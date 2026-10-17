VitiVinum reclama "participación real" en la Estrategia Andaluza del Viñedo y el Vino

El Colectivo VitiVinum de Montilla-Moriles ha valorado positivamente la decisión de la Junta de Andalucía de impulsar la primera Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía para el periodo 2028-2031,, aunque reclama que el proceso garantice una participación directa y plural del sector, cuente con una dotación presupuestaria definida y establezca compromisos concretos y evaluables.La entidad, integrada por viticultores, lagares y bodegas de la zona vitivinícola cordobesa, ha advertido especialmente de que "una planificación dirigida al conjunto del sector vitivinícola no debería construirse únicamente a través de quienes ya cuentan con representación en sus órganos de gobierno".A través de un comunicado, el colectivo considera necesario y oportuno que Andalucía disponga de una planificación específica para una actividad que, además de su importancia económica y social, forma parte de la cultura, el paisaje y la identidad de la comunidad autónoma. Sin embargo, acompaña esa valoración favorable de una serie de reservas sobre la forma en la que se desarrollará la estrategia y sobre su capacidad para traducirse en actuaciones efectivas.En este sentido, VitiVinum sostiene que "una buena estrategia no se mide únicamente por sus intenciones, sino por la participación de quienes deben llevarla a la práctica, por los recursos que se comprometen y por los resultados que finalmente se consiguen".El colectivo sitúa entre los principales problemas que afronta actualmente el sector la pérdida de rentabilidad del viñedo, los efectos del cambio climático, el descenso del consumo, las dificultades para encontrar mano de obra, el relevo generacional, la carga burocrática y la necesidad de abrir nuevos mercados.Según señala en su comunicado, se trata de desafíos conocidos desde hace años que están condicionando el futuro de numerosas explotaciones y bodegas. Por ello, aun reconociendo el valor de la iniciativa promovida por la Junta de Andalucía, VitiVinum indica que "existe cierto escepticismo entre quienes llevan tiempo esperando respuestas eficaces ante problemas" que, según el colectivo, "continúan agravándose".Una de las principales cuestiones planteadas por VitiVinum se refiere al procedimiento mediante el que se articulará la participación del sector en la elaboración, desarrollo y seguimiento de la estrategia. El colectivo considera "lógico y necesario" que los consejos reguladores desempeñen un papel destacado, al tratarse de instituciones fundamentales para la defensa de las denominaciones de origen que deben formar parte de cualquier proceso de planificación vitivinícola.No obstante, la organización defiende que "contar con los consejos reguladores no equivale necesariamente a contar con todo el sector". VitiVinum recordó que la realidad del viñedo y del vino andaluz engloba pequeñas bodegas familiares, viticultores independientes, lagares, cooperativas, empresas de mayor dimensión y distintos modelos de producción y comercialización, "todos ellos con problemas, necesidades y propuestas" que, a su juicio, "deberían disponer de cauces para ser escuchados".El colectivo sostiene que "la representación institucional existente no siempre garantiza que esa diversidad pueda participar de manera efectiva". En el caso concreto de Montilla-Moriles, desde VitiVinum resaltan que "las bodegas y los operadores que no forman parte de los órganos de gobierno del Consejo Regulador tienen una capacidad limitada para conocer con antelación los asuntos que se debaten, acceder a determinada información institucional y trasladar directamente sus propuestas antes de que se adopten decisiones que también les afectan".VitiVinum subraya que esta situación "genera una sensación de distanciamiento y falta de participación" y considera necesario "reflexionar" sobre la actualización y mejora de los mecanismos de representación y transparencia de las instituciones sectoriales. La organización precisa que "no se pretende cuestionar la función de los consejos reguladores, sino poner de relieve que la representación formal y la participación efectiva no siempre son equivalentes".Por este motivo, el colectivo ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la Estrategia Andaluza del Viñedo y el Vino "pudiera construirse únicamente a través de los interlocutores institucionales habituales", sin mecanismos complementarios que "permitan escuchar directamente" al resto de los operadores. VitiVinum considera que "una fórmula de este tipo restaría legitimidad al proceso".La organización traslada también esta reflexión a la situación concreta de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, que presenta como un ejemplo de los desafíos que deberá afrontar la nueva planificación autonómica. Entre ellos sitúa la reducción de la superficie de