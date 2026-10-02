Montilla-Moriles ve en la capitalidad del vino de 2027 una oportunidad para toda la zona

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles expresó ayer tarde su satisfacción por la, una distinción acordada por la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin). La entidad que preside Javier Martín destacó la oportunidad que este reconocimiento ofrece a las bodegas, cooperativas y lagares de todo el marco vitivinícola para dar a conocer sus vinos y reforzar su proyección nacional e internacional durante los doce meses del próximo año.El presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, afirmó que la designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027 representa “el reconocimiento de lo que aporta la Denominación de Origen Protegida al sector del vino en España”. En ese sentido, señaló que 2027 será “un escaparate nacional único de doce meses para las bodegas, cooperativas y lagares de la Denominación de Origen Protegida”, en el que podrán mostrar la calidad, diversidad y autenticidad de sus elaboraciones.El Consejo Regulador vinculó esta designación con la trayectoria histórica de Montilla y con el peso de la cultura del vino en el conjunto de la denominación de origen, un territorio ligado a la elaboración de vinos generosos y a la variedad autóctona Pedro Ximénez. Desde esta perspectiva, defendió que los beneficios de la capitalidad deben extenderse al conjunto de los municipios amparados por la denominación.Javier Martín recordó que “siempre que se habla de Montilla y sus vinos no se alude únicamente a la localidad sino a todos los municipios que integran la DOP”. El presidente subrayó así la dimensión territorial de unos vinos vinculados a la historia, la cultura y el paisaje de la comarca.Entre las oportunidades que el Consejo Regulador prevé para 2027 figura una mayor presencia de distribuidores, sumilleres, críticos gastronómicos y compradores especializados. La entidad también apuntó al impulso que la designación puede proporcionar a las visitas enoturísticas y a las experiencias relacionadas con el viñedo, las bodegas y los lagares.La capitalidad permitirá, además, reforzar la visibilidad de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, integrada en el club de producto Rutas del Vino de España, y promover iniciativas relacionadas con el enoturismo, la gastronomía, la formación y la difusión de la cultura vitivinícola.El Consejo Regulador trabajará para que esta programación permita acercar al gran público la singularidad de la uva Pedro Ximénez y los vinos elaborados en la denominación. Javier Martín indicó que la cita servirá para continuar difundiendo “las bondades” de los vinos de la zona y contribuir a mejorar su posicionamiento y notoriedad en los mercados nacionales e internacionales.La entidad felicitó al Ayuntamiento de Montilla por el trabajo desarrollado para conseguir la designación y reiteró su compromiso de colaboración con las administraciones, el sector vitivinícola y los agentes turísticos y culturales. Esta cooperación forma parte también del planteamiento municipal para organizar el calendario de actividades del próximo año.La candidatura, presentada desde la Concejalía de Turismo bajo el lema, se apoyó en el trabajo realizado durante los últimos años por el municipio y por el conjunto del sector. El Ayuntamiento planteó el proyecto con una dimensión territorial, vinculada a la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, y con la intención de reforzar la colaboración entre instituciones, asociaciones, colectivos y empresas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció a la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciudades del Vino y a la Red de Ciudades del Vino de España su decisión “por haber entendido que Montilla, frente a la candidatura de Jerez, es digna y merecedora de este reconocimiento”. Según explicó, la elección “tiene como base todo el trabajo que venimos realizando en la última década y también la propuesta de proyecto que desde el área de Turismo se ha presentado”.Rafael Llamas afirmó que esta designación “no es un objetivo o el final de un camino, sino todo lo contrario: es el inicio de un camino que tenemos que comenzar para consolidar a Montilla como una ciudad que tenga en el enoturismo uno de sus grandes potenciales”. El alcalde definió el nombramiento como “un punto de inflexión” para impulsar al municipio como referente en este ámbito.El Ayuntamiento iniciará los contactos con instituciones, organizaciones, colectivos, asociaciones y empresas para diseñar la programación, con la intención de contar con la máxima participación del sector privado y el respaldo de otras administraciones. El calendario se extenderá de enero a diciembre de 2027 e incluirá una gala de apertura y otra de clausura. A las actividades municipales se sumarán iniciativas promovidas por la Red de Ciudades del Vino de España.“Queremos que 2027 sea un año vinculado al enoturismo, que pongamos en valor nuestra cultura del vino y nuestra uva Pedro Ximénez y que sirva como revulsivo para consolidar nuestro sector del vino”, señaló Rafael Llamas. El alcalde destacó que el reconocimiento abre “una ventana de oportunidades” en los ámbitos económico, turístico y promocional.El Consistorio pretende que la programación contribuya a reforzar la rentabilidad y la proyección de los vinos de Montilla y a favorecer nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales del sector. Para ello, Rafael Llamas insistió en trabajar “de la mano tanto de la parte pública, de nuestro Ayuntamiento y de nuestras instituciones, como, sobre todo, del sector privado”.Entre las razones que, a juicio del alcalde, permitieron obtener la distinción figuran la incorporación del turismo como herramienta de valorización del sector vitivinícola durante la última década y la participación activa de Montilla en la Red de Ciudades del Vino de España. A estos aspectos sumó la culminación del Plan de Sostenibilidad Turística y los proyectos asociados a la transformación del destino.Uno de esos proyectos es el futuro Museo del Vino, cuya apertura coincidirá con esta nueva etapa. Rafael Llamas comentó que “las obras del museo se encuentran finalizadas y actualmente se trabaja en la musealización del espacio”. Sobre la preparación de sus contenidos, añadió que se está trabajando “para que cuando se abra, se abra en las mejores condiciones y consiguiendo ser una sorpresa para los montillanos y montillanas”, tanto por el valor arquitectónico del edificio como por su contenido museístico.La distinción Ciudad Española del Vino fue creada en 2023 por la Asociación Española de Ciudades del Vino para promover la cultura vitivinícola y el enoturismo en municipios con una fuerte vinculación al sector. Montilla tomará el relevo de las ciudades reconocidas anteriormente con una programación que el Ayuntamiento y el Consejo Regulador quieren aprovechar para promocionar el patrimonio vitivinícola, la oferta enoturística y los vinos del conjunto de la denominación de origen.