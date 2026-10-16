Un incendio en la orujera de Oleícola El Tejar genera alarma en Montilla



FOTOGRAFÍA: EMILIO POLONIO CRUZ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: EMILIO POLONIO CRUZ

Un incendio declarado esta tarde en la zona exterior de la orujera de Oleícola El Tejar, ubicada entre los términos municipales de Espejo y Montilla, ha generado cierta alarma entre vecinos de Montilla, que alrededor de las 19.30 horas han avistado llamas de gran envergadura junto a la planta.Según han detallado afuentes del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba, el fuego se habría declarado dentro del recinto de las instalaciones por causas que no han trascendido y habría sido controlado con medios propios de la empresa.Las mismas fuentes han señalado que no se habría alertado ni a los bomberos del Parque de Montilla, ni a la Policía Local ni al 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.La alarma generada por el incendio se suma a las quejas que se vienen registrando en Montilla durante los últimos días por los olores que producen las emisiones de la planta. Estas molestias cuentan con antecedentes de protestas vecinales y reclamaciones municipales, entre ellas, laAquella movilización, convocada por la Plataforma Ciudadana Por un aire limpio, reunió a alrededor de un millar de personas, según los datos aportados entonces por el Ayuntamiento. Desde el colectivo se denunció que la quema de alperujo estaba generando contaminación y que los vecinos se levantaban muchos días "envueltos en una niebla gris y entre mal olor", una situación que habría empeorado en estos últimos días, según los testimonios recabados por este periódico en los últimos días.La orujera recibió en 2020 el visto bueno de la Junta de Andalucía mediante un informe técnico favorable a la construcción de la planta para el tratamiento integral de alperujo. Las instalaciones ocupan una parcela de más de 255.000 metros cuadrados y están dotadas de dos chimeneas de 35 metros de altura.Según explicó entonces la Administración autonómica, la actividad fundamental de la cooperativa es "la eliminación y valorización de los subproductos que genera la actividad agroindustrial, fundamentalmente el alperujo". Desde su entrada en funcionamiento, la planta ha suscitado quejas vecinales por la afección paisajística y medioambiental de sus emisiones, visibles desde varios kilómetros a la redonda.A finales de julio de 2022, el Ayuntamiento de Montilla solicitó a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente que analizara la afección de esta actividad en el municipio y que se estudiaran sus niveles de emisiones para garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos. De igual modo, pidió al Ayuntamiento de Espejo que verificara que se cumplían todas las condiciones de la licencia de actividad.