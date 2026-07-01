Montilla acogerá seis rutas nocturnas para descubrir sus fuentes históricas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla organizará durante las noches de los jueves de julio y agosto una nueva edición del ciclo estival de senderismo nocturno, que este año se desarrollará bajo el título "Senderismo, Veneros y Estrellas" y que ofrecerá seis rutas guiadas para acercar a la ciudadanía y a las personas que visitan el municipio al patrimonio natural e hidráulico de la localidad.La iniciativa, promovida a través de la Concejalía de Turismo, se enmarca en la estrategia municipal para consolidar a Montilla como destino de turismo activo y de naturaleza durante el periodo estival. En esta ocasión, el programa incorpora como hilo conductor las fuentes históricas del municipio, que se han convertido en protagonistas de las actuaciones que se están ejecutando dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado por la Unión Europea a través de los fondosAdemás, el ciclo plantea una forma diferente de recorrer el término municipal durante los meses de mayor calor, aprovechando las horas nocturnas para combinar actividad física, contacto con la naturaleza y conocimiento del patrimonio local. Las rutas se celebrarán durante las noches de los jueves de julio y agosto y estarán guiadas técnicamente por MundaEventos, entidad que ya ha colaborado en anteriores ediciones de este programa.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, afirmó que "este año el agua es el eje temático de las rutas, porque queremos que las fuentes históricas sean también un recurso turístico que acerque tanto a los montillanos como a quienes nos visitan a nuestro patrimonio natural y cultural”.En ese sentido, el responsable municipal recordó que el Ayuntamiento de Montilla está desarrollando un programa de recuperación y puesta en valor de estos espacios vinculados a la memoria hidráulica del municipio. Adrian Lapsley señaló: "No se trata únicamente de recuperar las fuentes desde el punto de vista hidráulico, sino también de convertirlas en lugares visitables y en un atractivo turístico a través de actividades como este ciclo de senderismo", apuntó.Y es que las fuentes históricas de Montilla constituyen este año el eje central de una programación que busca reforzar su presencia como recurso turístico, cultural y natural. Según recordó el edil de Turismo y Promoción de Ciudad, ya se han ejecutado actuaciones en cinco fuentes históricas, entre ellas la Fuente del Álamo, y durante las próximas semanas se intervendrá en otras once.De este modo, al finalizar el verano, un total de dieciséis fuentes habrán sido objeto de actuaciones de recuperación y mejora. El planteamiento municipal no se limita a la intervención material sobre estos espacios, sino que aspira a integrarlos en nuevas experiencias visitables que permitan reconocer su papel dentro del paisaje y de la historia local.La organización técnica de las rutas —que pueden consultarse con detalle en la— volverá a correr a cargo de MundaEventos. Su gerente, Miguel Ángel Feria, explicó que el programa incluye seis recorridos de dificultad media, con itinerarios de entre siete y diez kilómetros, concebidos para que puedan ser disfrutados por un público amplio.Miguel Ángel Feria destacó que "el objetivo es disfrutar del entorno natural aprovechando las noches de verano, cuando las temperaturas son más agradables, y descubrir la riqueza patrimonial que tenemos en Montilla, especialmente sus fuentes, un elemento diferenciador que pocos municipios poseen".De igual modo, el programa mantiene un formato accesible para la ciudadanía, ya que las rutas serán gratuitas y contarán con un máximo de 35 participantes cada una. Las inscripciones podrán realizarse a través de la Oficina Municipal de Turismo, tanto de forma presencial como por teléfono o WhatsApp (672 780 521).Cada persona podrá inscribirse inicialmente en un máximo de dos rutas, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de personas. En caso de que queden plazas disponibles, las inscripciones podrán ampliarse, de manera que se favorezca una mayor presencia de participantes en las distintas salidas previstas.Con esta nueva edición de "Senderismo, Veneros y Estrellas", el Ayuntamiento de Montilla continúa apostando por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la puesta en valor del patrimonio natural y la promoción de experiencias que permiten descubrir el municipio desde una perspectiva diferente. El programa suma, además, el fomento de hábitos de vida saludables y el conocimiento del entorno como parte de una oferta pensada para las noches de verano.