viñedo, las dificultades de rentabilidad de las explotaciones, la insuficiente valorización comercial de determinados vinos y la necesidad de fortalecer la presencia de la zona en los mercados.VitiVinum llama especialmente la atención sobre la situación de la uva Pedro Ximénez y los vinos elaborados a partir de esta variedad. El colectivo destaca la existencia en el marco Montilla-Moriles de una materia prima singular, un conocimiento enológico acumulado durante generaciones y unos vinos de marcada personalidad, pero advierte de que "una parte importante del valor comercial asociado a estos productos se genera fuera del territorio".Ante esta situación, la entidad plantea la necesidad de estudiar medidas que contribuyan a que una mayor proporción de ese valor permanezca en origen y beneficie a los viticultores, las bodegas y el conjunto de la economía del marco. Junto a ello, propone "avanzar en diferenciación, innovación, promoción, digitalización, adaptación al cambio climático y sostenibilidad".Entre las oportunidades señaladas por VitiVinum figuran la viticultura ecológica, la biodiversidad, la mejora de los procesos productivos y el desarrollo de nuevos productos y mercados. El colectivo vincula, sin embargo, cualquier avance en estos ámbitos con la viabilidad económica de las explotaciones y defiende que "no puede haber futuro para nuestros vinos si desaparecen los viñedos que los hacen posibles".Desde esta perspectiva, VitiVinum considera que la primera Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía representa una oportunidad que la comunidad autónoma no debería desaprovechar. Para que pueda alcanzar sus objetivos, la organización reclama una serie de compromisos relacionados con la participación, la transparencia, los recursos disponibles, la diversidad del sector, el seguimiento de los resultados, la competitividad y la sostenibilidad.En materia de participación, el colectivo propone establecer canales de consulta abiertos directamente a viticultores, bodegas, lagares, cooperativas y organizaciones sectoriales que complementen la representación ejercida por los consejos reguladores.VitiVinum pide asimismo que los operadores dispongan de acceso a los documentos de trabajo no confidenciales, cuenten con plazos suficientes para formular aportaciones y conozcan cómo son valoradas e incorporadas las propuestas recibidas durante la elaboración de la estrategia.La organización reclama igualmente que la planificación identifique las actuaciones prioritarias, los recursos económicos disponibles, los organismos responsables de ejecutarlas y los plazos previstos. También pide que "se tengan en cuenta las diferentes realidades productivas y empresariales presentes en Andalucía", con una atención específica a las pequeñas explotaciones y bodegas por su papel en el mantenimiento del tejido económico y social de los territorios vitivinícolas.Otro de los planteamientos de VitiVinum pasa por establecer indicadores de evaluación que permitan conocer la evolución de la superficie de viñedo, la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la comercialización y el valor económico generado en origen. A ello suma la necesidad de impulsar actuaciones destinadas a adaptar el viñedo al cambio climático, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, fomentar la innovación y reforzar el posicionamiento comercial de los vinos andaluces.El colectivo asegura que su intención no es situarse al margen de la iniciativa autonómica, sino "contribuir a que resulte útil, realista y eficaz". También reconoce que la Administración autonómica "no puede resolver por sí sola todos los problemas" y señala que viticultores, bodegas y organizaciones del sector "deben asumir responsabilidades, superar diferencias, colaborar y formular propuestas constructivas".VitiVinum sostiene, sin embargo, que esa responsabilidad compartida requiere la existencia de "oportunidades reales de participación". Por este motivo, solicita a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía que habilite un procedimiento de participación directa para los operadores y colectivos vitivinícolas que no forman parte de los órganos de gobierno de los consejos reguladores, tanto durante la elaboración como durante el seguimiento de la estrategia.La organización expresa además su disposición a participar activamente en el proceso mediante la presentación de propuestas y la aportación de la experiencia de quienes desarrollan su actividad diaria en el viñedo y las bodegas de Montilla-Moriles.Para VitiVinum, el desarrollo de esta primera estrategia puede convertirse en una herramienta relevante para afrontar el futuro del sector siempre que parta del conocimiento de sus problemas, incorpore una participación suficientemente amplia y concrete compromisos susceptibles de evaluación y se muestra confiado en que esta Estrategia "sea un verdadero punto de inflexión y no otro brindis al sol dependerá, en buena medida, de lo que se haga a partir de ahora".