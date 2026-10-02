Montilla acoge el estreno mundial de 'Inolvidable', el homenaje teatral a Rocío Dúrcal



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo de Montilla acoge esta tarde el estreno mundial de, la nueva obra escrita y dirigida por el dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carmen Morales y Alejandro Vera. El montaje, que coincide con el vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Dúrcal, ofrecerá una segunda función mañana sábado, antes de iniciar su gira por diferentes escenarios del país. Las entradas para ambas representaciones están agotadas.Concebida como una obra de teatro con canciones, la producción recorre distintos momentos de la trayectoria personal y artística de Rocío Dúrcal y aborda las relaciones familiares, el paso del tiempo y las conversaciones que quedan pendientes con las personas queridas. La experiencia de su hija, Carmen Morales, forma parte de una historia en la que se entrelazan realidad y ficción.La propuesta surgió durante la gira de, el anterior montaje que compartieron Juan Carlos Rubio y Carmen Morales. Sus conversaciones dieron pie a la posibilidad de preparar una obra coincidiendo con los veinte años de la muerte de la cantante, aunque con un planteamiento que fuera más allá de su biografía.“Me parecía interesante volver a hablar de la velocidad a la que va todo y de cómo muchas veces malgastamos el tiempo sin saber realmente muchas cosas de la gente a la que amamos”, explicó Juan Carlos Rubio. El autor precisó que el espectáculo “no es un musical como tal”, sino “una obra de teatro con una historia en la cual se van sucediendo una serie de canciones maravillosas de las que cantó Rocío Dúrcal”.Sobre el escenario, Carmen Morales se interpreta a sí misma. El punto de partida es la propuesta de un autor y director, encarnado por Alejandro Vera, que le ofrece leer un texto que ha escrito sobre su madre. Ese encuentro permite recorrer los comienzos de Rocío Dúrcal, su llegada al estrellato, sus primeros rodajes, su relación con Junior y su trayectoria en México, junto a las vivencias familiares de su hija.Además, la obra adapta el inicio de la historia a cada ciudad de la gira. De este modo, la acción de las dos primeras representaciones transcurre en Montilla y en el propio Teatro Garnelo, donde el equipo ha desarrollado una semana de residencia para preparar el estreno.Para Carmen Morales, participar ensupone cumplir “un sueño” y aportar una perspectiva íntima al homenaje a su madre. La actriz explicó que inicialmente afrontó con respeto la posibilidad de cantar sobre un escenario un material tan estrechamente ligado a Rocío Dúrcal.“Qué bonito sería que tuviera ese pedacito de corazón de la familia, mío”, señaló Carmen Morales, que destacó el trabajo realizado por Juan Carlos Rubio para trasladar al texto los recuerdos, las conversaciones y las vivencias familiares que compartió con él.La intérprete también subrayó su conexión artística con Alejandro Vera, a quien definió como el compañero idóneo para afrontar una obra que combina momentos de comedia con otros de mayor emoción. “Estamos deseando tener ya la respuesta del público, tanto en la parte cómica como en ese pellizquito del final, para que el mensaje llegue a todo el mundo”, añadió.Alejandro Vera destacó, por su parte, el carácter especial de acompañar a Carmen Morales en este proyecto y expresó su confianza en el trabajo de Juan Carlos Rubio, con quien colabora por sexta vez. El actor recordó también la vinculación de Rocío Dúrcal con la interpretación y su afición por las tablas, y definiócomo “un homenaje al teatro dentro del teatro”.El estreno vuelve a convertir al Teatro Garnelo en el punto de partida de una producción del dramaturgo montillano. Hace dos años, este mismo espacio acogió las primeras representaciones de, que posteriormente completó alrededor de 120 funciones en un centenar de ciudades españolas.Juan Carlos Rubio agradeció al Ayuntamiento, al personal del teatro y al público de Montilla la acogida durante los días de trabajo previos a las funciones. “Estoy en casa y gracias por hacerme sentir así siempre”, expresó el autor y director, quien explicó que la residencia permite que “un espectáculo termine de cuajarse, que todo encaje: la luz, la escenografía y las interpretaciones”.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció al dramaturgo la decisión de elegir de nuevo su ciudad natal para un estreno y destacó la expectación que ha despertado la producción, con todas las localidades vendidas para las dos sesiones.Rafael Llamas señaló que “para Montilla es muy importante que Juan Carlos estrene aquí su obra” y recordó que Rocío Dúrcal “ha formado parte de nuestra infancia y nuestra juventud”, a través de unas canciones que han estado presentes durante décadas en numerosos hogares.El regidor defendió asimismo el papel de la cultura en el proyecto municipal. “La cultura es fundamental, forma parte de nuestro proyecto y de nuestro modelo de ciudad”, afirmó, antes de expresar su deseo de que durante estos días “Montilla huela a teatro, sienta a teatro y disfrute del teatro”.