permite una estabilidad también sin incremento de precios para los consumidores”, ha afirmado el ministro.Cada almazara deberá aplicar el 12 por ciento de retirada sobre su producción mensual acumulada desde noviembre. Podrá elegir la categoría del aceite que retira y almacenarlo en instalaciones propias o ajenas hasta el 30 de septiembre de 2027.La obligación no afecta al aceite producido en octubre, primer mes de la campaña. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinará el plan de control y las comunidades autónomas se encargarán de ejecutarlo. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de cómo evolucione la producción.Durante su visita a Montilla, Planas también se ha referido a la orden de módulos publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según ha explicado, contempla para 2026 una rebaja lineal del 10 por ciento en la tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como reducciones del 35 por ciento por el gasóleo agrícola y del 15 por ciento por los fertilizantes.El ministro ha cifrado el valor global de la medida en unos 860 millones de euros. En cuanto a las ayudas aprobadas anteriormente para los fertilizantes, ha indicado que más de 500 millones de los 665 millones de euros presupuestados han llegado ya a unos 250.000 agricultores.La Cooperativa Agrícola La Unión, una de las entidades de referencia en las denominaciones de origen protegidas Montilla-Moriles y Aceite de Lucena, nació en 1979 por iniciativa de un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos. La cooperativa realiza la mayor vendimia de Andalucía y su producción media ronda los diez millones de litros de vino blanco, un millón de litros de vino tinto y tres millones de kilos de aceite de oliva.El aumento del número de socios y de la producción de vino y aceite llevó a la cooperativa a ampliar su capacidad de almacenamiento con unas instalaciones en la calle Río de la Hoz, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados próxima a la estación de ferrocarril. Además de su sede en la avenida de Italia, La Unión dispone de un local en la calle Juan Colín, en una parcela de 6.000 metros cuadrados. Allí, junto al espacio destinado a almacenar vino y aceite, cuenta con un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados que ha acogido durante años actividades culturales y recreativas de la localidad.