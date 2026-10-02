La Fundación Social Universal organiza un Almuerzo Solidario en favor de la Casa Joven

La Fundación Social Universal celebrará mañana sábado el "Almuerzo Solidario 2026", una iniciativa a beneficio de la Casa Joven que reunirá a ciudadanía, empresas y entidades colaboradoras en el Salón Montecristo a partir de las 13.30 de la tarde. La cita combinará convivencia, música en directo y distintas acciones destinadas a respaldar el trabajo que este proyecto desarrolla con adolescentes y jóvenes del municipio que viven situaciones de vulnerabilidad.
El encuentro tiene un doble propósito: ofrecer una jornada de convivencia y, al mismo tiempo, sumar apoyos para que la Casa Joven pueda continuar proporcionando oportunidades, acompañamiento y un espacio seguro a la adolescencia que más lo necesita en Montilla. Durante el almuerzo, las personas asistentes podrán conocer de cerca la realidad del proyecto y el impacto que tiene en la vida cotidiana de quienes participan en él.
La jornada contará además con la actuación en directo de Retrovisor, un grupo de versiones pop-rock que se encargará de amenizar el encuentro. A la propuesta musical se sumará el sorteo de una cesta integrada por diferentes regalos y experiencias donados por empresas y entidades colaboradoras con la iniciativa.
El Almuerzo Solidario pretende también acercar a la ciudadanía el trabajo que la Casa Joven realiza durante todo el año. A través de diferentes contenidos y experiencias, el encuentro permitirá mostrar el acompañamiento socioeducativo, emocional y académico que se ofrece a adolescentes y jóvenes, así como las capacidades y los proyectos de vida de quienes participan en este recurso.
La Casa Joven abrió sus puertas en Montilla en 2018 como un servicio socioeducativo dirigido a adolescentes y jóvenes, especialmente a quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad. El proyecto trabaja desde un enfoque basado en los derechos, la equidad y la participación comunitaria, con el objetivo de favorecer la inclusión social y acompañar a sus participantes en sus proyectos de vida.
Sus instalaciones funcionan como un espacio de referencia en el que los jóvenes pueden recibir acompañamiento socioemocional y académico, orientación, apoyo y escucha. También encuentran oportunidades para participar, desarrollar sus capacidades y acceder a alternativas de ocio saludable.
El trabajo diario de la Casa Joven se orienta igualmente al fortalecimiento de la autoestima, las relaciones personales, la convivencia, las expectativas de futuro y la capacidad de tomar decisiones. La Fundación Social Universal considera fundamental la implicación de la sociedad para mantener y ampliar este acompañamiento y para seguir generando oportunidades entre la población joven a la que se dirige el proyecto.
Las personas interesadas en participar en el Almuerzo Solidario pueden reservar su plaza mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización o llamando al teléfono 744 613 432. El precio del menú es de 45,00 euros, de los cuales 10,00 euros se destinarán íntegramente a la Casa Joven. También se ofrecerá un menú infantil por 26,00 euros, con una aportación de 5,00 euros para el proyecto. El pago deberá realizarse mediante Bizum a la Fundación Social Universal, utilizando el número 10769. La organización también ha facilitado un formulario en línea para formalizar las inscripciones.
El encuentro tiene un doble propósito: ofrecer una jornada de convivencia y, al mismo tiempo, sumar apoyos para que la Casa Joven pueda continuar proporcionando oportunidades, acompañamiento y un espacio seguro a la adolescencia que más lo necesita en Montilla. Durante el almuerzo, las personas asistentes podrán conocer de cerca la realidad del proyecto y el impacto que tiene en la vida cotidiana de quienes participan en él.
La jornada contará además con la actuación en directo de Retrovisor, un grupo de versiones pop-rock que se encargará de amenizar el encuentro. A la propuesta musical se sumará el sorteo de una cesta integrada por diferentes regalos y experiencias donados por empresas y entidades colaboradoras con la iniciativa.
El Almuerzo Solidario pretende también acercar a la ciudadanía el trabajo que la Casa Joven realiza durante todo el año. A través de diferentes contenidos y experiencias, el encuentro permitirá mostrar el acompañamiento socioeducativo, emocional y académico que se ofrece a adolescentes y jóvenes, así como las capacidades y los proyectos de vida de quienes participan en este recurso.
La Casa Joven abrió sus puertas en Montilla en 2018 como un servicio socioeducativo dirigido a adolescentes y jóvenes, especialmente a quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad. El proyecto trabaja desde un enfoque basado en los derechos, la equidad y la participación comunitaria, con el objetivo de favorecer la inclusión social y acompañar a sus participantes en sus proyectos de vida.
Sus instalaciones funcionan como un espacio de referencia en el que los jóvenes pueden recibir acompañamiento socioemocional y académico, orientación, apoyo y escucha. También encuentran oportunidades para participar, desarrollar sus capacidades y acceder a alternativas de ocio saludable.
El trabajo diario de la Casa Joven se orienta igualmente al fortalecimiento de la autoestima, las relaciones personales, la convivencia, las expectativas de futuro y la capacidad de tomar decisiones. La Fundación Social Universal considera fundamental la implicación de la sociedad para mantener y ampliar este acompañamiento y para seguir generando oportunidades entre la población joven a la que se dirige el proyecto.
Las personas interesadas en participar en el Almuerzo Solidario pueden reservar su plaza mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización o llamando al teléfono 744 613 432. El precio del menú es de 45,00 euros, de los cuales 10,00 euros se destinarán íntegramente a la Casa Joven. También se ofrecerá un menú infantil por 26,00 euros, con una aportación de 5,00 euros para el proyecto. El pago deberá realizarse mediante Bizum a la Fundación Social Universal, utilizando el número 10769. La organización también ha facilitado un formulario en línea para formalizar las inscripciones.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL