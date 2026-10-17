Tres hermandades montillanas se dan cita en la Feria Cofrade de España e Iberoamérica



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Tres hermandades montillanas participan en la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, que se celebra hasta mañana domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. Las corporaciones de la Humildad y Paciencia, la Vera Cruz y la Hermandad Patronal muestran parte de su patrimonio y dan a conocer su historia y sus principales efemérides en una cita que coincide con el III Salón del Emprendimiento Cofrade y que tiene a México como país invitado.La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano reúne en su expositor tres piezas de su patrimonio: el estandarte franciscano, el guion corporativo y la pértiga que procesiona delante de María Santísima de la Caridad.El estandarte franciscano es obra del bordador Jesús Rosado y fue estrenado en 2021. Por su parte, el guion corporativo fue diseñado por Rafael Cerrillo, consiliario perpetuo de la hermandad, mientras que la pértiga fue realizada por la orfebrería Manuel de los Ríos, de Sevilla.La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra cuenta con un estand propio para divulgar su historia y, especialmente, la devoción al Santísimo Cristo de Zacatecas. Su participación coincide con el 450.º aniversario de la llegada de la imagen a Montilla desde el antiguo Virreinato de Nueva España, el actual México.La presencia de esta cofradía en la feria permitirá reforzar ese vínculo histórico y establecer contacto con representantes mexicanos, en una edición que dedica una atención específica a México como país invitado y en la que también está prevista la participación de representantes de Guatemala.En el stand de la Vera Cruz sobresale el cartel del, obra del pintor pontanés Javier Aguilar Cejas, que ya realizó en 2007 el cartel oficial de la Semana Santa de Montilla, protagonizado entonces por el Sagrado Descendimiento.El artista ha concebido la composición con apariencia de grabado antiguo y ha tomado como referencia el origen novohispano del crucificado. El fondo reproduce un mapa de la Nueva España en el que aparece localizada la ciudad de Zacatecas, como recuerdo de las tierras de ultramar desde las que llegó la imagen.La obra incorpora una cruz de plata con remates del mismo material, vinculada a la historia del Cristo, junto a unos ángeles que representan, según detalló Aguilar, la fe y la devoción del pueblo de Montilla. El artista definió el cartel como una forma de rezar y rendir homenaje a la imagen, con la intención de recuperar y poner en valor el cariño hacia el crucificado y de transmitir que la fe "se vive".Por su parte, la Franciscana Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano participa para difundir la figura del patrón montillano y presentar los actos del. Su expositor muestra una réplica del bastón de san Francisco Solano, el antiguo estandarte de Nuestra Señora de la Aurora y un cuadro de San Francisco Solano.La muestra abrió ayer con la participación del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien reivindicó el potencial cultural, patrimonial, social y económico del mundo cofrade cordobés. Durante la apertura del III Salón del Emprendimiento Cofrade, que cuenta con el apoyo de la institución provincial, destacó “la capacidad de la provincia para convertirse en referente nacional e internacional” gracias a la calidad de su artesanía, la conservación de su patrimonio y la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías al ámbito sacro.Fuentes describió la cita como “una feria cofrade, una feria del talento artesanal y una feria de innovación tecnológica”. Según señaló, estas tres vertientes demuestran “la capacidad de Córdoba y de su provincia para generar actividad económica y nuevas oportunidades alrededor de un patrimonio y unas tradiciones profundamente arraigadas”.El presidente provincial puso especial atención en el trabajo de los artesanos cordobeses y afirmó que “tenemos un extraordinario talento artesanal en la provincia de Córdoba y esta feria está permitiendo descubrirlo, proyectarlo y situarlo en el lugar que se merecen”.Además, resaltó el esfuerzo de la Agrupación de Cofradías y de las hermandades para conservar y recuperar el patrimonio artístico y religioso de la provincia. En ese contexto, destacó las 300 actuaciones de restauración de patrimonio sacro llevadas a cabo y su importancia para la conservación de este legado para las próximas generaciones.La actividad de los conventos de la provincia también estuvo presente en su intervención. Fuentes destacó “la presencia de las Carmelitas de Aguilar de la Frontera, que muestra y representa la labor de otras muchas congregaciones conventuales, que de manera callada realizan una labor extraordinaria, desarrollando trabajos artesanales como los dulces para mantener sus propios conventos”.El presidente de la Diputación Provincial invitó a los cordobeses a conocer el patrimonio sacro de la capital y de los municipios de la provincia, así como la riqueza patrimonial y la diversidad de sus celebraciones de Semana Santa.La programación de la feria combina la exposición comercial con actividades culturales y formativas, encuentros profesionales y demostraciones artesanales. También incluye propuestas de innovación y digitalización mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual. El recinto puede visitarse hoy sábado hasta las 15.00 de la tarde y, posteriormente, de 16.00 a 20.00 horas. Mañana domingo, última jornada de la muestra, el horario de apertura será de 10.00 a 14.00 horas.