La Fundación Social Universal organiza un Almuerzo Solidario en favor de la Casa Joven

La Fundación Social Universal celebrará mañana sábado el "Almuerzo Solidario 2026", una iniciativa a beneficio de la Casa Joven que reunirá a ciudadanía, empresas y entidades colaboradoras en el Salón Montecristo a partir de las 13.30 de la tarde. La cita combinará convivencia, música en directo y distintas acciones destinadas a respaldar el trabajo que este proyecto desarrolla con adolescentes y jóvenes del municipio que viven situaciones de vulnerabilidad.El encuentro tiene un doble propósito: ofrecer una jornada de convivencia y, al mismo tiempo, sumar apoyos para que la Casa Joven pueda continuar proporcionando oportunidades, acompañamiento y un espacio seguro a la adolescencia que más lo necesita en Montilla. Durante el almuerzo, las personas asistentes podrán conocer de cerca la realidad del proyecto y el impacto que tiene en la vida cotidiana de quienes participan en él.La jornada contará además con la actuación en directo de Retrovisor, un grupo de versiones pop-rock que se encargará de amenizar el encuentro. A la propuesta musical se sumará el sorteo de una cesta integrada por diferentes regalos y experiencias donados por empresas y entidades colaboradoras con la iniciativa.El Almuerzo Solidario pretende también acercar a la ciudadanía el trabajo que la Casa Joven realiza durante todo el año. A través de diferentes contenidos y experiencias, el encuentro permitirá mostrar el acompañamiento socioeducativo, emocional y académico que se ofrece a adolescentes y jóvenes, así como las capacidades y los proyectos de vida de quienes participan en este recurso.La Casa Joven abrió sus puertas en Montilla en 2018 como un servicio socioeducativo dirigido a adolescentes y jóvenes, especialmente a quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad. El proyecto trabaja desde un enfoque basado en los derechos, la equidad y la participación comunitaria, con el objetivo de favorecer la inclusión social y acompañar a sus participantes en sus proyectos de vida.Sus instalaciones funcionan como un espacio de referencia en el que los jóvenes pueden recibir acompañamiento socioemocional y académico, orientación, apoyo y escucha. También encuentran oportunidades para participar, desarrollar sus capacidades y acceder a alternativas de ocio saludable.El trabajo diario de la Casa Joven se orienta igualmente al fortalecimiento de la autoestima, las relaciones personales, la convivencia, las expectativas de futuro y la capacidad de tomar decisiones. La Fundación Social Universal considera fundamental la implicación de la sociedad para mantener y ampliar este acompañamiento y para seguir generando oportunidades entre la población joven a la que se dirige el proyecto.Las personas interesadas en participar en el Almuerzo Solidario pueden reservar su plaza mediante elo llamando al teléfono 744 613 432. El precio del menú es de 45,00 euros, de los cuales 10,00 euros se destinarán íntegramente a la Casa Joven. También se ofrecerá un menú infantil por 26,00 euros, con una aportación de 5,00 euros para el proyecto. El pago deberá realizarse mediante Bizum a la Fundación Social Universal, utilizando el número 10769. La organización también ha facilitado un formulario en línea para formalizar las inscripciones.