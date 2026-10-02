Un convenio impulsa 145 acciones de igualdad y prevención de la violencia machista en Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres desarrollarán a lo largo del año un total de 145 actividades de prevención y sensibilización, junto con acciones de atención directa a víctimas de violencia de género, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones. La iniciativa contempla actuaciones dirigidas a distintos colectivos y ámbitos de la provincia, con especial atención a la infancia y la juventud.La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, resaltó “la satisfacción con el trabajo que realiza la plataforma, su capacidad de movilización, la cercanía a la ciudadanía y su compromiso, sensibilización y prevención”.Entre las actuaciones previstas se encuentran talleres en centros educativos y campamentos de verano, destinados a trabajar con niñas, niños y jóvenes valores relacionados con la igualdad, el respeto y la convivencia. El programa incorpora igualmente acciones de sensibilización, reparto de banderolas y las concentraciones que se desarrollan el día 25 de cada mes.“Entre ellas se encuentran los talleres en centros educativos y campamentos de verano, donde se trabaja con niñas, niños y jóvenes en valores como la igualdad, el respeto y la convivencia. También lleva a cabo acciones de sensibilización, reparto de banderolas y las concentraciones del día 25 de cada mes, que mantienen viva la denuncia y el recuerdo de las víctimas y nos recuerdan que no podemos mirar hacia otro lado”, detalló Moreno.La programación incluye asimismo conferencias, mesas informativas y debates como espacios desde los que abordar la violencia de género desde distintas perspectivas. Según explicó la responsable provincial de Igualdad, estas iniciativas pretenden contribuir a desmontar prejuicios, identificar comportamientos que puedan derivar en situaciones de violencia y avanzar hacia relaciones basadas en la igualdad y el respeto.Entre las actividades figura también la jornada “Ni tú ni yo, Nosotras”, que volverá a plantearse como un espacio de encuentro y empoderamiento colectivo. Moreno destacó que esta iniciativa pone el acento en el acompañamiento, la escucha, el trabajo conjunto y la creación de redes de apoyo entre mujeres.El convenio se articula sobre dos pilares. El primero comprende las 145 actividades que se desarrollarán durante el año, mientras que el segundo está dedicado a la atención directa a las víctimas de violencia de género. “Detrás de cada cifra hay una mujer, una historia y una situación concreta que necesita escucha, apoyo y acompañamiento. Por eso es tan importante contar con entidades cercanas y comprometidas que puedan ofrecer ese respaldo y ayudar a las mujeres a afrontar estas situaciones y a dar pasos hacia una vida libre de violencia”, destacó Moreno.La delegada avanzó además que “desde la Diputación seguiremos trabajando y colaborando con la Plataforma, apoyando iniciativas que contribuyan a prevenir la violencia, sensibilizar a la sociedad y acompañar a las mujeres que la sufren”.Moreno reconoció igualmente el trabajo desarrollado por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y agradeció públicamente “el trabajo que realiza la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, su implicación y su capacidad para mantener viva esta reivindicación durante todo el año. Para la Diputación es una satisfacción poder colaborar con una organización que trabaja desde la cercanía y el compromiso para construir una sociedad más igualitaria”.La presidenta de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, Dulce Nombre Rodríguez, recordó por su parte que se habían contabilizado 39 mujeres asesinadas, diez de ellas andaluzas, y señaló que 2.210 personas se encontraban acogidas al Sistema Viogén. Asimismo, indicó que Córdoba sumaba cerca de 50 casos más que el pasado año de víctimas de violencia machista.Rodríguez insistió en la necesidad de reforzar la atención a las víctimas y el trabajo educativo con la juventud. “La violencia que sufren las mujeres —y de forma especialmente cruel las mujeres jóvenes— es una realidad diaria, estructural, que atraviesa nuestras calles, nuestros centros educativos, nuestras casas y todos los estamentos institucionales y sociales. Por eso, esta Plataforma y la Diputación refuerzan sus alianzas para atender a las víctimas y educar a la juventud contra las violencias machistas desde la concienciación, la denuncia, la reivindicación y la atención directa a las mujeres que sufren esa violencia”, afirmó.La vicepresidenta de la Plataforma, Rosa María Quirón, valoró también el convenio, que lleva por título “Construyendo un futuro sin violencia, educando en igualdad, rompiendo las cadenas de la igualdad formal a la igualdad real”. Quirón explicó que “con este convenio bajo el título ‘Construyendo un futuro sin violencia, educando en igualdad, rompiendo las cadenas de la igualdad formal a la igualdad real’ hacemos un esfuerzo para que la juventud genere una actitud encaminada a ir en contra de los mensajes de odio y misoginias que existen en estos tiempos”.Dentro de esta línea de trabajo, la Plataforma desarrolló durante julio una programación en escuelas de verano que acercó contenidos relacionados con la igualdad a 600 niños y niñas de ocho municipios de la provincia. Las actividades se apoyaron en el teatro y los cuentos para trabajar desde la infancia la prevención de la violencia machista.Quirón recordó asimismo que el convenio incorpora talleres, acciones específicas en torno al 25N, concentraciones cada día 25, campañas, jornadas de formación y sensibilización, trabajo a través de redes sociales, concursos de relatos, la marcha sobre ruedas contra la Violencia Machista y mesas informativas, entre otras iniciativas. De esta forma, la colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres mantiene durante todo el año una programación centrada en la prevención, la educación en igualdad, la sensibilización social y la atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.