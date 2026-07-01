La Agrupación de Cofradías afronta una etapa incierta tras la dimisión de José Antonio Trapero

La Agrupación de Cofradías de Montilla afronta una etapa incierta tras la dimisión de su presidente, José Antonio Trapero Perea, una decisión que adoptó a finales del pasado mes de abril y que ha obligado a la entidad que aglutina a todas las hermandades de Pasión a convocar para mañana una asamblea extraordinaria a la que, por el momento, no concurrirá ninguna candidatura.Tal y como avanzó en primicia, el hasta ahora presidente de la Agrupación de Cofradías presentó a finales del pasado mes de abril su renuncia al cargo, una decisión que fue comunicada a las hermandades montillanas y que ahora obliga a activar el procedimiento previsto en los estatutos para renovar la dirección de la entidad.Sin embargo, la asamblea convocada para mañana, se celebrará sin que se haya formalizado ninguna candidatura, lo que aboca a declarar desierto el proceso electoral si la situación no cambia. Así lo detalló, en declaraciones a, el propio José Antonio Trapero, quien confirmó su salida de la presidencia y explicó el escenario que se abre ahora en el seno de la institución cofrade.“Presenté mi renuncia al cargo y por eso hay elecciones este jueves, 2 de julio, aunque no se ha presentado ningún candidato”, detalló el todavía responsable de la Agrupación de Cofradías, quien precisó el calendario que contemplan las normas internas de la entidad en caso de que no prospere ninguna candidatura en la asamblea de este jueves. “Según los estatutos de la Agrupación, a partir de mañana, se convocará una nueva asamblea, dentro de un plazo de noventa días”.En ese sentido, Trapero detalló también la posibilidad de que la entidad quede en manos de una Junta Gestora si, transcurrido ese plazo, continúa sin presentarse ninguna alternativa para asumir la dirección de la entidad. “La Junta Gestora se activaría en caso de no haber candidatura dentro de esos noventa días que establecen los estatutos”, explicó a este periódico.La renuncia de José Antonio Trapero pone fin de forma anticipada a la, cuando fue reelegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Montilla tras la celebración del Cabildo General de Elecciones. En aquel proceso concurrió como único candidato y obtuvo el respaldo mayoritario de los hermanos mayores y representantes de las hermandades de Pasión, que apostaron entonces por dar continuidad al modelo de trabajo desarrollado desde 2019.Aquella reelección situaba a Trapero al frente de la Agrupación para un nuevo mandato, con una Junta Permanente integrada por María Auxiliadora Reyes Ruiz como vicepresidenta, Miguel Alférez Carmona como secretario y Luis Contreras Zamora como tesorero. El equipo compartía una línea de trabajo centrada en reforzar la cohesión entre hermandades, fomentar la participación y dar continuidad a los proyectos impulsados durante los últimos años en el ámbito cofrade montillano.Sin embargo, la renuncia presentada a finales de abril interrumpe ese mandato apenas unos meses después de su inicio y abre un periodo de incertidumbre institucional en el órgano más representativo de la Semana Santa de Montilla. La asamblea de mañana será, por tanto, el primer paso formal de un proceso que, en caso de quedar desierto por falta de candidaturas, deberá prolongarse con una nueva convocatoria dentro del plazo estatutario de noventa días.Por otro lado, la salida de Trapero cierra un ciclo de seis años consecutivos al frente de la Agrupación de Cofradías, iniciado en 2019 y dividido en tres mandatos: el primero, entre 2019 y 2022; el segundo, entre 2022 y 2025; y el tercero, iniciado en julio del pasado año y ahora interrumpido por su renuncia voluntaria. Su vinculación con la institución, no obstante, se remonta mucho más atrás y forma parte de una trayectoria prolongada dentro de la Semana Santa montillana.José Antonio Trapero Perea comenzó su recorrido en la Agrupación de Cofradías en los años 2002 y 2003, cuando formó parte de la Junta Gestora encabezada por Miguel Bellido Mora. En 2003 fue elegido presidente de la entidad y permaneció en el cargo hasta 2011, año en el que dejó la presidencia coincidiendo con una etapa de gobierno rotatorio que se prolongó hasta 2015.De igual modo, Trapero volvió después a ocupar responsabilidades directivas en la Agrupación como vicepresidente entre 2015 y 2019, durante el mandato de Tomás Jiménez Polo. Tras esa etapa, asumió de nuevo la presidencia en 2019, abriendo un periodo de continuidad que se mantuvo hasta la renuncia comunicada a las hermandades a finales del pasado mes de abril.A su trayectoria en la Agrupación de Cofradías se suma también su implicación directa en distintas hermandades de la ciudad. Actualmente es hermano mayor de la Hermandad del Padre de Familias y, con anterioridad, ocupó ese mismo cargo en la Hermandad de San Francisco Solano y Nuestra Señora de la Aurora, la Hermandad Patronal.La asamblea prevista para mañana jueves se celebrará, así, en un contexto especialmente relevante para la vida cofrade de Montilla. La falta de candidaturas convierte el proceso en una convocatoria marcada por la provisionalidad y deja en manos de las hermandades el futuro inmediato de la Agrupación, que deberá afrontar en los próximos meses una nueva fase para tratar de garantizar la continuidad de su estructura de gobierno.