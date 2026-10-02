Rafael Raigón Luque opta a presidir la Agrupación de Cofradías de Montilla

Rafael Raigón Luque concurrirá esta noche a las elecciones a la presidencia de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla como único candidato a dirigir el organismo que aglutina a todas las hermandades de Pasión de la localidad. La asamblea extraordinaria se celebrará en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila y llegará después de que la convocatoria del pasado 2 de julio quedara desierta por falta de candidaturas, tras laLos hermanos mayores y representantes de las distintas corporaciones de penitencia montillanas están llamados a participar en una votación fijada para las 20.45 de la tarde en primera convocatoria y para las 21.00 de la noche en segunda. El proceso permitirá someter a la decisión de las hermandades la única candidatura que se ha presentado y que encabeza Rafael Raigón Luque.Raigón Luque cuenta con una amplia trayectoria en la Semana Santa de Montilla, especialmente vinculada a la Hermandad Salesiana de la Juventud, de la que fue hermano mayor durante doce años. A esa responsabilidad se suma su participación en la divulgación de la actividad de las cofradías a través de Montilla Televisión.Durante años, Rafael Raigón Luque ha estado ligado a, el espacio cuaresmal de la televisión local dedicado a la actualidad de las hermandades en los días previos a sus salidas procesionales. Esta labor ha formado parte de su vinculación con la Semana Santa montillana, junto con las responsabilidades desempeñadas en el ámbito de las cofradías de la Casa Salesiana.Nieto de Manuel Luque Velasco —principal impulsor de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor, además de segundo pregonero de la Semana Santa de Montilla—, su actividad también se extiende a las hermandades de Gloria. Actualmente es capataz de María Auxiliadora. En 2024 pronunció, además, la V Exaltación a María Auxiliadora, dentro de los cultos que se celebran anualmente con motivo de su festividad.La candidatura de Rafael Raigón Luque se ha presentado en un periodo de transición para la Agrupación de Cofradías, abierto con la salida voluntaria de José Antonio Trapero Perea. El anterior presidente comunicó su renuncia a finales de abril, lo que obligó a activar el procedimiento estatutario para renovar la dirección de la institución y convocar una primera asamblea electoral el 2 de julio.En declaraciones aantes de aquella convocatoria, Trapero confirmó tanto su decisión como la ausencia de aspirantes a sucederlo. El anterior responsable de la Agrupación detalló también que los estatutos contemplaban una nueva asamblea dentro de un plazo de noventa días si no prosperaba ninguna candidatura.Asimismo, expuso la posibilidad de que la dirección quedara en manos de una Junta Gestora si continuaba sin presentarse una alternativa. "La Junta Gestora se activaría en caso de no haber candidatura dentro de esos noventa días que establecen los estatutos", señaló a este periódico.La renuncia interrumpió el mandato iniciado en julio de 2025, cuando José Antonio Trapero Perea fue reelegido presidente en un Cabildo General de Elecciones al que concurrió como único candidato. En aquella ocasión obtuvo el respaldo mayoritario de los hermanos mayores y representantes de las hermandades de Pasión, que apoyaron la continuidad del trabajo desarrollado desde su regreso a la presidencia en 2019.La Junta Permanente de ese mandato estaba integrada por María Auxiliadora Reyes Ruiz como vicepresidenta, Miguel Alférez Carmona como secretario y Luis Contreras Zamora como tesorero. Su línea de trabajo se centraba en reforzar la cohesión entre las hermandades, fomentar la participación y mantener los proyectos impulsados durante los años anteriores en el ámbito cofrade montillano.Tras la convocatoria sin candidaturas de julio, la asamblea extraordinaria de esta noche contará con Rafael Raigón Luque como aspirante a la presidencia. Los hermanos mayores y representantes de las corporaciones de penitencia se reunirán en la Basílica de San Juan de Ávila para decidir sobre su candidatura y la nueva dirección de la Agrupación.